Entretenimiento

A casi 20 años de “Entrenando a papá”, Madison Pettis alimenta la esperanza de una secuela

En una charla con el podcast Zach Sang Show, la actriz revivió la emoción de su primer protagónico junto a Dwayne Johnson y compartió cómo el cariño del público mantiene vigente esta inolvidable historia familiar

Por Fausto Urriste

Guardar
Madison Pettis recuerda cómo 'Entrenando a papá' marcó su carrera desde la infancia

Madison Pettis tenía siete años cuando su vida cambió con el estreno de Entrenando a papá, la exitosa película de Disney que coprotagonizó con Dwayne Johnson. Casi 20 años después, la actriz recuerda con gratitud cómo ese primer rol definió su trayectoria y consolidó su vínculo con el público.

En una reciente entrevista con el canal de YouTube Zach Sang Show, Pettis relató anécdotas del rodaje, el impacto perdurable del filme y el entusiasmo por una potencial secuela.

La historia de Pettis con Entrenando a papá comenzó de manera inesperada. “Fue la primera película que audicioné y no esperaba iniciar una carrera actoral a esa edad”, relató la actriz. Viajó a Los Ángeles acompañada por su madre, explorando la industria “más como una aventura que con ambición profesional”, explicó.

Pettis confirma que propuso una
Pettis confirma que propuso una secuela de la película y espera la aprobación de los ejecutivos (YouTube: Zach Sang Show)

La sorpresa fue mayúscula al obtener el papel de Peyton, la hija del personaje interpretado por Johnson, en una producción de estudio de alto perfil.

La infancia, la clave para vivir el rodaje sin presión

La falta de expectativas y la inocencia de su infancia jugaron a favor de la actriz, quien reconoció que no conocía a Dwayne Johnson antes del rodaje.

No sabía quién era Dwayne porque tenía siete años y no veía lucha libre ni sus películas para adultos. No comprendía la importancia de aquella experiencia, y eso ayudó a que no sintiera presión”, expresó. Cada jornada en el set resultaba, para ella, simplemente divertida.

La actriz revela anécdotas inéditas
La actriz revela anécdotas inéditas del rodaje junto a Dwayne Johnson en Boston (RON PHILLIPS)

El rodaje en Boston dejó recuerdos inolvidables, especialmente por la interacción con Johnson. Pettis contó que él, siempre atento, le dejó una caja de donas en su camerino el primer día, junto a una nota de bienvenida.

“Cada mañana preguntaba qué había desayunado, y yo le decía que un honey bun. Se reía y decía: ‘Eso no es bueno’”, recordó la actriz. La complicidad y el buen humor entre ambos actores influyó positivamente en la autenticidad de la relación padre-hija que enamoró a la audiencia.

El impacto generacional de Entrenando a papá

El impacto de Entrenando a papá trascendió su estreno en 2007. Décadas más tarde, Pettis aún recibe muestras de cariño y reconocimiento por su personaje. “La gente me dice todos los días cuánto ama esa película y que la siguen viendo”, afirmó.

El impacto generacional de 'Entrenando
El impacto generacional de 'Entrenando a papá' mantiene vigente a Pettis entre el público joven (Disney+)

Los comentarios, tanto en persona como a través de redes sociales, reflejan el carácter generacional del filme. “Es especial formar parte de algo que marcó la infancia de tantas personas. Para mí, series como ‘Raven’ o ‘Cheetah Girls’ despertaron el deseo de ser actriz”, reflexionó la intérprete.

La vigencia de Entrenando a papá aseguró la presencia de Pettis en el imaginario colectivo, pese a la evolución de su carrera hacia roles más adultos.

Si bien existe cierto estigma hacia los artistas que iniciaron en Disney, la actriz destaca la formación y disciplina obtenidas desde pequeña. “Si puedes trabajar a los ocho años, cumplir horarios de adulto y lograr buena televisión, eso debería ser un punto a favor”, defendió en la entrevista.

Una posible secuela: ilusión que permanece viva

La actriz defiende el valor
La actriz defiende el valor de la formación y disciplina adquiridas en Disney desde pequeña (Instagram/@madisonpettis)

El fenómeno alrededor de la película generó una demanda persistente por una secuela. Pettis reveló que en 2023 presentó una idea para una continuación al productor original. “Le llevé una propuesta que le encantó. Me dijo: ‘Esto funcionaría increíblemente, lo llevaré a los ejecutivos para intentar hacerlo realidad’”, narró la actriz.

Sin embargo, el proyecto se frenó en la cadena de decisión, aunque el productor le reiteró su apoyo y Pettis mantiene su expectativa: “Él sigue creyendo en ello. Me dice que tenemos que hacerlo”.

Su visión para la secuela se inspira en el éxito de otras continuaciones tardías de Hollywood, como la reciente “Freaky Friday”. Imagina a Peyton adulta y a Joe, el exjugador interpretado por Johnson, en su vida tras el retiro.

La actriz imagina a Peyton
La actriz imagina a Peyton adulta y a Joe, interpretado por Dwayne Johnson, en una nueva etapa de sus vidas (Instagram/@madisonpettis)

“Sería interesante ver esa etapa. Dwayne sigue muy vinculado al fútbol americano; ahora incluso es dueño de la XFL, lo que abre muchas posibilidades de conexión”, explicó. Sin guion aún, Pettis sostiene que tiene diversas ideas y que los guionistas originales podrían aportar una mirada renovada.

El legado de una película que no envejece

El público mantiene vivo el recuerdo de la película. Pettis destacó que, incluso hoy, la reconocen principalmente por Entrenando a papá y “Cory in the House”, otra serie emblemática de Disney.

“No dejó de sucederme. La gente me identifica y siempre tiene palabras amables. Forma parte de mi vida”, afirmó. La permanencia de la película en Disney+ permite que nuevas generaciones la sigan descubriendo.

Aún no existe guion para
Aún no existe guion para la secuela, pero Pettis considera que los guionistas originales pueden renovar la historia (Instagram/@madisonpettis)

La emoción de haber participado en una historia que aún conmueve a la audiencia es, para Pettis, un privilegio.

Sé lo que es que una película te marque de niño, y saber que pude ser parte de eso para otros es especial”, aseguró.

La posibilidad de una secuela permanece latente. Para Madison Pettis, la ilusión de volver a dar vida a Peyton continúa tan fuerte como al inicio.

Temas Relacionados

Madison PettisDwayne JohnsonEntrenando a papáSecuela de Entrenando a papáPelículas DisneyNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

De “Saturday Night Live” a los placeres simples: así vive Kristen Wiig fuera del mundo de la comedia

En una charla íntima en el podcast de Amy Poehler, la comediante reveló los secretos detrás de su bienestar, su visión sobre el éxito y por qué la música forma parte de cada jornada

De “Saturday Night Live” a

“Incontrolables”: La historia real detrás del nuevo éxito masivo de Netflix

La historia de “Incontrolables” refleja las pesadillas que muchos jóvenes vivieron en instituciones reales.

“Incontrolables”: La historia real detrás

Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti revelan secretos de Una batalla tras otra: sesiones de karate, helados y giros inesperados en el set

Anécdotas inéditas, escenas improvisadas y la participación de figuras como Benicio del Toro y Sean convirtieron el rodaje en una experiencia creativa y desafiante, afirmaron durante una entrevista con Esquire

Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti

Todo lo que se sabe del estreno de “A Knigh of the Seven Kingdoms”

La esperada precuela basada en las novelas de George R.R. Martin retrasa su estreno y promete una historia épica sobre los orígenes de los Targaryen.

Todo lo que se sabe

Selena Gomez compartió fotos inéditas junto a Taylor Swift el día de su boda con Benny Blanco

La cantante fue dama de honor y protagonista de uno de los momentos más emotivos del enlace de su mejor amiga.

Selena Gomez compartió fotos inéditas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Extenso show musical y un

Extenso show musical y un mensaje a la interna: Javier Milei buscó relanzar la campaña tras la salida de Espert

Científicos logran revertir el Alzheimer en ratones con una terapia basada en nanopartículas

Videos: todos los temas que cantó Javier Milei en el Movistar Arena

El minivestido se consolida como protagonista en los desfiles de París: las celebridades que lo eligen

Detuvieron e imputaron a una mujer en Neuquén por gastar más de $13 millones con tarjetas ajenas

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Madagascar: el presidente

Tensión en Madagascar: el presidente designó a un militar como primer ministro para intentar contener las protestas

Descifran el lenguaje oculto de Teotihuacán: por qué este hallazgo transforma la comprensión sobre las civilizaciones prehispánicas

La dictadura de Ortega y Murillo intenta reclutar a periodistas independientes como informantes del Estado

Informe alerta por violencia, malos tratos y omisiones ante abusos en los centros de protección de menores de Uruguay

Ucrania investiga la posible ejecución de 263 soldados tras rendirse o ser capturados por Rusia

TELESHOW
Valentina Cervantes contó los secretos

Valentina Cervantes contó los secretos del grupo de WhatsApp de las mujeres de la selección argentina: “No se saca a nadie”

Florencia Peña, la dupla de Luis Brandoni y Soledad Silveyra, Sex y todos los platos fuertes de Multiteatro para Mar del Plata

Daniela Celis contó cuántos kilos bajó tras el accidente de Thiago Medina y la posibilidad de una reconciliación

Mauro Icardi y la China Suárez encendieron Madrid: besos en el cuello y looks urbanos

Wanda Nara, sobre Maxi López en MasterChef Celebrity: “Si pierde, no sé qué sacarle; los chicos y la casa ya los tengo”