El secreto de los Beckham: el verdadero motivo por el que su relación perdura tras 26 años

Victoria y David Beckham celebran 26 años de matrimonio destacando el apoyo mutuo y la evolución conjunta (Créditos: Instagram/@victoriabeckham)

La celebración de los 26 años de matrimonio de Victoria y David Beckham no pasó desapercibida y volvió a poner a la pareja en el centro de todas las miradas. En diálogo con Vanity Fair, la ex Spice Girl reveló el secreto detrás de su relación con el exfutbolista: un vínculo construido sobre el crecimiento compartido y el apoyo incondicional que se mantienen firmes tras más de dos décadas juntos.

Según la diseñadora y empresaria, ninguno de los dos temió los cambios personales, ambos evolucionaron unidos, enfrentando cada etapa de la vida mientras fortalecían su vínculo familiar.

Victoria Beckham consideró ante Vanity Fair que la transformación personal resulta inevitable en cualquier pareja y que el éxito con David radica en aceptar y acompañar esos cambios. “A menudo, en las relaciones, uno le dice al otro: ‘Cambiaste’. ¡Claro que sí! No sos la misma persona a los 20 que a los 50”, expresó la exintegrante de las Spice Girls.

La pareja Beckham atribuye la longevidad de su relación a la adaptación y la comunicación abierta (Finnbarr Webster/Pool via REUTERS)

También destacó el papel de David en su desarrollo profesional: “Él creyó en mí cuando mucha gente no lo hizo. Invirtió en mí. A veces era el hazmerreír, la gente no se tomaba en serio mi negocio, pero él siempre creyó en mí”, aseguró Victoria, según la misma publicación.

Evolución profesional y apoyo mutuo

La pareja inició su historia como figuras de relevancia en el deporte y la música, y experimentó una evolución profesional considerable. David Beckham, luego de una carrera exitosa como futbolista, es propietario del club Inter Miami y de una marca de suplementos.

Por su parte, Victoria Beckham consolidó su presencia en el ámbito de la moda y la belleza, liderando su propia firma y participando en la Semana de la Moda de París. Este tránsito de celebridades a empresarios implicó, según Vanity Fair, un alto grado de compromiso y sacrificio personal por parte de ambos, quienes aprendieron a tomar decisiones conjuntas y afrontar las consecuencias de sus elecciones frente a las expectativas del público.

Victoria Beckham resalta el papel de David en su desarrollo profesional y personal (EFE/EPA/Tolga Akmen)

El respaldo entre ambos fue notorio en proyectos recientes. Próximamente, Netflix estrenará el documental Victoria Beckham, en el que se muestra la vida cotidiana de la diseñadora, su faceta familiar y la preparación de su colección para la pasarela parisina.

Fue David quien animó a Victoria a participar, según relató ella misma a la revista ELLE, citada por Vanity Fair. Este episodio refleja la dinámica de confianza y estímulo constante que nutre su relación, y expone su determinación por acompañarse en todos los retos.

Cronología y vida familiar

La historia de los Beckham comenzó en 1997 durante un partido de fútbol. Un año después, anunciaron su compromiso en Chester, Reino Unido, y David obsequió a Victoria un anillo valorado en USD 85.000 (más de €72.000), según datos de People citados por Vanity Fair.

La honestidad y el respeto son pilares fundamentales en la relación de los Beckham

El 4 de julio de 1999, la pareja celebró su boda en el castillo de Luttrellstown, Irlanda, y ese mismo año nació su primer hijo, Brooklyn. Más adelante, la familia creció con la llegada de Romeo, Cruz y Harper, formando un núcleo unido que enfrentó la atención mediática y los desafíos públicos.

Ambos recalcaron en distintas entrevistas que la comunicación abierta y la honestidad fueron fundamentales para sostener la felicidad familiar y mantener un ambiente de respeto y unidad.

En julio de 2025, los Beckham celebraron su vigésimo sexto aniversario de casados. Victoria compartió en redes sociales su satisfacción por la familia que construyeron, resaltando la importancia de David y sus cuatro hijos en su felicidad.

En su mensaje, expresó que la presencia y el cariño de su esposo y de sus hijos constituyen su mayor orgullo y alegría, una afirmación que, según Vanity Fair, resume la esencia de una relación marcada por el crecimiento compartido y el apoyo constante.