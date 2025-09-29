Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX

Bad Bunny se presentará en el medio tiempo del juego que se celebrará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Créditos: Instagram/Bad Bunny

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha sido confirmado como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La noticia fue anunciada oficialmente por la NFL durante el partido entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers este 28 de septiembre, a través de un video publicado en sus redes sociales.

Este será el segundo show de medio tiempo del Super Bowl en el que Bad Bunny participa. En 2020, hizo una aparición sorpresa durante la actuación de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV, interpretando su éxito “I Like It” junto a J Balvin.

Su participación en el espectáculo de 2026 marca un hito en la historia del evento, ya que es la primera vez que un artista latinoamericano lidera el show en solitario.

Bad Bunny se convertirá en el primer artista latinoamericano en encabezar un Super Bowl. (Instagram/Bad Bunny)

“Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”, dijo Bad Bunny en un comunicado.

Esta noticia llega en un momento especial para el artista, quien finalizó su residencia de más de 30 noches en el Coliseo de Puerto Rico, titulada “No Me Quiero Ir de Aquí”.

La residencia sirvió también como plataforma para presentar su más reciente álbum, Debí Tirar Más Fotos, una obra que describe como una “cápsula del tiempo cultural” en la que rinde homenaje a sus raíces a través de géneros como la plena, el jíbaro, la salsa y el reguetón.

“Este disco llegó porque tenía que llegar. Es como un estornudo. Empezó con una línea, luego otra, y me di cuenta de cuánto extrañaba mi hogar”, explicó en una entrevista con la revista Variety.

Bad Bunny decidió no presentarse en Estados Unidos para evitar redadas migratorias. (AFP)

Cabe destacar que recientemente Bad Bunny generó controversia al anunciar que no realizaría presentaciones en Estados Unidos debido a la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

Bad Bunny expresó su temor de que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pudiera tomar medidas contra personas que asistieran a sus conciertos en territorio estadounidense, una declaración que provocó un debate sobre la seguridad de los artistas y la política migratoria en el país.

Incluso, en junio de este año, el puertorriqueño afirmó en una entrevista que para su gira 2025-2026 no incluirá a Estados Unidos. “Es innecesario”, dijo y añadió que los fans de este país ya han tenido suficientes oportunidades para verlo en vivo durante los últimos seis años.

Bad Bunny fue amenazado de muerte

Bad Bunny habría sido objeto de una “amenaza de muerte creíble”, según reportó el periodista independiente y exreportero de Telemundo, Jay Fonseca.

Bad Bunny estuvo bajo amenaza de muerte mientras se presentaba en Puerto Rico. (AFP)

La amenaza, que habría sido hecha en línea, generó la intervención de autoridades federales, incluyendo al FBI, aunque aún no se ha confirmado si se realizaron detenciones relacionadas con el incidente.

Un funcionario del FBI remitió a los reporteros a la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Puerto Rico, la cual hasta el momento no ha emitido respuesta sobre el caso.

La información disponible hasta ahora es limitada y todavía no se ha establecido con claridad la cronología exacta de la amenaza ni si el presunto responsable fue arrestado.

Según el periodista, las autoridades identificaron al presunto autor de la amenaza y “estaba armado”. Asímismo, se informó que funcionarios federales estuvieron presentes durante la residencia del artista, aunque no se sabe si permanecieron físicamente en el coliseo durante toda la serie de conciertos.

La seguridad se redobló durante la residencia para que Bad Bunny continuará con los shows programados. (AFP)

La seguridad en cada presentación fue reforzada, y las autoridades federales estuvieron al tanto de la situación para garantizar la protección del artista y del público.

A pesar de esta situación, el cantante continuó con su serie de conciertos sin interrupciones, demostrando profesionalismo y compromiso con sus seguidores.