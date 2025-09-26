Hermana de B-King manda mensaje a las autoridades mexicanas: “Mi hermano no merecía morir así”

Stefania abordó los rumores que relacionan a B-King con el crimen organizado, así como los comentarios contra su exesposa y más (Créditos: Instagram)

La noticia del hallazgo de los músicos colombianos B-King y Regio Clown sin vida en el Estado de México ha conmocionado tanto a sus allegados en Colombia como a la comunidad artística de ambos países.

El pasado lunes 22 de septiembre, autoridades mexicanas confirmaron la localización de los cuerpos de los artistas desaparecidos desde el 16 de septiembre, después de casi una semana de incertidumbre. La incógnita persiste sobre las circunstancias en que murieron y cómo fueron trasladados hasta la periferia de Ciudad de México, según detallaron funcionarios y familiares.

El último paradero conocido de Bayron Sánchez, nombre real de B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, quien usaba el nombre artístico de Regio Clown, apunta a un gimnasio en Polanco, Ciudad de México, al que acudieron el martes previo a su desaparición. De acuerdo con testimonios citados por allegados, tenían prevista una comida posteriormente, aunque a partir de ese momento se perdió todo rastro de ambos.

Los cuerpos de los músicos B-King y Regio Clown se hallaron el 17 de septiembre, un día después de que se reportó su desaparición, pero solo hasta el lunes 22 de septiembre se confirmó que pertenecían a los dos artistas colombianos que estaban de gira por México - crédito @regioclownn/IG | @bkingoficial/IG

Horas antes del descubrimiento, la familia de B-King, incluyendo a su hermana, la influencer Stefania Agudelo, había solicitado apoyo público y gubernamental.

“Ya se va a completar una semana, yo les pido que por favor sigan posteando, subiendo los videos, que la búsqueda se mantenga viva por favor”, pidió Agudelo a través de redes sociales, haciendo énfasis en la necesidad de colaboración de ambas naciones:

“También quiero hacer un llamado a las autoridades colombianas, y sobre todo a las autoridades mexicanas, para que nos ayuden. Que nos den respuesta”.

A tan sólo unos días del descubrimiento de los cuerpos, Stefania se ha vuelto a pronunciar sobre el caso en una entrevista con el periodista Alex Rodríguez del programa Siéntese quien pueda, donde brindó nuevos detalles sobre el caso.

Entre las declaraciones que Stefania compartió, se destaca el momento en que ella y su madre tuvieron que identificar el cadáver de Bayron. Fue la madre del artista quien se encargó de hacerlo a través de sus tatuajes porque Stefania no fue capaz debido al impacto emocional.

Stefania reveló que reconocieron el cadáver de su hermano gracias a sus tatuajes (Créditos: Instagram/Stefania Agudelo)

“Nos citaron los de Comisión de Búsqueda, que los acompañáramos a ver en el Estado de México unos cuerpos que al parecer tenían similitudes y tatuajes y que necesitaban que nosotros fuéramos a reconocerlos. [...] Todo cambió cuando llegamos al lugar y nos dimos cuenta que teníamos fiscales, psicólogos [...].

“Mi mamá lo reconoció. Fue ella la que lo reconoció. Yo no fui capaz”, dijo la también influencer. “Fueron a través del tatuaje del pecho. Él tenía un Goku en la parte de su pierna. Mi hermano tenía en el brazo también el nombre de mi mamá”.

Stefania también abordó las teorías que relacionan a su hermano con el crimen organizado de México, lo cual negó categóricamente.

“¡Es imposible! Me rehúso a pensar que mi hermano tenía algo que ver. Llevaba tres días en México. Fue netamente a su show, estaba tan emocionado. Me rehúso a pensar que era algo malo. Mi hermano no tenía problemas con nadie”.

Stefania descarta que B-King haya colaborado en algún momento con el crímen organizado @bkingoficial/Instagram

Otro tema que se tocó en la entrevista fue la situación de Marcela Reyes, ex-esposa de B-King a quien se le ha acusado en redes de haber sido cómplice en el asesinato del músico. Ante esto, Stefania compartió lo siguiente:

“Ninguna persona merece tanto hate. Pienso que eso hay que dejárselo a las autoridades. Eso no me compete a mí. Yo con Marcela no tengo comunicación alguna. La respeté, pues fue la pareja de mi hermano siete años. No sabría qué decirte, pero sí, no me parece el hate”.

Stefania también salió en defensa de Marcela Reyes, ex-esposa de B-King quien ha sido relacionada con su muerte @bkingoficial/Instagram

Cabe recalcar que, luego de conocerse la desaparición, Reyes se pronunció sobre la repercusión en redes: “Me duele ver cómo, en medio de una situación tan delicada y dolorosa, se ha dado prioridad al amarillismo, a los juicios sin fundamento y a mencionarme con acusaciones graves que no solo son falsas, sino que también desvían la atención de lo verdaderamente importante”, publicó en sus historias.

Finalmente, Stefania volvió a pedir a las autoridades que esclarezcan este caso que ha generado tanta conmoción.

“Aprovecho este espacio para decirle a las autoridades mexicanas que nos ayuden a esclarecer esto. Porque mi hermano no merecía morir así, de esa manera tan fuerte”.