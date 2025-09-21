Josh Radnor se sincera sobre su relación con “How I Met Your Mother”

El actor utiliza el podcast para reconciliarse con su pasado en 'how i met your mother' (REUTERS/Mario Anzuoni)

Josh Radnor, conocido mundialmente por su personaje Ted Mosby en la serie How i met your mother, atraviesa una etapa de redefinición profesional y personal. A pesar de la gratitud que siente hacia quienes celebran su trabajo televisivo, el actor muestra una clara intención de ser reconocido por su nombre y su trayectoria, no solo por el papel que lo lanzó al estrellato. Esta necesidad de diferenciación se ha convertido en un tema recurrente en sus recientes declaraciones públicas.

Durante una conversación con Jesse Tyler Ferguson en el podcast Dinner’s On Me, Radnor señaló que se siente “mucho más tranquilo” con quienes lo llaman Josh que con quienes me llaman Ted.

La popularidad del personaje Ted Mosby ha marcado la vida profesional del actor, consolidando su imagen a través de nueve temporadas entre 2005 y 2014. Sin embargo, el propio Radnor reconoce que la persistencia de esa identificación le ha generado la necesidad de separar su vida personal de la ficción.

El respeto a la individualidad de Josh Radnor es clave en su nueva etapa profesional

El vínculo que durante años unió al actor con su personaje ha sido motivo de alegría, pero también de reflexión. Radnor valora el cariño de los seguidores que le recuerdan anécdotas de la serie, aunque subraya la importancia de que se respete su individualidad fuera del universo de la comedia.

“Quiero que se le rinda homenaje [al personaje], pero no necesariamente sustituya a quién soy como persona”, explicó Radnor, destacando su deseo de que Ted Mosby no defina la totalidad de su identidad.

El desafío del encasillamiento y el nuevo rumbo

Años después del final de la serie, la sombra del personaje sigue presente en la vida de Radnor. El actor ha manifestado en varias entrevistas que cada proyecto recibido tras How i met your mother es evaluado en función de cuán distinto es respecto al estilo y tono del programa. “Siempre pasé las cosas por un algoritmo de How i met your mother en términos de si esto se aleja lo suficiente del tono de la serie. Realmente estaba buscando papeles que se sintieran realmente diferentes”, reconoció, mostrando la intención de demostrar su versatilidad y ampliar su espectro artístico.

Radnor enfrenta el desafío del encasillamiento y apuesta por su versatilidad artística

Este proceso de distanciamiento no ha estado exento de desafíos. El propio actor confiesa lo extenuante que resulta intentar escapar de una parte tan significativa de su carrera, al punto de provocar una reevaluación de su relación con el personaje. Esta autoexigencia terminó convirtiéndose en una oportunidad para enfrentarse al pasado desde una perspectiva renovada.

El podcast como espacio de reconciliación

Radnor ha encontrado una vía para integrar su legado televisivo a través de un nuevo proyecto: el podcast How We Made Your Mother. Este espacio, creado junto a Craig Thomas y producido por Alek Lev, le permite abordar con honestidad y profundidad el impacto que Ted Mosby ha tenido en su vida. “Resulta agotador huir de una parte tan importante de ti mismo y de tu carrera”, admitió el actor, enfatizando la importancia de mirar hacia el pasado sin resistencias.

El podcast 'How We Made Your Mother' permite a Radnor dialogar con fans y colegas sobre la serie

El formato del podcast supone una alternativa saludable para resignificar esa etapa. En cada episodio, Radnor y Thomas conversan sobre los secretos de la serie, dialogan con antiguos compañeros y abren el micrófono para que los fans conozcan cómo fue realmente la experiencia detrás de cámaras. Esta dinámica ha sido clave para establecer un punto de encuentro entre el universo de How i met your mother y la evolución personal y profesional de Radnor.

Una nueva relación con los seguidores y el legado

El lanzamiento de How We Made Your Mother representa para Radnor una oportunidad de transformación. Al aceptar y revisitar el legado de Ted Mosby desde la madurez, logra crear un puente entre su pasado y los nuevos retos que enfrenta. Esta integración le permite establecer una relación más genuina con los seguidores que lo acompañan desde hace dos décadas, evitando que el fenómeno fan limite su crecimiento.

La integración del legado de Ted Mosby impulsa la evolución personal y profesional de Radnor

A lo largo de este proceso, Radnor ha dejado claro que el respeto a su individualidad resulta esencial. Reconoce el valor de todo lo que Ted Mosby le ha aportado, pero también defiende con firmeza el derecho a escribir nuevas páginas en su carrera. El podcast se convierte así en una herramienta para saldar cuentas con el pasado y construir una imagen profesional ajena al encasillamiento, sirviendo de inspiración a quienes, como él, buscan ser reconocidos por su autenticidad y no solo por un personaje icónico.