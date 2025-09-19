Entretenimiento

Margot Robbie, la Barbie que casi no fue: el casting secreto y la batalla por el papel más codiciado de Hollywood

Antes de adueñarse del papel que hizo historia en la taquilla de 2023, la actriz vio peligrar su protagónico en uno de los castings más reñidos

Por Fausto Urriste

Guardar
Margot Robbie fue la Barbie definitiva, pero Gal Gadot estuvo cerca de protagonizar el filme (Warner Bros.)

La elección de Margot Robbie como protagonista de Barbie representó uno de los mayores aciertos recientes de Hollywood, aunque existió una alternativa que pudo haber cambiado el rostro de la icónica muñeca en el cine.

Según reportó SensaCine, tanto Robbie como la directora Greta Gerwig consideraron a Gal Gadot como la candidata ideal para el papel principal, pero la actriz israelí no pudo integrarse al proyecto por compromisos previos.

Gadot, el “barómetro” de la energía Barbie

El proceso de selección de la Barbie cinematográfica requirió una búsqueda exhaustiva de lo que Gerwig y Robbie definieron como la “energía Barbie”.

La agenda de Gal Gadot
La agenda de Gal Gadot impidió que la actriz israelí interpretara a Barbie en el cine (REUTERS/Mike Blake)

Según Robbie, Gadot representaba a la perfección ese concepto: “Gal Gadot es esa energía Barbie. Porque es imposiblemente hermosa, pero no la odias por ser tan hermosa, porque es tan genuinamente sincera y es tan entusiastamente amable, que es casi tonta. Es como justo antes de ser una tonta”, explicó la actriz australiana.

La agenda de Gadot, quien se encontraba filmando Blancanieves, le impidió sumarse a la producción.

Robbie, además de protagonizar, fue productora del filme y relató que durante el desarrollo del personaje, tanto ella como Gerwig utilizaban a Gadot como referencia principal.

El proyecto de Barbie atravesó
El proyecto de Barbie atravesó varios intentos fallidos antes de concretarse con Warner Bros (Créditos: Warner Bros. Pictures)

“Le dije que era la Barbie de nuestros sueños, pero sabía que no estaba disponible porque estaba filmando Blancanieves al mismo tiempo que nosotros filmábamos Barbie. Era nuestro barómetro de la energía de Barbie. Cuando Greta Gerwig y yo nos preguntábamos cómo debía lucir la muñeca en acción real, pensábamos en Gal Gadot”, detalló Robbie a SensaCine.

La respuesta de Gadot y la trayectoria del proyecto

La reacción de Gadot no tardó en llegar. En una entrevista con la revista Flaunt, citada por SensaCine, la intérprete de Wonder Woman manifestó su admiración por Robbie y su entusiasmo por la película: “Me encanta Margot. Es una de esas mujeres con las que al instante quieres ser amiga. Es tan divertida, cariñosa, entretenida, inteligente y, obviamente, ¡tan talentosa!”.

Gal Gadot expresa admiración por
Gal Gadot expresa admiración por Margot Robbie y entusiasmo por la película Barbie (REUTERS/Mike Blake)

Gadot añadió que le encantaría participar en cualquier proyecto con Robbie y que los elogios de su colega la conmovieron profundamente. “Me conmovió con todo lo que dijo sobre mí. Estoy muy emocionada por ellos y muy emocionada por Barbie”, afirmó Gal Gadot.

El recorrido de Barbie hacia la gran pantalla incluyó varios intentos fallidos. En 2009, Universal obtuvo los derechos de Mattel para desarrollar el filme, pero el proyecto se estancó.

Más tarde, Sony Pictures Entertainment asumió la iniciativa en 2015 y valoró a Amy Schumer y Anne Hathaway para el papel principal; sin embargo, tampoco prosperó. Finalmente, Warner Bros. tomó las riendas y, con el impulso de Robbie como productora, el proyecto encontró una dirección definitiva.

Un fenómeno global y contrastes en la taquilla

Barbie se consagró como la
Barbie se consagró como la película más taquillera de 2023 con más de USD 1.400 millones recaudados (Warner Bros. Pictures vía AP)

El lanzamiento de Barbie el 20 de julio de 2023 coincidió con el fenómeno Barbenheimer, que enfrentó en la cartelera a la película de Gerwig con Oppenheimer de Christopher Nolan.

Mientras Oppenheimer obtuvo numerosos premios Oscar, Barbie se convirtió en la película más taquillera de 2023, con una recaudación superior a USD 1.400 millones a nivel mundial. Además, la cinta alcanzó un 88% de aprobación crítica y ocupó los primeros lugares en las listas de lo mejor del año, según SensaCine.

En contraste con el éxito de Barbie, la producción de Blancanieves, en la que Gadot participó durante el mismo periodo, no logró replicar el impacto en taquilla y estuvo rodeada de controversias.

Así, Robbie consolidó su lugar como la Barbie definitiva, mientras la alternativa que representaba Gadot quedó como una curiosidad en la historia de la película. El fenómeno generado por la película impulsó debates sobre representación, empoderamiento femenino y el lugar de las franquicias icónicas en la cultura contemporánea.

Temas Relacionados

BarbieMargot RobbieGal GadotGreta GerwigWarner Bros.MattelBarbenheimerNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Halle Berry y el secreto de la felicidad en la menopausia: vivir sin buscar aprobación

La estrella de Hollywood reveló cómo dejar de intentar complacer a los demás se traduce en bienestar y alegría cotidianos, animando a otras mujeres a hacer lo mismo

Halle Berry y el secreto

Compartir experiencias personales puede aliviar el aislamiento en problemas de salud mental

En el último capítulo de Reclaiming, el pódcast de Monica Lewinsky, el actor Mark Duplass relató su experiencia con la ansiedad y la depresión, y detalló las estrategias que utiliza para cuidar su bienestar emocional

Compartir experiencias personales puede aliviar

¿Es realmente el final de “Downton Abbey”? Esto es lo que dice el elenco y su creador

Tras cinco temporadas en televisión y tres películas, “Downton Abbey” cierra un ciclo.

¿Es realmente el final de

Kali Uchis retirará su colaboración con D4vd tras hallazgo del cuerpo de una adolescente en su auto

La cantante anunció que está retirando su tema “Crashing” luego de que el cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado en un Tesla vinculado al artista.

Kali Uchis retirará su colaboración

‘The Paper’: cuándo se estrena y dónde ver en Latinoamérica el spin-off de “The Office”

La comedia muestra al mismo equipo documental de ‘The Office’ ahora inmortalizando la lucha de un histórico diario del Medio Oeste por sobrevivir.

‘The Paper’: cuándo se estrena
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una ciudad murió y otra

Una ciudad murió y otra nació: a 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985

Cómo hacer un gráfico en Excel, paso a paso

El albañil que encontró el cuerpo de Micaela Basto contó cómo fue ese momento: “Te voy a pagar”

Vandalizaron un importante sitio arqueológico antiguo en Neuquén y tras el hecho habrá que solicitar permiso

Elecciones 2025: qué se vota en la provincia de Buenos Aires el 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
El elemento natural perfecto para

El elemento natural perfecto para terminar con las malas hierbas: “Los jardineros lo aplican para devolverle los nutrientes”

Señales de Beijing en el Caribe: buques hospital, plataformas petroleras y mensajes estratégicos a Washington

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial provocó el desalojo masivo de residentes y turistas en el centro de Berlín

Europa alertó que los férreos controles del régimen chino a las tierras raras amenazan con detener la producción industrial

Alerta en Occidente: Kim Jong-un acelera los ensayos con drones suicidas y ordena modernizar el arsenal norcoreano con IA

TELESHOW
Los Pericos adelantan la primavera

Los Pericos adelantan la primavera con un concierto íntimo en el Sheraton Pilar: “Será un show hitero”

Gastón Pauls y su infierno detrás del éxito: “Iba a rodar Nueve Reinas sin dormir por mi consumo”

Unidos en el amor y el trabajo: las famosas argentinas que eligieron a sus maridos como socios de vida

El reencuentro de Érica Rivas y Dario Lopilato luego de la polémica vuelta de Casados con hijos

Peligra Maxi López en MasterChef Celebrity por un inesperado conflicto con Wanda Nara: “La plata no aparece”