Owen Cooper recibió una gran sorpresa por parte de Jake Gyllenhaal antes de ganar en los Emmy 2025

El joven de 15 años, nominado al Emmy por su papel en “Adolescence”, recibió un pato de la suerte por parte del actor.

Virginia García

Por Virginia García

Jake Gyllenhaal visitó a Owen Cooper para regalarle un "pato de la suerte" Créditos: X/Netflix

Owen Cooper, el actor de tan solo 15 años que se convirtió en el más joven en ser nominado y haber ganado el Emmy por Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película, vivió un momento inolvidable justo un día antes de la ceremonia.

Para calmar los nervios previos a los premios, Netflix compartió un video del protagonista de Adolescence mientras confesaba a cámara que Jake Gyllenhaal era la celebridad que más deseaba conocer en los Emmy 2025.

“Si llegara a conocerlo, solo me quedaría mirándolo, sin poder hablar”, aseguró. Lo que el joven no sabía es que Gyllenhaal estaba camino a su habitación, listo para darle la sorpresa de su vida.

Cuando Jake Gyllenhaal entró sin previo aviso, Owen quedó absolutamente sorprendido y no pudo más que repetir varias veces: “Oh Dios mío”. La emoción lo llevó a abrazar al actor de 44 años casi de inmediato.

Jake Gyllenhaal sorprendió a Owen
Jake Gyllenhaal sorprendió a Owen Cooper antes de ser premiado en los Emmy. (Captura de video)

Además de la sorpresa, Gyllenhaal le entregó un regalo muy especial. “Tengo un presente para ti. Hice esta película y fui nominado al Oscar, y un amigo mío me dio esto antes de [la ceremonia], algo así”, le explicó.

Owen Cooper recibió un pequeño pato de cerámica, que Jake describió como un “pato de la suerte” para llevar en el bolsillo y atraer buena fortuna durante la noche de los Emmy.

El regalo tenía un detalle aún más especial: un grabado personalizado en la base. Cooper, visiblemente emocionado, comentó: “Oh, wow. Gracias. Eso significa mucho”.

Jake Gyllenhaal le regaló a
Jake Gyllenhaal le regaló a Owen Cooper un "pato de la suerte". (Captura de video)

Tras la entrega, ambos posaron para una foto grupal, momento en el que Gyllenhaal bromeó: “Ha estado hablando demasiado de mí, así que decidí detenerlo y hacerlo realidad”.

El impacto de la nominación aún parece no haber calado del todo en Cooper. El mes pasado, en declaraciones a PEOPLE, el joven reconoció lo surrealista que es formar parte de un grupo tan prestigioso a su edad.

“Todavía no me ha caído el veinte de que estoy nominado, y menos que soy el más joven en ser reconocido. Es simplemente increíble”, aseguró.

El joven actor confesó que su papel ha sido el mejor de su vida hasta ahora y que grabar la serie fue el mejor verano de su vida.“Es mi primer papel; será el mejor de mi vida”, dijo.

Owen Cooper se convirtió en
Owen Cooper se convirtió en la persona más joven en ganar un Emmy. (Richard Shotwell/Invision/AP)

La categoría en la que competía Owen es especialmente reñida, incluyendo a su compañero de reparto Ashley Walters, así como a actores consagrados como Bill Camp, Javier Bardem, Peter Sarsgaard y Rob Delaney.

Owen Cooper interpreta a Jamie Miller en Adolescence, la serie de Netflix que también cuenta con la participación de Stephen Graham y ha sido muy aclamada por la crítica.

