Robert Redford: 10 imperdibles películas para ver en streaming

El carismático forajido Sundance Kid le dio a Redford uno de sus papeles más recordados (Shutterstock)

El cine de Hollywood ha perdido a una de sus leyendas. Robert Redford, actor, director y productor fundamental en la historia del séptimo arte, falleció a los 89 años en su casa de Sundance, Utah, rodeado de su familia. La noticia fue confirmada por su publicista, quien recordó que Redford pasó sus últimos días en el lugar que más amaba.

Como protagonista de clásicos como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973) o Todos los hombres del presidente (1976), Redford cimentó su lugar como un rostro icónico de la gran pantalla.

Hoy, su filmografía sigue viva y disponible en plataformas de streaming. Desde dramas románticos hasta thrillers políticos, su legado abarca géneros diversos y películas que han influido en varias generaciones.

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

Ambientada a finales del siglo XIX, esta cinta se centra en las andanzas de Butch Cassidy, un carismático forajido con dotes de líder, y su inseparable compañero, el silencioso pero letal pistolero Sundance Kid. Tras una serie de asaltos que llaman la atención de poderosos rivales, ambos se ven forzados a huir a Sudamérica junto a Etta Place, pareja de Sundance, con la esperanza de empezar una nueva vida. Sin embargo, el destino los conducirá hacia un enfrentamiento inevitable.

Robert Redford se consagró como ícono del western con Butch Cassidy and the Sundance Kid (Shutterstock)

La película, dirigida por George Roy Hill, reúne a un dúo inolvidable en pantalla: Paul Newman como Butch Cassidy y Robert Redford como Sundance Kid, acompañados por Katharine Ross en el papel de Etta Place. Está disponible en Disney+.

El mejor (1984)

Robert Redford interpreta a Roy Hobbs, un beisbolista con un pasado enigmático y un talento excepcional que lo convierte en la última esperanza de los New York Knights, un equipo al borde del fracaso en la temporada de 1939. Armado con su mítico bate “Wonderboy”, forjado a partir de un árbol caído por un rayo, Hobbs cambia el destino del club y revive su propio sueño de gloria, marcado por viejas heridas y oscuros secretos.

Robert Redford encarnó a un beisbolista marcado por la tragedia en la película "The Natural" (IMBD/FilmAffinity)

Dirigida por Barry Levinson, la película combina drama y deporte. Asimismo, presenta al béisbol como una metáfora sobre la vida, la redención y la búsqueda de la grandeza. El elenco lo completan Glenn Close, Robert Duvall, Kim Basinger y Wilford Brimley, en una historia que se convirtió en una de las películas deportivas más recordadas de los años ochenta. Está disponible en HBO Max.

Una propuesta indecente (1993)

Bajo la dirección de Adrian Lyne, este drama narra la historia de un joven matrimonio en crisis económica que, desesperado por salvar su hogar, decide probar suerte en un casino.

Propuesta indecente generó polémica en los noventa con la oferta millonaria de Redford a una pareja en crisis (Créditos: Paramount Pictures)

La fortuna parece sonreírles al inicio, pero pronto lo pierden todo. En ese escenario aparece John Gage, un carismático y adinerado empresario interpretado por Robert Redford, quien lanza una oferta polémica: entregar un millón de dólares a cambio de pasar una noche con la esposa, encarnada por Demi Moore. Lo que comienza como una solución tentadora pronto se transforma en una prueba devastadora para la pareja, marcada por los celos, la desconfianza y la fragilidad de sus sentimientos.

La película, basada en la novela de Jack Engelhard, fue un éxito de taquilla y uno de los títulos más debatidos de los años noventa por el dilema moral que plantea. El reparto lo completa Woody Harrelson, en el papel del esposo atrapado en una encrucijada emocional. Está disponible en Mercado Play.

Algo muy personal (1996)

Este drama romántico dirigido por Jon Avnet muestra a Robert Redford en el papel de Warren Justice, un experimentado director de noticias que descubre el potencial de Tally Atwater, una joven ambiciosa y carismática reportera interpretada por Michelle Pfeiffer. Lo que empieza como una relación de mentoría pronto se transforma en un vínculo personal y profesional que desafiará sus carreras, sus emociones y hasta sus destinos.

En Algo muy personal, Redford compartió pantalla con Michelle Pfeiffer en una intensa historia de amor y ambición (IMBD)

Se inspira de forma muy libre en la biografía de la periodista Jessica Savitch, con un guion firmado por Joan Didion y John Gregory Dunne. El elenco también cuenta con Stockard Channing, Joe Mantegna y Kate Nelligan en roles secundarios. Además, el filme incluye el tema “Because You Loved Me”, interpretado por Céline Dion, que fue nominado al Óscar a Mejor Canción Original. Está disponible en Disney+.

The Last Castle (2001)

En este thriller bélico y carcelario dirigido por Rod Lurie, Robert Redford interpreta al general Eugene Irwin, un militar condecorado que, tras desobedecer una orden presidencial, es condenado a diez años en una prisión militar de máxima seguridad. Allí se enfrentará a la autoridad del implacable coronel Winter, encarnado por James Gandolfini, en una lucha que trasciende las celdas y se convierte en una batalla por el honor, la justicia y la dignidad.

El elenco incluye a Mark Ruffalo y Delroy Lindo. Está disponible en Mercado Play con el título en español La última fortaleza.

The Last Castle mostró a Redford como un personaje que desafía la autoridad en una prisión militar de máxima seguridad.(DreamWorks Pictures)

Juego de espías (2001)

Dirigida por Tony Scott, esta película de espionaje reúne a Robert Redford y Brad Pitt en un intenso thriller ambientado en los últimos años de la Guerra Fría. Redford interpreta a Nathan Muir, un veterano agente de la CIA a punto de jubilarse, que se enfrenta a su misión más difícil: salvar a Tom Bishop (Pitt), su protegido, capturado en China durante una operación no autorizada que amenaza con complicar acuerdos diplomáticos.

Juego de espías reunió a Redford y Brad Pitt en un relato cargado de intriga y traiciones dentro de la CIA (Shutterstock)

A través de flashbacks, la trama reconstruye la relación entre mentor y aprendiz, desde Vietnam hasta misiones en Berlín y Beirut, mostrando los dilemas éticos de la inteligencia y el alto costo personal del espionaje. Puedes verlo en Prime Video.

Leones por corderos (2007)

Dirigida por el propio Robert Redford, esta película coral reúne a un elenco de lujo: Tom Cruise, Meryl Streep, Andrew Garfield y el mismo Redford.

El drama se estructura en tres líneas narrativas que ocurren de manera simultánea: un senador que presenta una nueva estrategia militar en Afganistán, una periodista que debe decidir si se convierte en portavoz de esa versión oficial y, finalmente, dos jóvenes soldados en el frente de batalla que enfrentan el costo real de las decisiones políticas. A la par, un profesor universitario intenta despertar la conciencia de un estudiante apático relatándole la historia de esos combatientes. Está disponible en Prime Video.

En Leones por corderos, Redford no solo actuó, también dirigió un filme que conecta política, periodismo y guerra (IMBD)

Truth (2015)

Inspirada en hechos reales, esta película dirigida por James Vanderbilt narra el polémico caso de los “documentos Killian”, que marcó el final de la carrera del periodista Dan Rather en CBS. Robert Redford interpreta al legendario presentador de noticias, acompañado por Cate Blanchett como la productora Mary Mapes.

Truth lo llevó a interpretar al legendario periodista Dan Rather en un escándalo real que sacudió a CBS (Sony Pictures Classics)

La historia sigue a un equipo de reporteros que, en plena campaña presidencial de 2004 en Estados Unidos, destapa presuntas irregularidades en el servicio militar de George W. Bush. Sin embargo, la autenticidad de las pruebas presentadas es puesta en duda, lo que desata un escándalo mediático que deriva en la caída de los responsables de la investigación. Está disponible en Prime Video.

The Discovery (2017)

Robert Redford en la inquietante película "The Discovery" (Captura de video)

Dirigida por Charlie McDowell, esta película presenta a Robert Redford como el doctor Thomas Harbor, un científico que logra probar la existencia del más allá, provocando una ola de suicidios en todo el mundo.

La trama sigue a su hijo Will (Jason Segel), quien se reencuentra con él en un centro de investigación aislado y conoce a Isla (Rooney Mara), mientras un nuevo experimento amenaza con cambiarlo todo. Con la participación de Jesse Plemons y Riley Keough, este thriller de ciencia ficción está disponible en Netflix.

Nosotros en la noche (2017)

Dirigida por Ritesh Batra y basada en la novela de Kent Haruf, esta película reúne a Robert Redford y Jane Fonda en su cuarta colaboración en el cine.

La historia sigue a dos viudos vecinos en una pequeña ciudad de Colorado que deciden compartir las noches para combatir la soledad, lo que da inicio a una relación íntima y entrañable. Estrenada en el Festival de Venecia, el filme recibió elogios por las actuaciones y está disponible en Netflix.

Nosotros en la noche reunió a Redford y Jane Fonda en una tierna historia sobre amor y compañía en la vejez (Netflix)