Entretenimiento

El fenómeno Wicked regresa al cine: Cynthia Erivo y Ariana Grande dieron detalles de la esperada segunda entrega

La película, que se estrena en noviembre, brinda una visión fresca de la evolución de la amistad entre Elphaba y Glinda, según afirmó Empire

Por Fausto Urriste

Guardar
Wicked: For Good suma dos canciones originales y explora la amistad femenina (YouTube/Universal Pictures)

La llegada de Wicked: For Good a los cines del Reino Unido el 21 de noviembre de 2025 abre un nuevo capítulo en la adaptación cinematográfica del musical de Broadway.

Con Cynthia Erivo y Ariana Grande en los papeles de Elphaba y Glinda, esta segunda parte profundiza en la compleja amistad entre las protagonistas e incorpora dos canciones originales de Stephen Schwartz.

Según informó Empire, la producción propone una visión renovada que resalta la fuerza de los lazos femeninos y el desarrollo emocional de los personajes principales.

La evolución de la amistad entre Elphaba y Glinda

La película profundiza en la
La película profundiza en la relación entre Elphaba y Glinda, destacando la evolución emocional de sus protagonistas

La relación entre Elphaba y Glinda, antes marcada por la rivalidad y el compañerismo, enfrenta nuevos desafíos.

El director Jon M. Chu explicó a Empire que la verdadera medida de una amistad surge en la adversidad: “La prueba para la amistad es la oscuridad, la lucha, el salvarse mutuamente, y la película explora todos estos aspectos. La amistad a menudo debe terminar en nuestras vidas, pero eso no le quita valor al momento”.

En esta entrega, Elphaba se enfrenta al statu quo de Oz, mientras Glinda permanece en la ciudad Esmeralda; cada decisión repercute en el destino de su mundo.

El papel central de la amistad femenina

Cynthia Erivo y Ariana Grande
Cynthia Erivo y Ariana Grande lideran el elenco en una visión renovada del clásico musical de Broadway (Universal Pictures via AP)

Cynthia Erivo, quien interpreta a Elphaba, considera que la representación de una amistad femenina auténtica constituye el núcleo de la película.

En declaraciones recogidas por Empire, Erivo reflexionó sobre el valor de mostrar vínculos genuinos entre mujeres en el cine: “Creo que a veces subestimamos lo poderosas que pueden ser las amistades. A menudo, cuando vemos a mujeres juntas en el cine, son adversarias, y rara vez se las muestra como amigas en el centro de una historia. Lo hermoso de esto es que creo que la gente empezó a acompañarnos en ese viaje”.

La actriz destacó que la conexión entre Elphaba y Glinda trasciende la ficción y también se percibe en la relación personal que construyó con Ariana Grande durante el rodaje.

Dos canciones inéditas y nuevos matices

Ariana Grande destaca la rápida
Ariana Grande destaca la rápida y profunda evolución de Glinda en esta nueva entrega de la saga (REUTERS/Mario Anzuoni)

La música, columna vertebral de la franquicia, se refresca en esta entrega con dos temas inéditos. Elphaba interpreta No Place Like Home, una canción que, según Erivo, representa un momento de introspección para el personaje: “Ella debe preguntarse por qué quiere seguir salvando Oz, o salvar a los animales que viven allí, aunque este lugar no necesariamente la acepte”.

Erivo subrayó ante Empire el peso simbólico del título y la necesidad de que cada palabra tenga un significado profundo: “Era muy consciente de que si las palabras ‘no hay lugar como el hogar’ salían de su boca, debían tener un peso especial”.

Por su parte, Glinda incorpora The Girl In The Bubble, un número que Ariana Grande describe como un punto de inflexión: “Vemos a Glinda decidir que va a cambiar el rumbo de Oz. Va a convertirse en alguien profundamente bueno y crear un espacio seguro para los demás. Ella se gana su título de verdad, y somos testigos de ese autodescubrimiento”.

Nuevas dimensiones y el legado de la saga

La segunda parte de Wicked
La segunda parte de Wicked profundiza en el desarrollo emocional de sus protagonistas y la amistad femenina (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

El desarrollo de los personajes en Wicked: For Good adquiere intensidad y urgencia. Grande compartió con Empire que Glinda atraviesa una sucesión de acontecimientos traumáticos que moldean su carácter: “Es un evento traumático tras otro, y todos la transforman y la llevan hacia esa bondad que siempre estuvo ahí, aunque no estaba lista para mostrarla”.

La actriz adelantó que, en esta segunda parte, la transformación de Glinda avanza más rápido y de manera más profunda que en la primera película, permitiendo al público descubrir nuevas facetas de la bruja buena.

El equipo, liderado por Jon M. Chu y respaldado por un reparto en el que destacan Jeff Goldblum, Jonathan Bailey y Michelle Yeoh, busca ofrecer una experiencia cinematográfica fiel al legado musical y con importantes novedades.

El cierre de la saga
El cierre de la saga Wicked promete dejar una huella duradera gracias a la evolución de sus personajes y su legado musical (REUTERS/Mina Kim)

Empire resalta que la combinación de nuevas canciones y el enfoque en la amistad femenina reavivan el interés por la historia. El filme apunta a atraer tanto a los fanáticos de siempre como a nuevas audiencias.

Aunque Wicked: For Good marca el cierre de la saga, la amistad entre Elphaba y Glinda deja una huella que, más allá de la pantalla, se integra en la memoria de los espectadores.

La evolución emocional de las protagonistas, el énfasis en los lazos femeninos y la promesa de una experiencia renovada sitúan a la producción como uno de los estrenos más esperados de la próxima temporada.

Temas Relacionados

Wicked: For GoodCynthia ErivoAriana GrandeJon M. ChuStephen SchwartzEmpireNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Horarios de estreno de ‘Alice in Borderland’ Temporada 3, el regreso de una de las series más exitosas de Netflix

Los protagonistas vuelven a involucrarse en el mortal juego. ¿Qué cambios habrá en los nuevos capítulos de ‘Alice in Borderland’?

Horarios de estreno de ‘Alice

Murió Boston, la inseparable mascota de Kevin Spacey

El actor adoptó a Boston en mayo del 2013

Murió Boston, la inseparable mascota

Liam Gallagher podría pagar hasta 7 millones de libras por la manutención de su hija Gemma

Un cambio en la ley de Nueva York extiende la obligación de manutención hasta los 26 años, lo que podría significar un desembolso millonario para el exlíder de Oasis

Liam Gallagher podría pagar hasta

De “Hey Jules” a “Hey Jude”: cómo Paul McCartney convirtió una visita familiar en un clásico mundial

Compuesta en 1968 para consolar al hijo de John Lennon tras la separación de sus padres, la canción de The Beatles rompió récords de ventas, se transformó en himno de esperanza y aún hoy resuena en estadios y marchas alrededor del mundo

De “Hey Jules” a “Hey

The Rolling Stones a punto de terminar su próximo álbum de estudio: “Cuando la lengua está en el aire, tú simplemente vas”

El hijo de Keith Richards asegura que la banda está grabando intensamente en la ciudad y que el entusiasmo por el reciente Grammy los impulsa a crear más música para sus seguidores

The Rolling Stones a punto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un camionero bloqueó una ruta

Un camionero bloqueó una ruta en Salta y el resultado de su alcoholemia rompió el récord nacional

Detuvieron a dos camioneros tucumanos que atacaron a un policía que les hizo una multa en Córdoba

Habrá un encuentro clave sobre fertilidad en Buenos Aires: especialistas responderán dudas y brindarán asesoría

“Es un barrio seguro, nunca había pasado nada”: cómo es la zona donde encontraron a las tres jóvenes asesinadas

Científicos descubren un dato sorprendente sobre la fosilización de lagartos y serpientes

INFOBAE AMÉRICA
El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’

El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’ en la Luna y crea manchas de óxido, según un estudio

Revelaron la causa de los más de 28.000 terremotos que sacudieron a la isla griega de Santorini

Nuevos modelos de inteligencia artificial buscan replicar la integración cerebral humana

El secretario del Tesoro Bessent confirmó que está entrevistando a 11 candidatos para presidir la Reserva Federal

Estados Unidos redujo los aranceles a vehículos de la Unión Europea

TELESHOW
Karina Jelinek compartió la imagen

Karina Jelinek compartió la imagen de su custodio personal, el mismo que la acompañó en su tumultuoso divorcio hace 12 años

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: “Los milagros existen”

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen

La reacción de Zaira Nara a los rumores de romance entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres

De Lali Espósito a Emilia Mernes: la reacción de las famosas ante el triple crimen de las jóvenes en La Matanza