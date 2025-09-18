Entretenimiento

Amanda Teague, la mujer que se casó con un fantasma de 300 años sin imaginar las consecuencias que le traería

Amanda Large Teague aseguró que encontró el amor en un fantasma de 300 años.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Amanda Teague contrajo matrimonio con
Amanda Teague contrajo matrimonio con un fantasma que conoció mientras meditaba. (Captura de video)

Lo que comenzó como una búsqueda de consuelo tras la pérdida de un hijo terminó convirtiéndose en una de las historias más insólitas de los últimos años.

Amanda Large Teague, una mujer de Irlanda del Norte, asegura que en 2014 se encontró por primera vez con el espíritu de un pirata haitiano de 300 años mientras meditaba.

Al principio lo rechazó, pero después de varios encuentros decidió entablar comunicación con él. Con el tiempo, dijo convencerse de que se trataba de Jack Teague, quien, según ella, habría inspirado al personaje del Capitán Jack Sparrow en la cinta Piratas del Caribe.

La relación espiritual creció hasta convertirse en un vínculo romántico que derivó en matrimonio en julio de 2016. La ceremonia se realizó en aguas internacionales del Atlántico y fue oficiada por un autodenominado chamán celta.

Amanda Teague se casó en
Amanda Teague se casó en 2016 con e fantasma de un pirata. (Captura de video)

Como Jack no podía pronunciar votos ni portar un anillo, un médium intervino para que diera su consentimiento, mientras Amanda colocaba la sortija en una vela en representación del novio.

Meses después, la pareja celebró también una ceremonia pagana inspirada en tradiciones wiccanas y Amanda tomó el apellido de Jack.

El origen de la espiritualidad de Amanda

La incursión de Amanda en el mundo espiritual comenzó tras la muerte de su hijo Thomas, de apenas tres meses, víctima del síndrome de muerte súbita del lactante en 2010.

Hasta entonces se consideraba agnóstica, pero esa tragedia la impulsó a buscar respuestas en distintas religiones y prácticas. Ninguna terminó de convencerla, salvo la Wicca, corriente pagana que sostiene la unidad de todos los seres vivos con lo divino.

Amanda Teague conoció al fantasma
Amanda Teague conoció al fantasma tras involucrase en la religión wicca. (Captura de video)

La mujer de 46 años adoptó creencias asociadas a la espiritualidad de la Nueva Era, como la reencarnación, la astrología y la comunicación con los muertos. Su relación con Jack parecía encajar en esa lógica.

“Si crees en Dios o en los ángeles, si crees en algo que no sea de este mundo, entonces crees en el espíritu. ¿Por qué considerar lo que me pasó como inimaginable?”, declaró al Washington Post.

La historia no pasó desapercibida para los medios internacionales. Titulares como “La mujer que se casó con un pirata fantasma” circularon en periódicos de Reino Unido y Estados Unidos, convirtiendo a Amanda Large en una figura mediática.

Sus cuatro hijos vivos y sus amigos en círculos espirituales apoyaron su decisión, aunque sus padres mostraron más reservas.

Sin embargo, lo que parecía un matrimonio peculiar pronto se tornó en pesadilla. Ella relató que, dos semanas después de la boda, comenzó a sufrir problemas de salud que atribuyó a Jack.

Amanda Teague admitió que semanas
Amanda Teague admitió que semanas después de su boda, Jack la estaba enfermando. (Captura de video)

Según su testimonio, el fantasma se volvió posesivo y amenazante, al punto de advertirle que la mataría si intentaba dejarlo.

Finalmente, en diciembre de ese mismo año, se sometió a una “extracción del alma”, un ritual chamánico de desposesión, tras el cual aseguró que Jack desapareció y su salud mejoró.

Expertos en espiritualidad y antropología señalan que, aunque inusual, la experiencia de Amanda Large no es del todo ajena a prácticas de la Nueva Era.

TM Luhrmann, profesora de antropología en Stanford, apuntó que el trauma por la muerte de su hijo pudo llevarla a un estado disociativo, similar al trance, donde las experiencias se perciben como reales y se repiten en la memoria.

Expertos señalan que Amanda Teague
Expertos señalan que Amanda Teague pudo crear esta relación en su mente para lidiar con la muerte de su hijo. (Captura de video)

Actualmente, Amanda Large se identifica como pagana y continúa ligada a ciertas prácticas espirituales, aunque con un tono más cauteloso. Su experiencia, dice, es también una advertencia.

“Les diría a quienes estén pensando en meterse en esto: tengan muchísimo cuidado. Y si alguien no les advierte sobre los peligros, lárguense”, dijo en una entrevista.

Temas Relacionados

Amanda Teaguefantasmala mujer que se casó con un fantasma

Últimas Noticias

Suspendieron el programa de Jimmy Kimmel por sus dichos sobre el asesinato de Charlie Kirk: la reacción de Donald Trump

En las emisiones del lunes y martes, Jimmy Kimmel se refirió de forma crítica a las reacciones surgidas tras la muerte del activista conservador

Suspendieron el programa de Jimmy

Fotos de Bella Hadid en un hospital desataron preocupación por su salud

La modelo volvió a redes sociales y reveló una reciente crisis de salud

Fotos de Bella Hadid en

De héroe en pantalla a ejemplo de superación: la reinvención de Tom Holland tras Spider-Man

Apostar por el bienestar y dejar viejos hábitos nocivos fue determinante en el cambio que confesó el actor británico. Las claves de esta nueva etapa de introspección y crecimiento, según el artista

De héroe en pantalla a

La advertencia que Ryan Reynolds le hizo a Eva Longoria por la compra del equipo Necaxa

La actriz reveló el consejo más valioso que recibió antes de vincularse al club mexicano

La advertencia que Ryan Reynolds

El cuerpo encontrado en el auto del rapero D4vd es de una adolescente desaparecida, según reportó la policía

De acuerdo con las autoridades, Celeste Rivas fue reportada como desaparecida el año anterior en Lake Elsinore, California.

El cuerpo encontrado en el
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Humanidad y sentido común”: los

“Humanidad y sentido común”: los argumentos para no acusar ni cobrarles a presos que dañan las cárceles

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del turista argentino en Río de Janeiro

Pastel de papa: cuatro recetas ideales para reinterpretar un clásico de la gastronomía argentina

Al gran teatro argentino, salud: los Premios María Guerrero reconocieron la producción 2024

Uno de los ramales del tren Mitre no funcionará por varios días por obras: cuándo se retomará el servicio

INFOBAE AMÉRICA
Daniel Noboa anunció que someterá

Daniel Noboa anunció que someterá a referéndum la convocatoria de una Constituyente

Un comando armado asesinó al investigador que más daño causó al mayor grupo criminal de Brasil

El presidente de Siria afirmó que “en los próximos días” podría alcanzarse con Israel un pacto de seguridad supervisado por la ONU

Trump y Carlos III intercambiaron elogios en el banquete de Estado que inauguró la visita oficial a Reino Unido

El sistema láser antimisiles israelí ‘Iron Beam’ estará listo para uso militar antes de fin de año

TELESHOW
Pepe Cibrián denunció a los

Pepe Cibrián denunció a los herederos de Ángel Mahler por fraude y estafa: “Reclamo lo que es mío”

Jimena Barón mostró cómo cambió su cuerpo dos meses después de haber sido mamá: “Es una locura, che”

Fede Bal reveló si estaría con alguna de las hijas de Marcelo Tinelli: “Tal vez un mensaje a Cande le mandé”

La angustia de Daniela Celis por el estado de Thiago Medina: “Presentó nuevos registros febriles”

La tajante respuesta de Cami Homs ante las opiniones que recibe sobre su embarazo: “No me importa tu consejo”