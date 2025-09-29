Dolly Parton pospuso sus próximos conciertos en Las Vegas por motivos de salud

Dolly Parton tuvo que posponer algunas presentaciones por el bien de su salud.. (Foto AP/Timothy D. Easley)

Dolly Parton anunció este domingo 28 de septiembre que pospondrá varias de sus presentaciones en Las Vegas debido a lo que describió como “retos de salud”.

El comunicado fue publicado directamente en su cuenta oficial de Instagram, donde la artista de 79 años se dirigió a sus seguidores con su característico tono de cercanía y humor.

“Quiero que los fans y el público lo escuchen directamente de mí: desafortunadamente tendré que posponer mis próximos conciertos en Las Vegas”, escribió en el mensaje, acompañado de una lista de nuevas fechas.

La intérprete de clásicos como “9 to 5” y “Jolene” explicó que sus médicos le han recomendado someterse a algunos procedimientos médicos que requieren descanso y recuperación.

Dolly Parton aseguró que sus problemas de salud la obligaron a posponer su residencia en Las Vegas. (Dolly Parton/Instagram)

Con su conocido ingenio, bromeó: “Debe ser hora de mi chequeo número 100,000, aunque esta vez no es la típica visita a mi cirujano plástico”.

Aunque la cantante intentó aligerar la noticia con humor, la cantante fue clara en subrayar que las circunstancias no le permiten ensayar ni preparar un espectáculo a la altura de las expectativas de su público.

“Ustedes pagan buen dinero para verme, y quiero estar en mi mejor momento para ustedes”, señaló en su publicación.

Los conciertos, inicialmente previstos para diciembre de 2025 en el escenario del Colosseum del Caesars Palace, serán reprogramados para el otoño de 2026.

Dolly Parton pospuso sus conciertos hasta otoño de 2026. (Foto AP/Charlie Riedel)

Se trataba de un acontecimiento significativo en la carrera de la artista, ya que sería la primera vez en 32 años que realizaba una temporada extendida en la ciudad del entretenimiento.

Dolly Parton también dejó en claro que esta pausa no significa un adiós definitivo a los escenarios.

“No se preocupen por que me retire del negocio, porque Dios no ha dicho nada sobre detenerme todavía. Pero creo que sí me está diciendo que desacelere en este momento para estar lista para más grandes aventuras con todos ustedes”, escribió.

Cabe destacar que esta no es la primera vez en semanas que la artista se ve obligada a ausentarse de compromisos. A mediados de septiembre, la cantante no pudo asistir a un evento en Dollywood, su parque temático en Tennessee, debido a cálculos renales que derivaron en una infección.

Dolly Parton ya había alertado de su estado de salud con anterioridad. (Foto AP/Andres Kudacki)

En un video dirigido a los asistentes, explicó que los médicos le habían recomendado reposo inmediato para evitar complicaciones.

Ese antecedente, sumado a la reciente decisión de posponer su gira en Las Vegas, ha encendido la preocupación de sus seguidores. Sin embargo, la propia artista se ha mostrado optimista y con buen ánimo en todo momento.

La expectativa por su residencia en Las Vegas era enorme, dado que representaba un regreso histórico a los grandes escenarios de la ciudad.

Dolly Parton se ha mostrado optimista por su estado de salud. (Foto AP/Timothy D. Easley)

Aunque aún faltan meses para las nuevas fechas, el anuncio reafirma el compromiso de Parton con ofrecer espectáculos de calidad.

Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a su evolución y confían en que la famosa volverá a los escenarios con la misma energía y carisma que la han convertido en una de las voces más queridas del mundo.