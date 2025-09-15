Entretenimiento

La visión de Cillian Murphy sobre el cine: “Siempre dije que una película no está terminada hasta que la ve una audiencia”

En el podcast Happy Sad Confused, el actor irlandés subrayó cómo el público otorga un sentido final e inesperado a cada estreno

Por Fausto Urriste

Cillian Murphy presentó “Steve” en el Festival de Toronto y habló sobre su regreso tras ganar el Oscar (YouTube: Josh Horowitz)

Cillian Murphy estrenó Steve en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde esta nueva película marcó su regreso como protagonista y productor tras su Oscar por Oppenheimer. Un día después, compartió sus impresiones junto a Josh Horowitz en su podcast Happy Sad Confused, dialogando sobre la recepción del público y el significado personal de este proyecto.

El actor irlandés admitió que los nervios siempre le acompañan en cada estreno. “Siempre dije que una película no está terminada hasta que la ve una audiencia”, afirmó Murphy.

Destacó la energía especial en la sala y la importancia de mostrar su trabajo a espectadores apasionados por el cine. Explicó que fue increíble escuchar las risas en momentos inesperados, lo que reflejó cómo la interacción con el público descubre nuevas dimensiones en la película.

Una colaboración y una historia de introspección

La película "Steve" surge de la colaboración entre Cillian Murphy, Max Porter y Tim Mielants, ampliando el universo de la novela original (Crédito: Robert Viglasky/Netflix © 2025.)

Steve es resultado de la colaboración entre Murphy, el guionista Max Porter y el director Tim Mielants, con quienes ya había trabajado previamente. La película, basada en una novela corta, presenta una ampliación del universo original y no una adaptación tradicional.

Porter, a quien Murphy considera “un escritor genial”, reconfiguró la trama para contarla desde la perspectiva de Steve, un docente que intenta ayudar a estudiantes en situaciones adversas.

Murphy explicó que la pregunta central de la cinta es cómo puede alguien ayudar a otros si no está bien consigo mismo. Detalló que Porter escribió el guion en unas seis semanas y el proyecto avanzó rápidamente con Netflix.

Murphy fortaleció su rol como productor, participando activamente en la postproducción y construcción de equipos creativos (REUTERS/Mike Blake)

El rodaje de Steve tuvo características atípicas: se realizó en una única localización y en orden cronológico, algo que Murphy no vivía desde su experiencia con Ken Loach. El elenco incluyó a Emily Watson y jóvenes actores, lo que generó un clima de autenticidad y cercanía.

La docencia como vínculo personal

La docencia, eje temático del filme, tiene un peso especial para Murphy. Hijo y nieto de maestros, valoró que este papel le brindó una mayor comprensión sobre la intensidad y el impacto de esa profesión.

Mis padres eran docentes y, al volver a casa, seguían enseñando. Ahora entiendo lo exigente y fundamental que es ese trabajo”, expresó. Además, rememoró la influencia de un profesor de inglés que lo impulsó hacia la literatura, el teatro y la música, pasiones que marcaron su juventud.

Reflexiones tras el Oscar y nuevos proyectos

Cillian Murphy reflexiona sobre la inseguridad en la actuación tras el Oscar por "Oppenheimer" y su impacto en la carrera (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Después del fenómeno “Oppenheimer”, Murphy reflexionó sobre el impacto del Oscar y la naturaleza de la inseguridad en la actuación. “La inseguridad es tu seguridad; si no la tienes, es que estás en piloto automático”, expresó, mencionando que esa vulnerabilidad es compartida por varios colegas.

Describió la experiencia de los premios como una “avalancha benigna” y remarcó el vínculo especial que se genera en un equipo de rodaje. Recalcó que luego de la euforia, la vida cotidiana y los desafíos profesionales regresan con normalidad.

En los últimos años, Murphy profundizó su faceta como productor, participando activamente en la construcción de equipos y la postproducción.

La docencia es el eje temático de "Steve" y tiene un significado personal para Cillian Murphy, hijo y nieto de maestros (YouTube: Josh Horowitz)

Afirmó: “Disfruto mucho el proceso de producción, estar en la sala de edición, en la mezcla, y reunir a las personas adecuadas”. Suele trabajar con los mismos directores y guionistas, como Tim Mielants, Danny Boyle, Alex Garland y Steven Knight, buscando confianza y respaldo creativo. Según Murphy, esa continuidad le permite tomar riesgos y sentirse resguardado.

En el futuro cercano, Murphy retomará el papel de Tommy Shelby en la película de “Peaky Blinders” y participará en “28 Years Later”.

Destacó el esfuerzo por trasladar la esencia de la serie al cine y elogió la audacia creativa de Danny Boyle y Alex Garland en la nueva entrega de la saga, resaltando su vigencia.

Vida personal y estreno de “Steve”

El actor retomará su papel de Tommy Shelby en la película de "Peaky Blinders" y participará en "28 Years Later" (Captura: omega_auctions)

La entrevista en YouTube incluyó anécdotas personales y respuestas rápidas. Murphy compartió que colecciona discos de vinilo, decoraba su habitación con pósteres de bandas como The Beatles y Led Zeppelin y mantiene el fondo de pantalla de su teléfono completamente negro.

Steve llegará a los cines el 19 de septiembre y estará disponible en Netflix desde el 3 de octubre. Murphy celebró la posibilidad de que la película alcance a una audiencia global, al tiempo que destacó el valor de vivir la experiencia colectiva en una sala de cine.

