La vez que Charlie Sheen jugó ping pong con O.J. Simpson e hizo trampa: “Que idiota”

Charlie Sheen recordó la vez que conoció a O.J. Simpson. (Créditos: Captura de video. AP)

Charlie Sheen no se guardó nada en su nuevo libro The Book of Sheen. A sus 60 años, el actor decidió abrir la caja de recuerdos y entre ellos aparece un encuentro peculiar con el fallecido O.J. Simpson, a quien describe sin rodeos como “un idiota”.

La anécdota, según relata, ocurrió cuando apenas tenía diez años y acompañaba a su padre, Martin Sheen, en el rodaje de The Cassandra Crossing en Italia, en 1976.

La cinta, que reunió a grandes figuras como Sophia Loren, Ava Gardner, Burt Lancaster y el propio Simpson, fue el escenario donde un joven Charlie se midió en una partida de ping pong contra una de las estrellas deportivas más reconocidas de la época.

“Los intercambios eran furiosos, íbamos 21 iguales y ya era mucho más tarde de mi hora de dormir. O.J. era extremadamente competitivo y claramente no le importaba que su oponente fuera un niño tímido de diez años”, recordó.

Charlie Sheen aseguró que O.J. Simpson era muy competitivo. (Créditos; Reuters. AP)

El ambiente era casi cómico, pues uno de los atletas más célebres del mundo frente a un pequeño con melena larga y una raqueta parecía casi irreal. Incluso parte del elenco y el equipo técnico se reunió para ver cómo terminaba aquella curiosa contienda.

Un movimiento inesperado

Charlie Sheen aseguró que estaba acostumbrado al deporte. De hecho, practicó béisbol durante su infancia y juventud, llegando a jugar en el equipo de su preparatoria y recibiendo incluso una oferta de beca en un junior college con la posibilidad de continuar en la Universidad de Kansas.

Pero en aquella mesa improvisada de ping pong no pudo imponerse. De acuerdo con la estrella de Hollywood, O.J. Simpson recurrió a un recurso cuestionable para asegurarse la victoria.

Charlie Sheen afirmó que O.J. Simpson hizo trampa para ganarle. (Vince Bucci/Pool Foto vía AP)

“Fue entonces cuando su raqueta cambió de manos. El movimiento fue tan sutil y tan fluido que estoy seguro de que pasó desapercibido para todos. Pero él sabía que yo lo había notado”, escribió.

Ese intercambio de miradas entre ambos quedó grabado en la memoria de Charlie Sheen. “Era un mensaje claro: ‘Esta noche no, chico’”, agregó.

Para el joven Charlie, aquel gesto fue una manera de arruinarle la ilusión justo cuando más cerca estaba de derrotar a una figura admirada en el deporte.

La pelota final, recuerda, fue un misil que rebotó veinte pies detrás de él, directo contra un carrito de vestuario. “Su mano derecha era letal”, señaló. Pese a la decepción, Charlie se llevó un consuelo inesperado: un beso en la mejilla de Sophia Loren que mitigó la derrota.

Con solo 10 años, Charlie Sheen tuvo que aceptar su derrota. (Netflix)

Charlie Sheen aseguró que nunca olvidó ese episodio. “Él sabía que yo sabía. Y mientras más pensaba en ello, más sentía que todo había sido una trampa. Me atrajo con la mano equivocada solo para aplastarme cuando más importaba. Qué idiota”, sentenció en sus memorias.

La historia forma parte del tono confesional de The Book of Sheen, un proyecto que el actor acompaña con el estreno de su documental en Netflix, aka Charlie Sheen. En ambos, aborda desde anécdotas curiosas de su infancia hasta los momentos más oscuros de su vida adulta.