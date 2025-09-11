Cultura

Dick Van Dyke está cerca de cumplir 100 años y un documental revela historias inéditas de su vida

La película repasa la trayectoria del legendario actor y bailarín, con imágenes exclusivas, testimonios de colegas y momentos íntimos en su ciudad natal y en Hollywood

Por Lindsey Bahr

El documental "Dick Van
El documental "Dick Van Dyke: 100th Celebration" se estrenará en diciembre para celebrar el centenario del legendario actor (Foto: REUTERS/Joshua Roberts)

Se viene el cumpleaños número 100 de Dick Van Dyke en diciembre. Un nuevo documental sobre la vida del hombre de la canción y el baile, Dick Van Dyke: 100th Celebration, se estrenará durante el fin de semana de su cumpleaños, el 13 y 14 de diciembre. “Es maravilloso; una total sorpresa para mí”, dijo Van Dyke en un comunicado. “Si crees que la suerte no tiene mucho que ver, estás equivocado”.

La película ha estado en desarrollo durante más de tres décadas. Al contar la historia de más de 80 años en el mundo del espectáculo, el filme entrelaza fragmentos de películas clásicas como Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang y Bye Bye Birdie, y programas de televisión, incluyendo The Dick Van Dyke Show y Diagnosis: Murder, así como nuevas entrevistas en las que el actor y conductor comparte historias nunca antes escuchadas de su tiempo en Hollywood.

El retrato está enmarcado por un viaje a su ciudad natal, Danville (Illinois), donde visita la casa de su infancia, la estación de radio donde comenzó su carrera como DJ a los 16 años y su antigua escuela secundaria, donde volvió a subir al escenario para unirse a los estudiantes interpretando canciones de algunas de sus películas más queridas.

Dick Van Dyke en la
Dick Van Dyke en la mítica película “Mary Poppins” (1964), el primer y único filme realizado por Walt Disney en vida (Foto: Walt Disney)

“No pudo evitarlo”, dijo el cineasta Steve Boettcher. “Se levantó del asiento, subió al escenario y cantó y bailó con ellos. Es realmente un dulce regreso a casa. Danville lo formó de muchas maneras”. Durante los últimos 30 años, el director también habló con muchos de sus amigos y colaboradores más cercanos de Hollywood, incluyendo a Mary Tyler Moore, Carl Reiner, Rose Marie, Morey Amsterdam, Betty White, Tim Conway y Chita Rivera, todos los cuales han fallecido desde entonces. “Solo queríamos personas que estuvieran allí, en el lugar, en el set con él y trabajando con él”, afirmó.

No fue planeado esperar al cumpleaños número 100 de Van Dyke para estrenar la película, pero cuando ese momento tan importante comenzó a perfilarse, pareció apropiado para el lanzamiento. Dick Van Dyke: 100th Celebration tendrá su estreno a principios de diciembre en el Teatro Fischer de Danville, donde Van Dyke se enamoró del cine y de la idea de ser artista viendo a Laurel y Hardy los sábados.

“Estamos realmente entusiasmados con la película”, dijo Boettcher. “Es muy al estilo de Dick Van Dyke. Tiene risas, música y momentos conmovedores. Es puro entretenimiento, muy parecido a él”.

Fuente: AP

