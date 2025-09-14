Travis Kelce reveló algunos detalles de la propuesta de matrimonio a Taylor Swift

Travis Kelce habló sobre cómo se sintió al pedirle matrimonio a Taylor Swift. (AP/Julio Cortez)

La superestrella del pop Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, están a punto de contraer matrimonio y según reveló el propio jugador de la NFL en una entrevista reciente, las lágrimas no faltaron en el momento más importante de su relación.

Durante una conversación con FOX, la periodista Erin Andrews preguntó al deportista de 35 años cuán “nervioso” se sintió al momento de arrodillarse. Su respuesta fue tan sincera como conmovedora.

“Hubo algunas lágrimas. Las palmas estaban definitivamente sudando. Soy un tipo emocional, así que sí, hubo unas cuantas lágrimas aquí y allá. Pero ha sido un viaje increíble hasta este momento, y no puedo esperar para pasar el resto de mi vida con ella”, confesó.

Travis Kelce aseguró que lloró cuando le pidió matrimonio a Taylor Swift. (Instagram/Taylor Swift)

Kelce, quien recientemente comenzó su temporada número 13 con los Chiefs, ha mostrado una faceta mucho más personal en esta nueva etapa de su vida.

En la misma entrevista, Andrews —quien ha compartido vacaciones con la pareja— quiso saber cuánto ha cambiado su vida desde que está con Taylor Swift.

“Ella ha traído una emoción y una alegría por la vida que me han convertido en un mejor hombre, en una mejor persona, y me han hecho sentir mucho más cómodo conmigo mismo”, aseguró.

Travis Kelce declaró que Taylor Swift lo ha hecho un mejor hombre. (REUTERS)

La propuesta ocurrió en el hogar de Kelce en Missouri, en lo que parecía ser una noche común. Según reveló Ed Kelce, padre del jugador, todo comenzó con una simple invitación.

“Le dijo: ‘Vamos a tomar una copa de vino’. Salieron al patio, y fue ahí donde le pidió casarse. Fue hermoso”, relató en declaraciones a News 5 Cleveland.

La pareja, que ha mantenido un perfil relativamente reservado en medio de su alto perfil público, anunció el compromiso el pasado 26 de agosto a través de Instagram, acompañando la noticia con unas dulces fotografías de la propuesta y un pie de foto que decía: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”.

El anillo con el que Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift es una pieza clásica. El especialista Benjamin Khordipour, de Estate Diamond Jewelry, analizó la pieza en diálogo con el portal Brides y aseguró que la artista recibió un diamante antiguo de corte cojín alargado, de aproximadamente ocho quilates, color F y pureza VS1.

Travis Kelce le dio a Taylor Swift un anillo de ocho quilates. (Instagram/Taylor Swift)

Y aunque la artista ganadora de 14 premios Grammy ha estado “mostrándolo con orgullo”, según confirmó una fuente a PEOPLE, también se ha enfatizado que la boda será todo lo contrario a un espectáculo.

“Definitivamente será algo privado. Ambos tienen un círculo íntimo de amigos y respetan mucho su privacidad”, afirmó un informante cercano a la pareja.

En otro momento de la entrevista con FOX, Andrews recordó cómo Swift había descrito a su prometido como un “signo de exclamación humano”, una frase que el propio Kelce aceptó con orgullo.

Cuando se le preguntó sobre el legado que espera dejar después del fútbol americano, respondió: “Que fui un buen compañero, una buena persona en la comunidad. Amo lo que hago. No estoy aquí por ninguna otra razón. Me encanta jugar al fútbol y darles a las personas algo por lo que emocionarse los domingos”.

Travis Kelce habló sobre el legado que espera dejar. (REUTERS/Jean Carniel)

Kelce concluyó reflexionando sobre su propósito dentro y fuera del campo: “Espero que puedan ver cuánta emoción traigo a mi vida y que eso inspire a otros a hacer lo mismo”.

Aunque todavía no hay fecha oficial para la boda, está claro que el romance entre Taylor Swift y Travis Kelce ha cruzado una nueva frontera, una donde la fama queda a un lado y el amor auténtico toma el centro del escenario.