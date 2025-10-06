Chad Powers: la insólita historia real que inspiró la nueva serie protagonizada por Glen Powell

Glen Powell protagoniza la ficción que explora la redención y la fama en el fútbol americano (Disney)

Un exjugador de fútbol americano en busca de redención, una identidad inventada y la complicidad de dos leyendas de la NFL confluyen en Chad Powers, la nueva serie encabezada por Glen Powell. Basada en una anécdota real vivida por Eli Manning, la ficción trasciende la simple comedia e invita a reflexionar sobre la fama, el fracaso y el desafío de reinventarse, combinando deporte, ironía y emoción.

El nacimiento de Chad Powers: de una broma viral a la televisión

El punto de partida de la serie es un episodio televisivo insólito. En 2022, Eli Manning, estrella de la NFL con dos títulos de Super Bowl, se infiltró con una identidad falsa en las pruebas para “walk-ons”, jugadores sin beca que se unen al equipo sin ayuda financiera, de la Universidad Penn State. Auxiliado por un equipo profesional de maquillaje, Manning creó una nueva apariencia —peluca, prótesis y el nombre de Chad Powers— y logró pasar inadvertido ante entrenadores y compañeros.

La sorpresa llegó cuando, al finalizar la jornada, Manning se quitó el disfraz y reveló su verdadero rostro. El sketch, emitido en la docuserie “Eli’s Places” de ESPN, se volvió viral y atrajo la atención de un público mucho más amplio que el deportivo.

The New York Times calificó el episodio como “una muestra del ingenio natural de las estrellas deportivas para reinventarse en la era viral”, mientras que The Guardian subrayó la capacidad de la historia para generar “humor espontáneo y una crítica irónica a la cultura del fútbol universitario estadounidense”. Este impacto inmediato fue el germen de una ficción capaz de explorar emociones y situaciones más profundas.

La participación de los hermanos Manning garantiza autenticidad y realismo en la producción (REUTERS/Mario Anzuoni)

De sketch viral a serie de seis episodios

Aquel juego televisivo se convirtió en el desafío de transformar una anécdota de pocos minutos en una serie con mayor alcance. La acción de Chad Powers se traslada a los ficticios South Georgia Catfish, donde el protagonista ya no es Manning, sino Russ Holliday, un quarterback talentoso que ve su carrera frustrada por un error y decide intentarlo de nuevo bajo una identidad inventada.

El viaje de Russ—convertido en Chad Powers—no es solo una forma de volver al campo de juego: es también una reflexión sobre la redención, el autodescubrimiento y la presión mediática. El disfraz, que implica acento sureño y otra personalidad, da pie a situaciones cómicas, pero la serie recurre a estos elementos para abordar el dolor por el fracaso y la transformación personal desde el anonimato.

Como destacó Glen Powell a People, el equipo creativo “profundizó en los detalles estéticos y desarrolló la historia para crear una ficción de alto impacto emocional y autenticidad”.

La serie combina comedia, deporte y reflexión sobre el fracaso y la reinvención personal (Disney)

Los Manning y el realismo detrás de la serie

El atractivo de Chad Powers se potencia por la participación directa de Eli y Peyton Manning como productores ejecutivos. Su involucramiento —a través de su productora y ESPN— proporcionó recursos propios del entorno profesional, lo que resulta poco frecuente en ficciones deportivas.

La supervisión de ambos hermanos fue esencial para lograr un retrato fiel del mundo del fútbol universitario: revisaron guiones, aportaron anécdotas reales y garantizaron que los rituales, los diálogos y las dinámicas deportivas resultaran auténticas. Eli incluso aparece como entrenador rival en un episodio, un guiño a la audiencia original del sketch. Según The New York Times, “la serie logra un equilibrio poco frecuente entre la parodia del deporte y la sinceridad emocional de sus personajes”.

Tono, trama y recepción de Chad Powers

Chad Powers no se limita a la comedia: utiliza el recurso del disfraz para revisar temas como identidad, segundas oportunidades y redención. El protagonista, al asumir otra identidad, explora el valor del anonimato y la posibilidad de reconciliarse con el pasado. El resultado es una serie que combina situaciones desopilantes y desafíos deportivos, sin perder de vista el costado humano y reflexivo.

'Chad Powers' ha recibido elogios de la crítica por su equilibrio entre humor y emoción (Disney)

La recepción ha sido ampliamente favorable. Críticos de The Guardian destacaron que “Glen Powell aporta una humanidad y una sensibilidad poco habituales a un personaje nacido de una broma”.

La serie superó las expectativas, atrayendo tanto a fanáticos del deporte como a quienes buscan historias inspiradas en hechos reales. El ritmo narrativo, el equilibrio entre humor y emoción, y el trasfondo de redención consolidaron a Chad Powers como una de las sorpresas de la temporada.

Futuro de la serie y expectativas para una nueva temporada

Tras el final de la primera temporada, tanto actores como productores manifestaron su entusiasmo por dar continuidad a la historia. Steve Zahn expresó su deseo de regresar y profundizar en el universo de Chad Powers, mientras el respaldo de la audiencia y la buena crítica proyectan un futuro prometedor para la serie.

Chad Powers se afirma como una celebración de la reinvención y la pasión deportiva, demostrando que una simple broma nacida de la vida real puede evolucionar en una ficción memorable, rica en matices y con potencial de crecer.