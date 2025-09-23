Arón Piper sobre fama y nuevas masculinidades: “Somos igual de sensibles que las mujeres”

Arón Piper, de ídolo juvenil a referente de las nuevas masculinidades (Capitol Records)

Arón Piper, uno de los rostros más reconocibles de la generación Z en España y América Latina, ocupa la portada de GQ España en su edición de octubre. Actor, cantante y símbolo de las nuevas masculinidades, atraviesa una etapa de consolidación personal y profesional que desafía las etiquetas, impulsado por el lanzamiento de su primer álbum musical.

“Este lanzamiento supone para mí un alivio enorme.Llevo más de tres años con el disco, y como en este momento de mi vida no busco hacerme viral, lo he sacado en agosto, que es un mes raro porque todos están a sus cosas”, explicó Piper en la entrevista.

Nacido en Berlín en 1997, Piper creció en un ambiente familiar donde la libertad y la autonomía eran pilares esenciales. Sus padres eligieron para él un nombre poco convencional y evitaron imponerle creencias. “En mi casa nunca ha habido prejuicios y se me ha permitido ser lo que yo quisiera, y me alegro mucho de que se me haya apoyado así”, relató a GQ España.

Nueva portada de la revista GQ España, donde el artista desafía estereotipos y apuesta por la sensibilidad masculina en la industria del entretenimiento

De la música oscura al pop luminoso

Piper comenzó en la música profesional hace cinco años, tras iniciarse de adolescente en el rap y una etapa marcada por energías negativas. Su debut discográfico, grabado en Madrid y lanzado en agosto de 2025, refleja una evolución hacia sonidos más bailables y luminosos, influidos por el funk y el pop. “Antes me refugiaba en el underground por miedo a exponerme. Ahora lo he superado”, explicó. Desmontando el estereotipo del “chico malo”

Portada de 'Arón Piper', el primer disco de Arón Piper. (Capitol Records)

La imagen de Piper como “chico malo”, forjada en la adolescencia y ligada a la música urbana, ha funcionado como una coraza frente a sus vulnerabilidades. Él mismo admite que esa actitud fue una protección: “Sé que tengo una imagen ‘de malote’, que no es otra cosa que una protección para esconder mi vulnerabilidad”.

En la entrevista, el actor se posiciona como defensor de las nuevas masculinidades y anima a los hombres a mostrar su sensibilidad: “Me identifico con las nuevas masculinidades. Hombres sensibles y feministas siempre han existido. Animo a todos a mostrar su vulnerabilidad y profundidad emocional: somos iguales que las mujeres, o incluso más sensibles, solo que desde pequeños nos enseñaron a ocultar las emociones”.

El fenómeno Élite y su impacto

La popularidad internacional le llegó con la serie Élite de Netflix, que lo convirtió en un rostro global. Aunque la ficción terminó en 2024, Piper no descarta un reencuentro puntual con el elenco original: “Sí, podría ser divertido. Una temporada no, pero un capítulo, sí, siempre que sea con el reparto original”.

La serie Élite marcó su salto a la fama internacional y su relación con el elenco sigue vigente (Foto: Netflix)

La convivencia con compañeros como Ester Expósito e Itzan Escamilla permanece en el plano personal, aunque reconoce que sus carreras los han separado. Piper aprecia lo que la serie le aportó: “Hice las paces con Élite cuando entendí que no tenía nada que reprocharle: me ha dado mucho más de lo que me ha quitado”.

Con la fama han llegado experiencias incómodas, como la cosificación y la presión mediática. Piper no dudó en hablar sobre el asunto: “No hay ni punto de comparación entre lo que vive un hombre y una mujer, pero he pasado situaciones incómodas. Pasa en la moda y el cine, donde incluyen escenas de desnudo sin justificación. Me he alejado siempre que no me he sentido cómodo. Todo está bien mientras no sienta que estoy siendo prostituido”.

En lo personal, mantener relaciones fuera del foco ha sido un reto, sobre todo tras su breve relación con Dua Lipa. Su sentido del humor le ha ayudado a sobrellevar la viralidad de los memes en redes sociales.

Su relación con Dua Lipa atrajo la atención mediática y generó numerosos memes en redes sociales (Fotos: Captura de pantalla/Tiktok)

Compromiso social y nuevos proyectos

En el aspecto social y político, Piper asume un compromiso creciente, aunque insiste en la importancia de actuar con conocimiento: “Ser una figura pública no me convierte en activista. Hay que saber de un tema antes de opinar, pero ante causas como el conflicto entre Israel y Palestina, es esencial levantar la voz”. Declaró que en estos casos, quienes tienen influencia deben posicionarse: “Este conflicto ya no es una opinión, sino un hecho. Free Palestine”.

Nueva película interpretada por Aron Piper este 2025

Su carrera actoral no se detiene y suma proyectos internacionales. Protagoniza Day Drinker, rodada con Johnny Depp y Penélope Cruz en España, y está por estrenar La tregua, dirigida por Miguel Ángel Vivas junto a Miguel Herrán.

El rodaje en Vitoria fue especialmente significativo debido a su historia familiar: “Mi tatarabuelo Julio fue fusilado por el franquismo. Es un capítulo reciente de España que me ha tocado de forma personal”.

Un presente de autenticidad

En lo íntimo, Piper se siente abierto al amor y admite haber usado aplicaciones de citas, aunque hoy prefiere apartar su vida privada del foco mediático. Su capacidad para reírse de sí mismo y su autenticidad le han permitido afrontar la fama sin perder su esencia.

El cantante utiliza el humor como herramienta para enfrentar la presión mediática y social (Capitol Records)

La entrevista con GQ España finaliza con Piper revelando su lado más humano: tras años de exposición, lo que más valora es que alguien le pregunte, sin máscaras ni expectativas, cómo se encuentra realmente.