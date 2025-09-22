Entretenimiento

Maroon 5 convierte cada concierto en un homenaje emotivo con la gira Love Is Like

La banda liderada por Adam Levine invita a los fans a proyectar imágenes de sus seres queridos durante la canción “Memories”, creando un momento único de conexión y recuerdo en cada ciudad de Estados Unidos

Por Ramiro Manera

Guardar
La banda recorrerá 23 ciudades de Estados Unidos y permitirá que el público proyecte imágenes personales durante 'Memories' (Maroon 5 YouTube)

La banda Maroon 5 anunció que su próxima gira, titulada Love Is Like, ofrecerá a los asistentes la oportunidad de rendir homenaje a sus seres queridos durante la interpretación de la canción “Memories”. En cada concierto se proyectarán imágenes enviadas por los fans, creando así una experiencia emotiva y participativa. El tour recorrerá 23 ciudades de Estados Unidos y comenzará el 6 de octubre en Phoenix, Arizona.

Un tributo en cada show

Para formar parte de esta propuesta, los seguidores pueden subir fotografías de personas a quienes extrañan o han perdido al nuevo sitio web Memories. Durante la canción emblemática, esas imágenes aparecerán en gran pantalla, integrando los recuerdos del público al espectáculo. Adam Levine, vocalista del grupo, explicó en un video divulgado en redes sociales que la intención de la banda es sumar historias personales a la atmósfera del concierto: “Vamos a poner fotos de todos los que extrañen, de todos los que hayan perdido, cuando toquemos ‘Memories’”, afirmó Levine, mostrando entusiasmo por compartir este momento íntimo con los asistentes.

La gira busca fortalecer los
La gira busca fortalecer los lazos emocionales entre la banda y sus seguidores, convirtiendo cada concierto en una experiencia participativa y emotiva (REUTERS/Kevin Lamarque)

El cantante calificó esta iniciativa como “realmente especial”, transmitiendo el deseo de conectar de manera significativa con los fans. “Será súper especial. Los queremos mucho”, concluyó en declaraciones recogidas por People.

“Memories”: una dedicatoria personal y universal

La canción “Memories”, incluida en el álbum Jordi de 2021, tiene un significado profundo para Maroon 5. Fue escrita como homenaje a Jordan Feldstein, mánager de la banda y amigo cercano de Levine, quien falleció en 2017 cuando tenía 40 años. Feldstein era responsable de la gestión de la carrera de Maroon 5 desde 1994 y era hermano de los actores Jonah Hill y Beanie Feldstein. En entrevistas previas, Levine confesó la importancia personal de esta composición durante su proceso de duelo: “Necesitaba esta canción”.

Adam Levine destaca la importancia
Adam Levine destaca la importancia de 'Memories' como homenaje personal y universal al dolor y la memoria (Helle Arensbak/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

“Memories” aborda el dolor y la memoria desde una perspectiva cercana y universal. Su mensaje conecta con la experiencia compartida de perder a un ser querido y convierte los conciertos en un espacio de homenaje colectivo. Así, cada función de la gira se transforma en una ceremonia en la que los recuerdos de los asistentes cobran vida a través de la música y las imágenes proyectadas.

Claire Rosinkranz, invitada especial en el tour

La gira Love Is Like ofrecerá otro atractivo destacado: la participación de la cantautora Claire Rosinkranz como telonera en todas las fechas. La joven artista, reconocida por su estilo fresco y letras genuinas, acompañará a Maroon 5 en las 23 presentaciones previstas en Estados Unidos. Rosinkranz, que ha alcanzado popularidad con temas como “Backyard Boy”, se suma al cartel aportando una perspectiva renovada y conectando con nuevas generaciones de oyentes.

Claire Rosinkranz será la telonera en todas las fechas del tour, que coincide con el lanzamiento del nuevo álbum de Maroon 5 (Claire Rosinkranz YouTube)

El tour se desarrollará durante el otoño, en paralelo al lanzamiento del octavo álbum de estudio de la banda. Este nuevo trabajo, también titulado Love Is Like, saldrá a la venta el 15 de agosto y marcará una nueva etapa en la trayectoria del grupo.

Un disco repleto de colaboraciones y nuevas canciones

El álbum Love Is Like incluirá diez temas inéditos y destaca por la incorporación de artistas invitados en varias pistas. Entre ellos se encuentran Lil Wayne, quien colabora en la canción principal, Lisa (integrante de BLACKPINK) en “Priceless” y Sexxy Red en “I Like It”. Estas colaboraciones reflejan la apertura del grupo a nuevos sonidos y estilos, y anticipan una propuesta variada para los seguidores, que podrán disfrutar de varias sorpresas durante la gira.

El disco Love Is Like
El disco Love Is Like incluirá diez canciones inéditas y colaboraciones con artistas como Lil Wayne, Lisa de BLACKPINK y Sexxy Red (Instagram/@maroon5)

El recorrido por las 23 ciudades representa una oportunidad para que los fans escuchen en directo las nuevas canciones y las creaciones conjuntas de Maroon 5 con otros artistas destacados del panorama internacional. El repertorio promete alternar los grandes éxitos de siempre con las piezas que componen este esperado nuevo disco.

Música, memoria y comunidad

En un momento en que la música asume un papel fundamental como espacio de encuentro y consuelo, Maroon 5 apuesta por fortalecer los lazos emocionales con sus seguidores. A través de propuestas como la inclusión de recuerdos personales en sus conciertos y el lanzamiento de material inédito, la banda busca ofrecer experiencias que permitan compartir emociones y mantener viva la memoria de seres queridos.

La propuesta de Maroon 5
La propuesta de Maroon 5 invita a transformar el dolor en homenaje y a encontrar en la música un refugio compartido (Helle Arensbak/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

La gira Love Is Like pone en el centro la fuerza colectiva del recuerdo, la música y la comunión entre artistas y público. Esta iniciativa invita a transformar el dolor en homenaje y a encontrar en la música un refugio compartido.ple.com.

Temas Relacionados

Maroon 5Love Is LikeAdam LevineMemoriesJordan FeldsteinGira Estados UnidosClaire RosenkranzNewsroom BUE

Últimas Noticias

Reportan tiroteo frente a la “Casita” del video de Bad Bunny en Humacao

Agentes policiales recolectaron casquillos de bala tras los incidentes ocurridos en la famosa casa de Río Abajo

Reportan tiroteo frente a la

Actriz de “Harry Potter” fue excluida de una convención tras abrir un OnlyFans

La actriz Jessie Cave compartió su desconcierto al ser excluida de un evento para familias

Actriz de “Harry Potter” fue

La historia detrás de la supuesta hija secreta de Freddie Mercury salió a la luz: “Era un papá absolutamente maravilloso”

En el marco de una nueva biografía, una mujer anónima detalló por primera vez cómo fue crecer junto al carismático líder de Queen, ofreciendo un relato íntimo y revelador sobre la figura paternal detrás de la estrella

La historia detrás de la

Tom Holland fue hospitalizado tras un accidente en el set de “Spider-Man: Brand New Day”

La producción en Glasgow se paralizó momentáneamente luego de que el actor sufriera una conmoción cerebral

Tom Holland fue hospitalizado tras

Steve Harvey habló de los momentos más duros de su pasado: “Viví en un coche durante tres años”

El actor y comediante estadounidense narró sus años más difíciles, marcados por la falta de hogar y la lucha constante por alcanzar sus metas. Entrevistado para el pódcast “The Pivot”, compartió cómo los errores se convirtieron en los pilares de su filosofía de vida

Steve Harvey habló de los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Leonardo da Vinci: la investigación

Leonardo da Vinci: la investigación científica que busca resolver el enigma de su tumba y reconstruir su ADN

Buscan a tres mujeres jóvenes que desaparecieron de forma misteriosa en La Matanza: tienen 20 y 15 años

Quiénes son los dos policías detenidos por el brutal crimen de un jubilado en Zárate

Cuáles son los productos que tendrán 0% de retenciones hasta el 31 de octubre

Científicos alertan que hay transmisión autóctona de la enfermedad de Chagas en los Estados Unidos

INFOBAE AMÉRICA
Un estudio vincula el consumo

Un estudio vincula el consumo de cigarrillos de los padres con más alteraciones moleculares en los hijos

El entrenamiento con saltos ayuda a mejorar la densidad ósea en adultos mayores, según estudios

¿Por qué la música ayuda a los corredores a resistir más tiempo en una competencia?

Enfrentamiento en Amazonía del Ecuador dejó militares heridos y dos waorani detenidos

República Dominicana halló parte de la cocaína que transportaba una lancha rápida destruida por la Marina de Estados Unidos

TELESHOW
Famosos y colegas colmaron de

Famosos y colegas colmaron de mensajes apoyo a Luciana Geuna: “Te extrañamos, no se puede sin vos”

Charly García y Sting confirmaron su colaboración: ya hay nombre, video y fecha para su esperado tema juntos

El divertido cruce entre Carina Zampini y su hijo Manuel al aire: “Viene a buscar comida y se va”

El insólito tour que emprendió Evangelina Anderson con sus amigas por Milán:“Hay mucho futbolista acá”

Pampita habló del robo en su casa: “Tengo mucha tristeza porque se llevaron videos y fotos de un valor incalculable”