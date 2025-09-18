Qué puedo ver

Victoria Beckham abre su corazón en la nueva docuserie de Netflix sobre su vida y su salto a la moda

La esperada serie documental mostrará el lado más personal de la exintegrante de las Spice Girls, desde sus días como Posh Spice hasta su lucha por conquistar la alta costura y reinventarse frente a todos

Maria Eugenia Capelo

Maria Eugenia Capelo

VICTORIA BECKHAM, la nueva serie documental se estrena este 9 de octubre, sólo en Netflix. (Netflix)

El próximo 9 de octubre de 2025, Netflix estrenará una de sus apuestas más esperadas: una serie documental de tres episodios dedicada íntegramente a Victoria Beckham, figura central de la moda y la cultura pop. La producción, dirigida por Nadia Hallgren y realizada por los creadores de la galardonada docuserie Beckham, promete revelar aspectos inéditos de la vida y carrera de la exintegrante de las Spice Girls, desde sus inicios en Inglaterra hasta su consolidación como referente internacional del estilo.

El anuncio de esta nueva docuserie se realizó en agosto de 2024, cuando la plataforma confirmó que la historia de Victoria Beckham llegaría a la pantalla con un enfoque completamente personal. Según la nota de prensa difundida entonces, la serie ofrecerá “un acceso exclusivo a ella, a su familia y a sus allegados. La serie también explora su era bajo los reflectores y la fama mundial”. El relato se estructura en torno a su evolución: de la fama global como Posh Spice en los años 90, pasando por su relación con el futbolista David Beckham, hasta su actual empeño en construir un imperio de moda y belleza.

Netflix estrena el 9 de
Netflix estrena el 9 de octubre de 2025 una docuserie sobre Victoria Beckham, ícono de la moda y la cultura pop. (Netflix)

El documental, que cuenta con la producción ejecutiva de Nicola Howson —nominada a los Emmy y responsable también del documental sobre David Beckham— y de Julia Nottingham, reconocida por su trabajo en historias de mujeres poderosas como “Pamela Anderson: Una historia de amor” y “Coleen Rooney: The Real Wagatha Story”, se adentra en los desafíos que enfrentó Victoria Beckham al dejar atrás su carrera musical. La propia diseñadora revela en la serie que su transición al mundo del diseño estuvo motivada tanto por su ego artístico como por el deseo de que su familia se sintiera orgullosa de ella.

Uno de los momentos clave que recoge la producción es la presentación de la colección de Victoria Beckham en la Semana de la Moda de Londres en 2019. En esa ocasión, la diseñadora estuvo acompañada por David Beckham y sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. También contó con el apoyo de la influyente editorialista de moda Anna Wintour, quien, según se muestra en la serie, percibió la tensión de la debutante en la industria y se mantuvo a su lado durante ese proceso.

La serie documental explora la
La serie documental explora la vida de Victoria Beckham, desde sus inicios con las Spice Girls hasta su consolidación en la alta costura. (Netflix)

La docuserie no elude los obstáculos que Victoria Beckham debió superar para ser aceptada en la alta costura. La producción relata cómo la diseñadora enfrentó el escepticismo del sector, que cuestionaba su legitimidad por su pasado como cantante pop y esposa de un futbolista. “¿Quién se cree que es ella?”, fue una de las frases que marcaron su llegada al mundo de la moda. La serie revela que, en un momento, la marca acumuló varios millones de dólares en deudas, lo que llevó a Victoria Beckham a una situación de desesperación.

A lo largo de los tres episodios, la serie recorre los años formativos de la protagonista, su ascenso con las Spice Girls, la exposición mediática de su relación con David Beckham y su consolidación en la alta costura, con especial atención a los preparativos para su desfile más ambicioso en la Semana de la Moda de París. El relato se enriquece con entrevistas a figuras clave del sector, como Marc Jacobs, Roland Mouret y la propia Anna Wintour, así como a amistades y familiares, entre ellos Eva Longoria y David Beckham.

La producción revela desafíos, éxitos
La producción revela desafíos, éxitos y momentos inéditos de Victoria Beckham, con testimonios de figuras clave del mundo de la moda. (Netflix)

El enfoque de la docuserie, según la información difundida por Netflix, es ofrecer “un retrato poco común y matizado de una mujer que se ha reinventado continuamente ante el ojo público”. La producción destaca tanto los triunfos como las dificultades de Victoria Beckham, subrayando la resistencia que encontró en la industria de la moda y su capacidad para transformar cada etapa de su vida pública en un nuevo comienzo.

El tráiler oficial, ya disponible, anticipa la participación de personalidades como Tom Ford, Eva Longoria y Anna Wintour, junto a la familia Beckham. Aunque el director Fisher Stevens, responsable de la calidez y el humor en la docuserie sobre David Beckham, no forma parte de este proyecto, la presencia de Nicola Howson y Julia Nottingham garantiza una mirada íntima y rigurosa sobre la protagonista.

El documental cuenta con la
El documental cuenta con la participación de David Beckham, Anna Wintour, Marc Jacobs y Eva Longoria, entre otros. (Créditos: Instagram/@victoriabeckham)

La serie documental de Victoria Beckham se presenta como un relato que entrelaza pasado y presente, mostrando sin artificios los desafíos, la expansión de su imperio de moda y belleza, y los momentos de vulnerabilidad de la diseñadora. El estreno mundial en Netflix el 9 de octubre de 2025 marcará una nueva etapa en la narrativa pública de una de las figuras más reconocibles y transformadoras de la cultura contemporánea.

