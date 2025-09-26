Keira Knightley rechaza volver en la nueva secuela de “Piratas del Caribe”: “Esos días terminaron”

Keira Knightley aseguró que nunca ha tenido conversaciones sobre un posible regreso a la franquicia (Disney Pictures)

La actriz británica Keira Knightley ha cerrado la puerta a un eventual regreso a la franquicia Piratas del Caribe, en la que interpretó a Elizabeth Swann desde 2003 y que la catapultó al estrellato internacional.

Aunque los rumores sobre una reunión del elenco original se intensificaron este año, la estrella dejó en claro que sus días como aventurera en alta mar han terminado.

En conversación exclusiva con PEOPLE durante la proyección especial de The Woman in Cabin 10 en Londres, Knightley aseguró que no se ve retomando su papel, pese a la expectativa de los fans y a los comentarios de su compañero Orlando Bloom.

“No, mis días de piratear terminaron. Creo que definitivamente pasé muchos años haciendo eso y, sabes, fue increíble y estoy muy complacida de haber sido parte de ello, pero sospecho que mis días de capa y espada se han acabado... aunque esta noche luzco bastante aventurera”, dijo la actriz de 40 años.

Knightley recordó que Piratas del Caribe marcó su carrera, pero también afectó la percepción de su talento (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Knightley también afirmó que nunca ha tenido conversaciones sobre un nuevo proyecto relacionado con la franquicia: “No ha habido ninguna charla. En realidad, acabo de escuchar eso por primera vez justo ahora, así que ahí lo tienes, pero no, no hay conversaciones”, dijo al medio.

El personaje de Elizabeth Swann, la joven aristócrata convertida en intrépida pirata, llevó a Knightley a la popularidad global. Sin embargo, en entrevistas recientes la actriz confesó que el éxito vino acompañado de una percepción negativa de su talento y oleadas de acoso.

En junio de 2025, en diálogo con The Independent, la actriz recordó el contraste que vivió en sus veintes, cuando en 2005 fue nominada al Óscar por Orgullo y prejuicio mientras otros la menospreciaban por su trabajo en la franquicia.

“Tuve este éxito fenomenal con Piratas y creo que Orgullo y Prejuicio fue el primero que también fue aclamado por la crítica. Recuerdo que salió quizás el mismo año, alrededor del mismo tiempo que Piratas 2, y obtuve las peores críticas de mi vida por eso. Y al mismo tiempo, estar nominada al Óscar fue, en mi cabeza de 21 años, bastante confuso”.

Orlando Bloom había compartido su deseo de que todo el elenco original vuelva para una nueva película.(Captura de video)

Debido a los insultos que leía en los tabloides y el acoso del público, Knigthley guarda recuerdos agridulces de la saga. “Fue lo más exitoso en lo que jamás estaré, y también la razón por la que fui derribada públicamente”, dijo.

Novedades de Piratas del Caribe

Las declaraciones de Knightley contrastan con el entusiasmo de otros miembros del reparto original. En agosto, Orlando Bloom comentó durante la Fan Expo Chicago que un eventual regreso tendría sentido solo si todos los actores volviesen.

“Todo depende del guion, ¿verdad? Todo está en la página, y creo que definitivamente hay una manera de crear algo. Personalmente me encantaría ver a todos de vuelta. Creo que la manera de ganar con eso es conseguir que todos regresen”, dijo según Entertainment Weekly.

El productor de la saga, Jerry Bruckheimer, también alimentó las especulaciones en entrevistas recientes, al revelar que ha conversado con Johnny Depp sobre un posible regreso de Jack Sparrow. “Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría. Todo está en manos del guion, como todos sabemos”, declaró al mismo medio en agosto.

Johnny Depp podría regresar como Jack Sparrow, pero Knightley descarta volver al universo pirata (Disney)

Mientras los rumores sobre Piratas del Caribe siguen su curso, Knightley mantiene la atención en otros proyectos. Su próxima película, La mujer del camarote 10, llegará a Netflix el 10 de octubre de 2025.

Además, la actriz se mostró entusiasmada con la confirmación de una secuela de Jugando con el destino, filme que protagonizó en 2002 y que tendrá segunda parte en 2027.

“Lo vi en la tele y pensé: ‘Oh, qué encantador, me pregunto qué será’. Creo que es increíble que una película hecha hace casi 25 años siga teniendo ese legado”, comentó a PEOPLE.