Maroon 5 convierte cada concierto en un homenaje emotivo con la gira Love Is Like

La banda recorrerá 23 ciudades de Estados Unidos y permitirá que el público proyecte imágenes personales durante 'Memories' (Maroon 5 YouTube)

La banda Maroon 5 anunció que su próxima gira, titulada Love Is Like, ofrecerá a los asistentes la oportunidad de rendir homenaje a sus seres queridos durante la interpretación de la canción “Memories”. En cada concierto se proyectarán imágenes enviadas por los fans, creando así una experiencia emotiva y participativa. El tour recorrerá 23 ciudades de Estados Unidos y comenzará el 6 de octubre en Phoenix, Arizona.

Un tributo en cada show

Para formar parte de esta propuesta, los seguidores pueden subir fotografías de personas a quienes extrañan o han perdido al nuevo sitio web Memories. Durante la canción emblemática, esas imágenes aparecerán en gran pantalla, integrando los recuerdos del público al espectáculo. Adam Levine, vocalista del grupo, explicó en un video divulgado en redes sociales que la intención de la banda es sumar historias personales a la atmósfera del concierto: “Vamos a poner fotos de todos los que extrañen, de todos los que hayan perdido, cuando toquemos ‘Memories’”, afirmó Levine, mostrando entusiasmo por compartir este momento íntimo con los asistentes.

La gira busca fortalecer los lazos emocionales entre la banda y sus seguidores, convirtiendo cada concierto en una experiencia participativa y emotiva (REUTERS/Kevin Lamarque)

El cantante calificó esta iniciativa como “realmente especial”, transmitiendo el deseo de conectar de manera significativa con los fans. “Será súper especial. Los queremos mucho”, concluyó en declaraciones recogidas por People.

“Memories”: una dedicatoria personal y universal

La canción “Memories”, incluida en el álbum Jordi de 2021, tiene un significado profundo para Maroon 5. Fue escrita como homenaje a Jordan Feldstein, mánager de la banda y amigo cercano de Levine, quien falleció en 2017 cuando tenía 40 años. Feldstein era responsable de la gestión de la carrera de Maroon 5 desde 1994 y era hermano de los actores Jonah Hill y Beanie Feldstein. En entrevistas previas, Levine confesó la importancia personal de esta composición durante su proceso de duelo: “Necesitaba esta canción”.

Adam Levine destaca la importancia de 'Memories' como homenaje personal y universal al dolor y la memoria (Helle Arensbak/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

“Memories” aborda el dolor y la memoria desde una perspectiva cercana y universal. Su mensaje conecta con la experiencia compartida de perder a un ser querido y convierte los conciertos en un espacio de homenaje colectivo. Así, cada función de la gira se transforma en una ceremonia en la que los recuerdos de los asistentes cobran vida a través de la música y las imágenes proyectadas.

Claire Rosinkranz, invitada especial en el tour

La gira Love Is Like ofrecerá otro atractivo destacado: la participación de la cantautora Claire Rosinkranz como telonera en todas las fechas. La joven artista, reconocida por su estilo fresco y letras genuinas, acompañará a Maroon 5 en las 23 presentaciones previstas en Estados Unidos. Rosinkranz, que ha alcanzado popularidad con temas como “Backyard Boy”, se suma al cartel aportando una perspectiva renovada y conectando con nuevas generaciones de oyentes.

Claire Rosinkranz será la telonera en todas las fechas del tour, que coincide con el lanzamiento del nuevo álbum de Maroon 5 (Claire Rosinkranz YouTube)

El tour se desarrollará durante el otoño, en paralelo al lanzamiento del octavo álbum de estudio de la banda. Este nuevo trabajo, también titulado Love Is Like, saldrá a la venta el 15 de agosto y marcará una nueva etapa en la trayectoria del grupo.

Un disco repleto de colaboraciones y nuevas canciones

El álbum Love Is Like incluirá diez temas inéditos y destaca por la incorporación de artistas invitados en varias pistas. Entre ellos se encuentran Lil Wayne, quien colabora en la canción principal, Lisa (integrante de BLACKPINK) en “Priceless” y Sexxy Red en “I Like It”. Estas colaboraciones reflejan la apertura del grupo a nuevos sonidos y estilos, y anticipan una propuesta variada para los seguidores, que podrán disfrutar de varias sorpresas durante la gira.

El disco Love Is Like incluirá diez canciones inéditas y colaboraciones con artistas como Lil Wayne, Lisa de BLACKPINK y Sexxy Red (Instagram/@maroon5)

El recorrido por las 23 ciudades representa una oportunidad para que los fans escuchen en directo las nuevas canciones y las creaciones conjuntas de Maroon 5 con otros artistas destacados del panorama internacional. El repertorio promete alternar los grandes éxitos de siempre con las piezas que componen este esperado nuevo disco.

Música, memoria y comunidad

En un momento en que la música asume un papel fundamental como espacio de encuentro y consuelo, Maroon 5 apuesta por fortalecer los lazos emocionales con sus seguidores. A través de propuestas como la inclusión de recuerdos personales en sus conciertos y el lanzamiento de material inédito, la banda busca ofrecer experiencias que permitan compartir emociones y mantener viva la memoria de seres queridos.

La propuesta de Maroon 5 invita a transformar el dolor en homenaje y a encontrar en la música un refugio compartido (Helle Arensbak/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

La gira Love Is Like pone en el centro la fuerza colectiva del recuerdo, la música y la comunión entre artistas y público. Esta iniciativa invita a transformar el dolor en homenaje y a encontrar en la música un refugio compartido.