Arón Piper detalla todo lo sucedido con Leonardo DiCaprio y la policía durante su fiesta en Ibiza: “Tuvimos mala suerte”

Arón Piper, conocido por su papel en la serie de Netflix Élite, se ha convertido en uno de los actores más demandados del panorama cinematográfico español. Nacido en Berlín en 1997, el joven cuenta con una sólida carrera en el mundo del espectáculo, llegando a formar parte de producciones como El correo, La tregua o El desorden que dejas. Ahora, ha visitado el plató de El Hormiguero para hablar del nuevo rumbo que ha tomado su vida profesional tras convertirse en cantante.

A pesar de su éxito profesional, el propio Piper ha expuesto públicamente los problemas personales que afrontó durante la adolescencia. Tras debutar en la película Maktub a los 14 años, atravesó una etapa marcada por la rebeldía, el consumo de tabaco y la relación con ambientes poco recomendables. Tanto es así que llegó a padecer depresión y reconoce que fue en la música donde encontró un mecanismo de refugio. A los 17 años experimentó un punto de inflexión y decidió dedicarse a la interpretación, dejando atrás aquellos entornos que lo habían llevado a una crisis personal.

Ahora, el actor ha iniciado ahora una nueva etapa vinculada a la música. Recientemente, ha lanzado su primer disco, titulado con su nombre. Motivado por el deseo de devolverle a la música el apoyo recibido durante sus años más difíciles, ha promocionado el álbum durante su paso al espacio presentado por Pablo Motos.

“Tuvimos mala suerte”

Además de hablar sobre el proceso creativo y acerca de cómo ha vivido el alejamiento temporal de la interpretación, uno de los temas que más llamó la atención ha sido cuando ha hablado del encontronazo que tuvo Leonardo DiCaprio en Ibiza con la policía durante una fiesta organizada por el invitado. Y es que al concluir la grabación del álbum y publicar el sencillo Especial, Piper organizó una celebración en la isla pitusa.

“Es el segundo año que lo hacemos”, ha manifestado, agregando que la lista de invitados incluía a figuras de proyección internacional como Kendall Jenner, la cantante Aitana, Miguel Ángel Silvestre, Jon Kortajarena y Ester Expósito. Leonardo DiCaprio asistió a la villa donde se llevaba a cabo la fiesta, acompañado de la modelo italiana Vittoria Ceretti. “Es porque tenemos gente en común, no desaprovecha ir a una buena fiesta y fue”, ha detallado Arón.

La magnitud del evento generó complicaciones logísticas. “En esas fiestas de Ibiza está todo quisqui y tuvimos la mala suerte este año que se estaba colapsando la carretera y vino la policía", ha manifestado Piper, agregando que los agentes realizaron una redada en la celebración e incluso identificaron a DiCaprio. "No se salvó. La fiesta era totalmente legal, de hecho está con una marca. No sé si habría policías nuevos en Ibiza. Fue larguita porque había muchos coches", ha zanjado, dejando entrever que todo se debió a la acumulación de coches en la carretera.

Durante su paso por el programa, Piper también ha abordado cuestiones personales, como su experiencia con la discalculia, un trastorno neurológico que dificulta la comprensión y el manejo de operaciones matemáticas. “Entiendo que todo el mundo hace unos movimientos a la hora de calcular, pues yo no. No llego al objetivo. Si yo tengo un billete de 10 y yo te debo 5...“, ha explicado, sin saber cómo continuar.

Arón Piper, víctima de una estada

Asimismo, también ha detallado una experiencia vivida durante una gira musical en Italia, en la que acudió a un local nocturno tras recibir diversas advertencias. "Estábamos en Italia de gira y era, me lo invento, un martes y nos apetece salir. Fuimos a casa de unos amigos y nos dijeron: ‘Lo único que está abierto es este sitio y os recomiendo no ir’“, ha manifestado, agregando que hicieron caso omiso a la advertencia.

”Nos recogen en la puerta el manager del sitio. Dentro lleno de botellas, chicas… Luego, con el tiempo, nos hemos dado cuenta de que hacían una barrera de chicas que trabajaban allí para que no viéramos que estaba vacío. Decían, te sacamos una botella especial para tu cumpleaños. Sacan 9 o 10 botellas de Dom Pérignon y cuando nos vamos a ir la cuenta eran 18.000 euros“, ha continuado diciendo, manifestando que se encontraba incrédulo ante lo que estaba sucediendo. ”Vinieron los carabinieri y todo porque no pagamos. Era una estafa", ha zanjado.