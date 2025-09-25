La guitarra de Noel Gallagher, símbolo de la separación de Oasis, será subastada en Londres

La guitarra Gibson ES-355 de Noel Gallagher, símbolo de la separación de Oasis, será subastada en Londres con un valor estimado de hasta £500.000 - (Big Brother Recordings)

La guitarra Gibson ES-355 de Noel Gallagher, dañada la noche en que Oasis se separó tras una pelea entre los hermanos Gallagher en París en 2009, será subastada en Londres con un valor estimado de hasta $670 mil dólares.

Este instrumento, de color rojo cereza y fabricado en los años 60, se convirtió en un símbolo de uno de los momentos más turbulentos de la historia del rock británico y será uno de los principales atractivos de la próxima subasta de Propstore.

La subasta de Propstore reunirá objetos icónicos de la historia de la música, incluyendo piezas de John Lennon, Michael Jackson, Jimi Hendrix y David Bowie - (REUTERS/Benoit Tessier)

La subasta, programada para los días 23 y 24 de octubre de 2025, incluirá también la guitarra acústica Takamine FP460SC utilizada por Noel Gallagher para grabar “Wonderwall”, junto a unos 150 objetos relacionados con Oasis.

Entre los artículos destacados figuran piezas de otros íconos de la música, como las gafas tintadas de John Lennon de su etapa conocida como el “fin de semana perdido”, valoradas en $400 mil dólares, el sombrero blanco de Michael Jackson usado en “Smooth Criminal”, estimado en $100 mil dólares, y una carta manuscrita y firmada por David Bowie dirigida a John Peel, que podría alcanzar entre $8 mil y $16 mil dólares, según detalló The Independent.

El incidente de 2009 en París marcó el final de Oasis tras una pelea entre los hermanos Gallagher, dejando la guitarra dañada como testigo del momento - (REUTERS/Benoit Tessier)

El incidente de 2009 y la separación de Oasis

El trasfondo de la guitarra subastada remite a la noche del 28 de agosto de 2009, cuando Oasis debía presentarse en el festival Rock en Seine de París. En ese momento, la relación entre Liam y Noel Gallagher se encontraba en su punto más bajo, tras meses de tensiones públicas, insultos en redes sociales y desplazamientos por separado a los conciertos.

La pelea estalló minutos antes de salir al escenario y marcó el final de la banda. Noel Gallagher anunció la ruptura en el sitio web del grupo con un mensaje que reflejaba tanto alivio como tristeza: “Con algo de tristeza y un gran alivio, les comunico que esta noche dejo Oasis. La gente dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”.

La guitarra Gibson ES-355 fue la favorita de Noel Gallagher y protagonista en la composición y grabación de éxitos de Oasis - (REUTERS/Paul Yeung/File Photo)

En declaraciones recogidas por The Independent, Noel Gallagher recordó que, antes de la pelea, Liam arrojó una ciruela en el camerino y luego regresó empuñando una guitarra “como si fuera un hacha”.

“Fue un acto violento totalmente innecesario: estaba blandiendo su guitarra y casi me arranca la cara con ella”, relató el músico sobre el incidente que selló la separación de Oasis.

La subasta incluirá la guitarra acústica Takamine FP460SC usada para grabar 'Wonderwall' y más de 150 objetos relacionados con Oasis - (REUTERS/Mario Anzuoni)

Valor cultural y actualidad de la subasta

La guitarra Gibson ES-355, que ahora se subasta, no solo fue protagonista de aquel altercado, sino que también ocupó un lugar especial en la carrera de Noel Gallagher.

En una nota que acompaña al instrumento, el propio Noel la describe como su “guitarra favorita número uno”, utilizada tanto para componer como para grabar numerosas canciones de Oasis y en presentaciones en vivo. “Paz, amor y bananas”, concluye el mensaje firmado por el guitarrista.

El evento de Propstore se consolida como una celebración de la historia de la música, reuniendo objetos personales de grandes artistas - (Zak Hussein/Europa Press)

Además de los objetos de Oasis, la subasta de Propstore reunirá artículos de figuras legendarias como Jimi Hendrix y Elvis Presley, consolidando el evento como una celebración de la historia de la música.

Mark Hochman, especialista musical de Propstore, destacó en declaraciones a The Independent que la subasta “es una celebración de la historia de la música, con guitarras que dieron forma al sonido de una generación, letras manuscritas que capturan la chispa inicial de canciones legendarias y objetos personales que ofrecen una visión de la vida de los grandes artistas”.

La subasta coincide con la exitosa gira de reunión de Oasis, que generó ingresos estimados en £400 millones y batió récords de asistencia - (REUTERS/Mario Anzuoni)

El contexto de la subasta coincide con la gira de reunión de Oasis, que batió récords de asistencia y recaudación. Según The Guardian, el regreso de la banda este invierno generó ingresos estimados en $535 millones de dólares, con conciertos en estadios como Wembley y presentaciones programadas en países de Asia y Sudamérica.

A pesar de la reconciliación profesional de los hermanos Gallagher, la guitarra dañada en París permanece como un recordatorio tangible de una época marcada por la tensión y la creatividad.