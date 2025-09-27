Dick Van Dyke impresiona a los 99 años con su estricta rutina de gimnasio

Dick Van Dyke se mantiene activo con variadas rutinas de ejercicio en un gimnasio de Malibú (REUTERS/ Instagram)

El legendario actor Dick Van Dyke, a solo unas semanas de cumplir 100 años, volvió a demostrar que la edad no es un impedimento para mantenerse activo.

Esta vez, fue visto en un gimnasio de Malibú, donde coincidió con el músico Rick Springfield, quien no dudó en compartir la experiencia con sus seguidores. El cantautor australiano publicó una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes.

“Estaba filmando un episodio de Men’s Health y fui al gimnasio, y ¿quién estaba ahí? ¡Nada menos que Dick Van Dyke, de 99 años, ejercitándose en todas las máquinas!”, escribió Springfield en Instagram.

El artista, recordado por su éxito “Jessie’s Girl”, bromeó con humildad sobre la energía de su colega: “Y yo que pensaba que me estaba yendo bien a los 76”.

Rick Springfield compartió una foto junto a Van Dyke tras coincidir con él en el gimnasio. (Captura: Instagram)

El encuentro no terminó ahí. Springfield destacó que, tras terminar un ejercicio de pecho, Van Dyke aún tuvo energía para mostrar su lado más alegre.

“Dick se levantó de la máquina de press de pecho e hizo un pequeño paso de baile antes de que yo me fuera. ¡Increíble!”, relató. “Él ha vivido en Malibú durante unos 30 años y es un ser humano asombroso”, concluyó el músico.

La rutina del veterano astro de Hollywood

No es la primera vez que Van Dyke habla abiertamente sobre su disciplina física. En enero de este año, durante una aparición en el pódcast Where Everybody Knows Your Name, conducido por Ted Danson, explicó cómo el ejercicio ha sido fundamental en su vida:

“Alguien me preguntó: ‘¿A qué atribuye su edad y condición física?’ Yo respondí: ‘Siempre he hecho ejercicio tres veces por semana’. Todavía vamos al gimnasio tres veces por semana, y creo que esa es la clave”.

El ganador del Emmy reveló que complementa sus rutinas de gimnasio con natación y estiramientos (REUTERS/Joshua Roberts)

Danson, de 77 años, recordó haber visto a su amigo en acción: “Si llegaba lo suficientemente temprano, lo veía ejercitándose literalmente en las máquinas de pesas y luego — casi como si estuviera haciendo entrenamiento en circuito — usted no caminaba hacia la siguiente máquina, ¡bailaba hacia ella!”.

Van Dyke confirmó que, además de los entrenamientos en el gimnasio, complementa su día con otras prácticas que fortalecen su cuerpo y mantienen su espíritu joven.

“Estoy haciendo muchos estiramientos y cosas de tipo yoga. Abdominales. Y tienen máquinas… algo para casi cada ejercicio", contó en esa ocasión.

Luego de esa serie de ejercicios, acostumbra a nadar en su piscina y luego descansa con una reparadora siesta.

Rick Springfield y su propio estilo de vida saludable

Springfield destacó que cada concierto con su banda equivale a “un entrenamiento aeróbico de dos horas” (Crédito: The Grosby Group)

Aunque Springfield se mostró sorprendido por la vitalidad de Van Dyke, él mismo es ejemplo de constancia física. En febrero pasado, explicó a People cómo logra mantenerse en forma incluso durante sus giras.

“Hago ejercicio todos los días, y cada vez que toco con mi banda, es un entrenamiento aeróbico de dos horas”, afirmó. “En las giras somos adictos a Planet Fitness. Planet Fitness es como el Holiday Inn de los gimnasios: todos son iguales, dondequiera que vayas”.

Pese al paso de los años, Springfield asegura sentirse joven de espíritu.

“Todavía me siento como si tuviera 20 años en mi cabeza. Luego veo a personas que mueren de enfermedades de la vejez y pienso: ‘¡Vaya, tengo la misma edad que la gente mayor!’”, exclamó.