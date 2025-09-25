Entretenimiento

Dwayne Johnson, la metamorfosis detrás de The Smashing Machine: vulnerabilidad, transformación física y el desafío de dejar atrás a los héroes

Un viaje inesperado llevó al actor a explorar emociones ocultas y a romper con su imagen tradicional. La historia de Mark Kerr fue el detonante de un cambio profundo y arriesgado, según explicó en el podcast CBS Sunday Morning

Por Fausto Urriste

Dwayne Johnson redefine su carrera
Dwayne Johnson redefine su carrera al explorar su vulnerabilidad en 'The Smashing Machine' (YouTube: CBS Sunday Morning)

Dwayne Johnson se consolidó como una de las grandes figuras del cine comercial, asociado históricamente a papeles que exaltan la fortaleza y la seguridad en sí mismo. Sin embargo, la preparación y el proceso de rodaje de The Smashing Machine representaron para él una experiencia transformadora, mucho más allá de una simple incursión en el drama biográfico, según explicó en entrevista para el podcast CBS Sunday Morning.

El viaje comenzó cuando Dwayne Johnson decidió dejar atrás los éxitos de taquilla y buscar nuevos horizontes actorales. “Sentía que necesitaba alejarme de los personajes heroicos y explorar una faceta más vulnerable, donde pudiera mostrar la fragilidad que todos tenemos fuera de la ficción”, afirmó Johnson.

La historia de Mark Kerr le ofreció ese laboratorio de emociones: un luchador marcado por la adicción, la pérdida y el miedo a sí mismo. En este proceso, el actor se permitió salir de la zona de confort y afrontar inseguridades que nunca antes había mostrado en pantalla.

Más allá de la transformación física

El actor deja atrás los
El actor deja atrás los estereotipos de fortaleza para mostrar una faceta más humana y auténtica (YouTube: CBS Sunday Morning)

El reto físico fue extremo. Respondiendo a la visión del director Benny Safdie, Johnson debió modificar su cuerpo y aprender técnicas de lucha propias de las artes marciales mixtas. Ganó más de 13 kilos, adoptó la complexión imponente de Kerr y se sumergió en entrenamientos junto a profesionales auténticos del MMA.

La transformación se profundizó con sesiones prolongadas de maquillaje y prótesis, necesarias para cambiar su apariencia, y también la manera en que se percibía ante el espejo. “La transformación prostética fue lo que realmente me permitió convertirme en Mark Kerr”, explicó el actor.

El trabajo fue tan meticuloso que, durante semanas, Johnson incluso evitó verse como sí mismo, logrando una inmersión total en el universo emocional y físico de su personaje. Esta dedicación extrema permitió que pudiera explorar matices desconocidos y entregar una interpretación completamente alejada de cualquier estereotipo.

El desafío psicológico: abrazar la vulnerabilidad

La transformación física y emocional
La transformación física y emocional de Johnson marca un antes y un después en su trayectoria actoral (Captura de video)

La metamorfosis más compleja no surgió del gimnasio ni del camerino, sino del encuentro con la vulnerabilidad. Este papel exigía explorar recuerdos personales dolorosos y abrir zonas emocionales que había preferido evitar durante años.

Se permitió revisitar el miedo y la indignidad de su adolescencia, como el desalojo que vivió junto a su madre, para dotar de autenticidad a los momentos más duros del guion. Esta exploración le permitió crecer como intérprete, y también como ser humano. “Lo que estaba evitando era lo que realmente necesitaba”, reflexionó, enfatizando que solo al confrontar el dolor pudo ofrecer una actuación honesta y sin artificios.

El trabajo al lado de Emily Blunt requirió un proceso de confianza profunda: los conflictos de sus personajes fueron abordados con la misma entrega con la que Johnson asimiló las exigencias físicas del papel.

El trabajo junto a Emily
El trabajo junto a Emily Blunt y la dirección de Benny Safdie potencian la profundidad del relato

El set, diseñado como una casa real para favorecer la intimidad y el realismo, se convirtió en el escenario de una catarsis compartida, con discusiones y reconciliaciones que traspasaron la pantalla. La compenetración entre ambos actores realzó la credibilidad de la historia y aportó una humanidad palpable al relato.

Un cambio de paradigma en su carrera

La experiencia de The Smashing Machine supone un punto de quiebre en la trayectoria de Dwayne Johnson. Acostumbrado al reconocimiento por su presencia física y carisma, el actor ahora abraza el riesgo de mostrar debilidades y matices poco explorados en su carrera previa.

Johnson aseguró que el proceso le enseñó que la verdadera empatía con el público no nace de la fuerza invulnerable, sino del coraje de compartir las propias cicatrices.

La apertura emocional de Johnson
La apertura emocional de Johnson inspira una nueva conexión con el público y consigo mismo (REUTERS/Remo Casilli)

Así, la historia de Mark Kerr reconstruye la vida de un luchador, inspirando a mirar más allá de la imagen pública. Johnson descubrió que el salto más importante no consiste en cambiar de género o apariencia, sino en atreverse a desmontar sus propias barreras internas para reescribir su futuro artístico y personal.

El actor, tras este desafío, demostró que la apertura a lo inesperado puede ser el motor de una evolución genuina y sostenida, tanto en la pantalla como fuera de ella.

