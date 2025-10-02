‘Peaky Blinders’ volverá con dos nuevas temporadas en Netflix y Cillian Murphy como productor ejecutivo

El rodaje de la secuela se realizará en los estudios Digbeth Loc en Birmingham bajo la producción de Kudos y Garrison Drama (Netflix)

Una nueva era para los Shelby

La historia se desarrollará en Birmingham tras los devastadores bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto donde la ciudad busca levantarse con fuerza a través de la reconstrucción. El eje narrativo girará en torno a la nueva generación de los Shelby, quienes se verán envueltos en una brutal competencia por el control de los proyectos de reconstrucción, que se presentan como una oportunidad sin precedentes, pero también como una fuente de peligros mortales.

Según la descripción oficial, la trama estará marcada por la lucha por el poder, la ambición desmedida y el legado sangriento de una de las familias ficticias más famosas de la televisión. Esta secuela busca mantener el estilo oscuro y mítico que caracterizó a la producción original, pero con un nuevo aire adaptado al Reino Unido de los años cincuenta.

Producción y rodaje en Birmingham

La secuela será producida por Kudos (responsable de títulos como SAS Rogue Heroes y House of Guinness) y Garrison Drama, la compañía que trabajó en las seis temporadas anteriores de Peaky Blinders. El rodaje se llevará a cabo en los estudios Digbeth Loc., en la propia Birmingham, lo que refuerza la conexión de la serie con la ciudad que siempre ha sido el corazón de su historia.

Cada una de las dos temporadas constará de seis episodios de 60 minutos, lo que mantiene el formato clásico de la franquicia. Entre los productores ejecutivos se encuentran Cillian Murphy, Karen Wilson y Martin Haines por Kudos, Jamie Glazebrook por Garrison Drama, Jo McClellan y Danielle Scott Haughton para la BBC, además de Mona Qureshi y Toby Bentley en representación de Netflix.

El legado de Steven Knight

Steven Knight expresó su entusiasmo por este nuevo proyecto, asegurando que se trata de una historia que refleja cómo Birmingham resurgió de las cenizas tras la guerra. “La nueva generación de Shelbys ha tomado el volante y será una aventura increíble”, dijo el creador.

Desde Netflix y la BBC, los ejecutivos también han destacado la relevancia cultural de Peaky Blinders. Mona Qureshi, ejecutiva de Netflix, afirmó que Knight es “uno de los narradores contemporáneos más destacados” y que la nueva serie promete cautivar nuevamente a la audiencia global. Por su parte, Lindsay Salt, directora de Drama de la BBC, recordó que el debut de la serie hace 12 años marcó un antes y un después en la ficción británica, y aseguró que “hay mucho drama por venir” para los seguidores de los Shelby.

Conexión con la esperada película

El anuncio de esta secuela llega en paralelo al desarrollo de la película “The Immortal Man”, escrita también por Knight y protagonizada por Cillian Murphy en su icónico papel de Thomas Shelby. El largometraje, actualmente en fase de postproducción, se estrenará a inicios de 2026 y contará además con un elenco de lujo conformado por Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan.

La película retomará los sucesos donde concluyó la sexta temporada, y será dirigida por Tom Harper, quien ya había participado en episodios de la serie original y en producciones como This Is England ’86 y The Woman in Black: Angel of Death. De esta forma, la secuela televisiva continuará el legado después de la cinta, ampliando aún más el universo narrativo de Peaky Blinders.

El fenómeno cultural de Peaky Blinders

Estrenada en 2013, la serie protagonizada por Cillian Murphy como el carismático líder Thomas Shelby se convirtió en un fenómeno global. La historia, ambientada inicialmente en la Inglaterra de posguerra tras la Primera Guerra Mundial, conquistó al público por su mezcla de drama criminal, política y estética única. Su influencia se extendió más allá de la televisión, llegando a la moda, la música y la cultura popular, donde los Shelby se transformaron en símbolos de poder y rebeldía.

El éxito de la serie original se tradujo en seis temporadas aclamadas por la crítica y un fandom leal que ha mantenido viva la expectativa por nuevas historias. Con la combinación de Knight, Murphy y la alianza entre Netflix y la BBC, la secuela apunta a consolidar a Peaky Blinders como una de las franquicias televisivas más sólidas de la última década.

