La reacción de Margot Robbie sobre los polémicos desaires a “Barbie” en los Premios Oscar 2024

La protagonista del éxito de taquilla lamentó la ausencia de Greta Gerwig en la categoría de Mejor Directora y defendió su posición (AP)

Durante una proyección especial del Sindicato de Actores de la Pantalla en Los Ángeles, Margot Robbie, junto a su elenco de Barbie, se pronunció respecto a la polémica en torno a su ausencia y la de Greta Gerwig en las nominaciones principales en los Premios Oscar 2024. Con mucha diplomacia, la actriz dejó en claro su sorpresa y descontento, especialmente por la omisión de la directora.

“Obviamente creo que Greta debería estar nominada como directora porque lo que ha hecho es algo único en su carrera, en su vida, lo que ha conseguido, realmente lo es”, confesó Margot en un video recogido por TMZ, refiriéndose al trabajo de dirección de la cineasta en la cinta Barbie.

“Pero ha sido un año increíble para todas las películas”, añadió, evitando hablar sobre el desaire que la dejó fuera una de las nominadas a Mejor Actriz Principal. Más allá de los sinsabores, la estrella de El lobo de Wall Street destacó los logros positivos de la película. “Estamos más que emocionados de tener ocho nominaciones a los premios de la Academia”, dijo ante los aplausos de la multitud.

Margot Robbie rompió el silencio sobre los polémicos desaires a ‘Barbie’ en los Premios Oscar 2024 (REUTERS/Mike Blake)

“Nos propusimos hacer algo que cambiara la cultura, que afectara a la cultura, que tuviera algún tipo de impacto”, dijo Robbie al inicio de su discurso. “Y ya lo ha hecho, y mucho más de lo que habíamos soñado. Y esa es realmente la mayor recompensa que puede salir de todo esto”, sentenció.

Para Robbie, la trascendencia de Barbie ha hablado por sí sola: “Sospecho que es más grande que nosotros. Es más grande que esta película, es más grande que nuestra industria”, comentó en relación al impacto cultural que tuvo. La cinta se convirtió en la más taquillera del 2023, convirtiéndose en el estreno en cines más taquillero de la historia de Warner Bros. Pictures.

“Nunca había formado parte de algo así. No como esto”, dijo la también productora australiana, refiriéndose a la extraordinaria reacción del público. “He hecho cosas de cómic y eso tiene una gran reacción, pero esto se sintió muy diferente. No se me ocurre ningún momento en el que una película haya tenido este efecto en la cultura”.

Greta Gerwig attends the 14th Governors Awards in Los Angeles, California, U.S., January 9, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

A pesar de los récords de taquilla de la película, Greta Gerwig no logró asegurar un lugar entre los cinco nominados a Mejor Director. En su lugar, los considerados en la 96ª edición de los Oscar fueron Justine Triet (Anatomy Of A Fall), Martin Scorsese (Los Asesinos de la Luna de las Flores), Christopher Nolan (Oppenheimer), Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas) y Jonathan Glazer (Zona de interés).

Por su parte, las intérpretes que dejaron sin cupo a Margot Robbie como nominada a Mejor Actriz Principal fueron Emma Stone (Pobres Criaturas), Lily Gladstone (Los Asesinos de la Luna de las Flores), Carey Mulligan (Maestro), Sandra Hüller (Anatomy Of A Fall) y Annette Bening (Nyad). En definitiva, el jurado de la Academia no consideró el éxito en taquilla como requisito para esta terna.

Sin embargo, no todo son malas noticias para Gerwig, Robbie y el equipo detrás de Barbie. De sus ocho nominaciones logradas, la cineasta compite en la categoría de Mejor Guión Adaptado junto a Noah Baumbach, su esposo, socio y co guionista, mientras que la actriz sigue en carrera como productora junto a su esposo Tom Ackerly en la categoría de Mejor Película.

Director Greta Gerwig poses for pictures during a photocall for the upcoming Warner Bros. movie "Barbie" in Los Angeles, California, U.S., June 25, 2023. REUTERS/Mike Blake

En cuanto a las actuaciones individuales de Barbie, solo Ryan Gosling y America Ferrera fueron considerados por la Academia en las ternas a Mejor Actor y Actriz de Reparto, respectivamente.

Uniéndose a la ola de fanáticos enfurecidos, Gosling no perdió la oportunidad para criticar la falta de reconocimiento a sus compañeras: “No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y es mundialmente famosa”.