La sorprendente evolución de los actores de “How I Met Your Mother”: de la televisión al cine y la música

La serie sigue siendo un referente de la comedia televisiva, gracias a su mezcla única de humor, emociones y narrativa no lineal

El 19 de septiembre de 2005, How I Met Your Mother debutó en la cadena CBS, presentando una historia que combinaba el humor y la emoción de las relaciones modernas con una narrativa poco convencional. La serie seguía la vida de Ted Mosby, un joven arquitecto en Nueva York, mientras relataba a sus hijos, desde un futuro lejano, cómo comenzó la relación con su esposa. A lo largo de nueve temporadas, los espectadores se sumergieron en las aventuras de Ted y su grupo de amigos, quienes se reunían regularmente en el ficticio MacLaren’s Pub.

Narrada por la voz de Bob Saget como “Ted del futuro”, la serie rápidamente se ganó la atención del público gracias a su formato único, que combinaba el uso de flashbacks y giros inesperados. A lo largo de su emisión recibió diez premios Emmy y su final, emitido en marzo de 2014, cerró un ciclo que sigue siendo discutido por los fans hasta el día de hoy.

La icónica introducción de la serie "How I Met Your Mother", una referencia de la televisión moderna

Josh Radnor

Tras interpretar al romántico y reflexivo Ted Mosby durante nueve años, Josh Radnor se alejó de las sitcoms para enfocarse en proyectos más serios y variados. Uno de sus trabajos más destacados fue en la miniserie de PBS, Mercy Street (2016-2017), ambientada en la Guerra de Secesión. En esta serie de drama histórico, Radnor interpretó a un cirujano del norte en un hospital del sur, un papel que le permitió mostrar un registro completamente diferente.

En 2020 se unió al elenco de la serie Hunters, de Amazon Prime, junto a Al Pacino. En esta serie, Radnor interpreta a un actor que forma parte de un grupo de cazadores de nazis en la década de 1970. El proyecto mezcla acción y drama, con toques de sátira, y ha recibido críticas positivas, renovando el interés en la carrera de Radnor como actor de drama. Además, apareció en la miniserie Fleishman Is in Trouble en 2022, un drama psicológico sobre el colapso de una relación matrimonial.

Además de actuar, Radnor incursionó en la música con el dúo Radnor and Lee, lanzando dos álbumes de folk-pop (@joshradnor)

Fuera de la actuación, Radnor también ha explorado la música. Desde 2016, es parte del dúo Radnor and Lee, junto con el músico Ben Lee. Juntos han lanzado dos álbumes de folk-pop y Radnor ha señalado que esta faceta artística le ha dado una sensación de renovación creativa. En el ámbito personal, se casó con Jordana Jacobs en enero de 2024.

Cobie Smulders

Tras encarnar a la independiente y sarcástica, Robin Scherbatsky, Cobie Smulders encontró un nuevo hogar en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Interpretó a Maria Hill, la mano derecha de Nick Fury, en películas como The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Infinity War (2018) y Spider-Man: Far From Home (2019). A lo largo de los años, Smulders se ha convertido en una figura recurrente dentro del MCU, consolidando su papel en esta franquicia masiva.

Cobie Smulders (en la película "Invasión secreta") es parte del MCU. (Disney+)

Más allá del MCU, Smulders ha trabajado en diversas producciones. En 2017, fue una de las protagonistas de la comedia de Netflix Friends from College, donde interpretó a Lisa, una abogada casada en crisis con su esposo, dentro de un grupo de amigos con dinámicas complicadas. Aunque la serie solo duró dos temporadas, fue muy discutida por la crítica y los fans por su representación de las relaciones modernas.

En 2019, Smulders protagonizó el thriller Stumptown, basado en una serie de cómics sobre una investigadora privada con un pasado militar. La serie fue elogiada por la crítica por su representación de una mujer fuerte y compleja, aunque fue cancelada después de una temporada. También tuvo un papel en la popular serie Impeachment: American Crime Story (2021), centrada en el escándalo de Bill Clinton y Monica Lewinsky.

A nivel personal, está casada con el comediante Taran Killam, con quien tiene dos hijas, y ha combinado su vida familiar con una sólida carrera en Hollywood.

Cobie Smulders alcanzó fama mundial como Maria Hill en el Universo Cinematográfico de Marvel, participando en películas como "The Avengers" (Reuters)

Neil Patrick Harris

El icónico papel de Barney Stinson, conocido por su carisma y excéntricas tácticas para conquistar mujeres, consolidó a Neil Patrick Harris como una estrella mundial. Después de How I Met Your Mother, Harris no se detuvo y siguió actuando tanto en cine como en televisión.

Uno de sus papeles más destacados fue el del Conde Olaf en la adaptación de Netflix de Una serie de eventos desafortunados (2017-2019). En esta historia basada en los libros de Lemony Snicket, Harris mostró su versatilidad al interpretar a un villano camaleónico, que cambia constantemente de disfraces y personalidades, lo que le permitió exhibir su talento cómico y dramático. La serie recibió elogios por su estética única y la actuación de Harris.

En el cine, Harris también participó en proyectos importantes como Gone Girl (2014), donde tuvo un papel clave como el exnovio obsesivo de Rosamund Pike, y Matrix Resurrections (2021), en la que interpretó a un intrigante analista. Además, protagonizó la comedia Uncoupled (2022) de Netflix, donde encarnó a un hombre que debe redescubrirse tras un inesperado rompimiento amoroso.

A nivel personal, Harris ha sido una figura pública en la lucha por los derechos LGBT+. Se casó con su pareja, David Burtka, a quien conoció en el set de How I Met Your Mother en su papel de Scooter, el novio obsesivo de Lily, en 2014, y juntos tienen dos hijos gemelos, Gideon y Harper.

Neil Patrick Harris junto a su esposo David Burtka, a quien conoció mientras hacían "How I Met Your Mother" (@nph)

Alyson Hannigan

Antes de su papel como Lily Aldrin, Alyson Hannigan ya era famosa por su trabajo en Buffy the Vampire Slayer y en la franquicia de American Pie Tras el final de How I Met Your Mother, Hannigan continuó trabajando en proyectos tanto en cine como en televisión.

Uno de sus roles más recientes fue en la película live-action de Kim Possible (2019), donde interpretó a la madre de la protagonista. También prestó su voz para el personaje de Claire en la serie animada Fancy Nancy y tuvo un papel recurrente en Girl Scout Cookie Championship, un programa de cocina en Food Network.

En 2023, Hannigan sorprendió a los fans participando en la versión estadounidense de Dancing with the Stars, donde demostró su habilidad para la danza. A nivel personal, sigue casada con el actor Alexis Denisof, quien tuvo papeles ocasionales en How I Met Your Mother como conductor del programa de Robin, y la pareja tiene dos hijas, Satyana y Keeva.

Alyson Hannigan junto a su esposo Alexis Denisof: otra pareja que se conoció en el set de "How I Met Your Mother". (@alysonhannigan)

Jason Segel

Jason Segel, quien interpretó al adorable y leal Marshall Eriksen, tuvo una carrera destacada durante y después de How I Met Your Mother. Durante la serie, Segel escribió y protagonizó la película The Muppets (2011), que fue un gran éxito y revitalizó la franquicia de los famosos títeres de Jim Henson.

Después del final de la serie, Segel continuó trabajando en una variedad de géneros. Protagonizó la película dramática Our Friend (2019), donde interpretó a un hombre que cuida a su amiga enferma terminal, una actuación que fue aclamada por su profundidad emocional. También protagonizó la serie Dispatches from Elsewhere (2020), un drama experimental que él mismo creó, escribió y dirigió, que trata sobre un grupo de personas que descubren una realidad alternativa.

El actor interpretó a Marshall Eriksen en "How I Met Your Mother" e hizo una rica carrera durante y después de la serie. (Reuters)

Recientemente, Segel ha sido una figura clave en la serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty (2022), un drama deportivo sobre el ascenso del famoso equipo de baloncesto Los Angeles Lakers en los años 80. Además de su carrera como actor, Segel ha trabajado en proyectos de escritura y sigue siendo una figura muy querida en Hollywood.

A nivel personal, Segel salió con la fotógrafa Alexis Mixter durante varios años, pero se separaron en 2021. Desde entonces, ha comenzado una relación con la bailarina Kayla Radomski.

La serie ha dejado capítulos memorables como cuando Ted Mosby hizo la danza de la lluvia o cuando Barney uso una corbata de patos de hule por toda una temporada, sin dudas es una tira que perduró en el tiempo y sus fanáticos la ven una y otra vez.