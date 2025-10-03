Entretenimiento

Michelle Pfeiffer habló sobre el miedo de fracasar en una de las películas que marcó su carrera: “Estaba aterrorizada”

La actriz recordó el temor y la presión que vivió con un film que, tras ser ignorada en su estreno, con el tiempo se terminó convirtiendo en una obra de culto

Por Faustino Cuomo

Michelle Pfeiffer confesó el miedo
Michelle Pfeiffer confesó el miedo que sintió antes de protagonizar “Grease 2” (foto: IMDb/Universal Pictures)

Cuando se menciona el nombre de Michelle Pfeiffer, la imagen de una actriz consagrada, multifacética y segura de sí misma viene a la mente. Sin embargo, pocos imaginan el nivel de miedo e inseguridad que sintió al asumir uno de los papeles más importantes de su carrera temprana, el de Stephanie Zinone en “Grease 2“.

Lejos de la sofisticación y aplomo que ha demostrado desde entonces, Pfeiffer estaba aterrorizada por el desafío de dar vida a la líder de las Pink Ladies en una secuela que no solo era esperada, sino que cargaba con el peso de un fenómeno cultural.

Grease y el desafío de estar a la altura

El año 1978 marcó un antes y un después para el cine musical con el estreno de “Grease“. Protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta, la película no solo rompió récords de taquilla con una recaudación de casi USD 400 millones, sino que se transformó en un referente incontestable del género. Canciones inolvidables, coreografías pegajosas y una fórmula pop perfecta convirtieron esta comedia en una tradición que, cuatro décadas después, sigue seduciendo a nuevos espectadores.

No es sorprendente que el éxito rotundo de “Grease” impulsara a los estudios a apostar por una segunda parte, aunque esta vez sin Travolta ni Newton-John. En su lugar, emergieron figuras nuevas: Michelle Pfeiffer y Maxwell Caulfield, quienes protagonizaron “Grease 2” como Stephanie y Michael, respectivamente. Didi Conn fue el único rostro principal de la cinta original que repitió su papel como Frenchy, acompañada de algunos profesores y estudiantes del icónico Instituto Rydell.

La presión era enorme, tanto en términos de expectativas del público como de las comparaciones inevitables con la película original.

La presión por reemplazar a
La presión por reemplazar a Olivia Newton-John marcó el inicio de la carrera de Pfeiffer (foto: IMDb/Universal Pictures)

El terror que abrumaba a Michelle Pfeiffer

Recién llegada al estrellato y sin la reputación que más tarde acumularía, Pfeiffer vivió la preparación y el rodaje de “Grease 2” con una carga abrumadora de ansiedad. En una entrevista que dio al pódcast SmartLess, la actriz admitió el miedo paralizante que sentía antes del estreno. “Estaba aterrorizada“, confesó. Allí, recordó que el listón dejado por la pareja original era altísimo: “Son John Travolta y Olivia Newton-John, y la primera fue increíble, una película de culto y un éxito rotundo”.

La presión provenía tanto del legado de la saga como de las propias dudas de Michelle sobre su capacidad para estar a la altura. Su temor era sencillo, pero devastador: “¿Y si no creen que estoy buena?”. Para una joven en un momento crucial de su carrera, la posibilidad de no cumplir con las expectativas generaba una mezcla de vértigo y autocrítica.

Sin embargo, y pese a esas emociones difíciles de gestionar, Pfeiffer encontró también espacio para el disfrute dentro del rodaje. Como confesó en la entrevista citada, “me encantaba bailar y cantar”. Incluso, guardó recuerdos tangibles de aquella experiencia: “Todavía tengo mi bola de bolos. De verdad. Y el estuche de la bola de bolos”, sentenció en sus dichos, que fueron recogidos posteriormente por la revista People.

Con los años, “Grease 2”
Con los años, “Grease 2” consolidó su lugar en la cultura popular gracias a la interpretación de Pfeiffer (foto: IMDb/Universal Pictures)

De un fracaso inicial a un clásico de culto

El estreno de “Grease 2” en 1982 estuvo lejos de emular el éxito de su predecesora. La película alcanzó solamente USD 15 millones de recaudación tras una inversión de USD 13 millones, y fue recibida con frialdad tanto por la crítica como por el público. Sin el carisma explosivo de los protagonistas originales y envuelta en comparaciones poco favorables, la secuela quedó relegada al rincón de las decepciones taquilleras de la época.

Sin embargo, la perspectiva del tiempo ha demostrado que las historias pueden cambiar radicalmente. Con los años, “Grease 2” se transformó en un inesperado clásico de culto, generando una base sólida de fans que reivindica su originalidad, sus números musicales y el desenfado de sus protagonistas.

