Reportan tiroteo frente a la “Casita” del video de Bad Bunny en Humacao

La casa de Ramón Carrasco, escenario del videoclip de Bad Bunny, fue blanco de dos tiroteos, alertando a vecinos y autoridades de Humacao (Facebook/AFP)

La Policía de Puerto Rico investiga dos incidentes de tiroteo frente a la casa utilizada en el video musical de Bad Bunny, ubicada en el barrio Río Abajo de Humacao.

Ambos episodios ocurrieron durante la noche del domingo, informó la prensa puertorriqueña, aunque no se reportaron heridos ni daños materiales.

El hecho generó preocupación por el creciente interés y presencia de personas en el lugar que se ha convertido en punto de referencia para seguidores del artista.

Ramón Carrasco, propietario de la residencia y de 84 años, relató a las autoridades que se encontraba en su casa cuando escuchó gritos ofensivos procedentes de un vehículo en movimiento, seguidos de tres disparos.

“Alguien gritó palabras ofensivas y luego inició los disparos”, declaró Carrasco, según recogió Telemundo Puerto Rico.

El inmueble utilizado por Bad Bunny en su video musical atrae a numerosos visitantes diarios y ahora es centro de una investigación policial en Puerto Rico (Facebook)

Mientras la policía recopilaba testimonios en la escena, un segundo vehículo se aproximó. De acuerdo con el informe oficial, “un individuo gritó reiteradas veces el nombre de un artista urbano, seguido nuevamente de expresiones ofensivas”.

De acuerdo con el reporte preliminar, los agentes asignados hallaron tres casquillos de pistola calibre 9 mm en el lugar. El caso pasó al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, explicó el agente José G. Pedraza.

Las autoridades confirmaron que no se produjeron lesiones ni daños a la propiedad tras los incidentes.

La casita, reconocida por su color salmón con detalles amarillos y su amplia terraza, ganó notoriedad después de ser utilizada como locación central en el videoclip del tema “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny, lanzado en enero de este año.

Desde la difusión del cortometraje, la residencia se ha convertido en una atracción para locales y turistas.

Ramón Carrasco denunció el uso de su vivienda en conciertos y videos de Bad Bunny sin recibir compensación adecuada, mientras su privacidad resulta afectada (Instagram/@badbunnypr)

Carrasco señaló que “gran cantidad de personas” acude cada día a su hogar para tomar fotografías y videos, modificando su rutina y afectando su privacidad. “Hay días que ni puedo descansar”, sostuvo ante los agentes.

A lo largo de 2025, la casa ha sido “objeto de decenas y/o cientos de publicaciones en redes sociales y se han vendido productos con la imagen de la propiedad, de las cuales el dueño no recibe beneficio alguno”, según documenta su reciente demanda contra el cantante.

La presencia recurrente de visitantes comenzó a afectar la tranquilidad y la seguridad de la vivienda.

El inmueble sirvió también como modelo para una reproducción en tamaño real presentada durante los 30 conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

“No existe duda de que ‘La Casita’ ha sido el escenario principal de los conciertos de Bad Bunny, en donde se han presentado una gran cantidad de artistas de calibre mundial”, afirma el escrito legal citado por AP.

La propiedad que inspiró la réplica presentada en los conciertos de Bad Bunny ahora está en disputa legal por el uso de su imagen (Foto/Alejandro Granadillo)

Demanda por uso de la casa en video y conciertos

Ramón Carrasco Delgado interpuso una demanda civil contra Bad Bunny y tres empresas vinculadas, exigiendo el pago de al menos un millón de dólares por uso no autorizado de la imagen de su residencia y los “daños y angustia emocional” causados. La querella fue presentada ante la Corte de Primera Instancia en San Juan.

La denuncia sostiene que el propietario, quien no sabe leer ni escribir, fue inducido por personal contratado durante la grabación del video a “firmar una pantalla blanca de un teléfono celular” y que esa firma fue digitalizada y usada en al menos dos contratos distintos sin su conocimiento.

“Los contratos nunca le fueron explicados, leídos ni entregados”, se indica en el documental judicial.

Asimismo, detalla que en la década de 1960, él y su familia construyeron la casa “bloque a bloque” con la ayuda de su padre y su hermano, carpinteros de oficio.

“Fue bloque a bloque. Eso coge tiempo”, relató Carrasco a AP por teléfono, quien también aseveró: “Una casa que no tenga balcón no creo que sea factible”.

La demanda de Carrasco incluye acusaciones de enriquecimiento ilícito contra empresas asociadas a Bad Bunny por el aprovechamiento de la imagen de su hogar (Europa Press/Contacto/Nancy Kaszerman)

Según la demanda, Carrasco habría recibido dos cheques por montos que suman 5.200 dólares, mientras que el video que muestra el inmueble superó los 22 millones de visualizaciones.

La demanda destaca además que, durante la grabación, miembros del equipo tomaron medidas y registros fotográficos de la casa, que después fueron usados para la construcción de la réplica en el Coliseo durante la serie de conciertos de Bad Bunny.

La denuncia también apunta a Rimas Entertainment LLC, Move Concerts PR INC y A1 Productions, LLC por supuesto enriquecimiento ilícito. Hasta el momento, los representantes del reguetonero no han ofrecido comentarios.

Entre las declaraciones expuestas en la documentación presentada, Carrasco explicó que el diseño de la casa surgió de un deseo de su esposa de regresar a Humacao.

La policía local investiga los incidentes ocurridos frente a la casita de Humacao, mientras los fanáticos del cantante continúan visitando el lugar emblemático (Prime Video)

“La vi en la mente... y el hermano mío empezó a hacer garabatos”, comentó. “Una terraza es más cómoda si hace calor; hay una hamaca colgando cerca”.