Chris Martin pidió al público “enviar amor” a la familia de Charlie Kirk durante el último show de Coldplay en Wembley

El cantante británico hizo un llamado a los fans para "enviar amor" a quienes lo necesiten en el mundo.

En medio de un show multitudinario en el estadio de Wembley, Chris Martin sorprendió al público al mencionar a la familia de Charlie Kirk, el activista conservador estadounidense asesinado esta semana en una universidad de Utah.

El líder de Coldplay, fiel a su mensaje de unidad y amor, pidió a los asistentes que enviaran “energía positiva” incluso hacia quienes pensaban diferente.

Todo sucedió el viernes por la noche, durante el último concierto de la gira Music of the Spheres en Londres. Martin pidió al público levantar las manos antes de interpretar Fix You.

El cantante explicó que la intención era “enviar amor” a personas necesitadas en todo el mundo. “Por última vez en unos años en Londres, levantemos las manos así y enviemos amor a cualquier lugar del mundo donde quieran enviarlo”, dijo desde el escenario.

El líder de Coldplay instó a los asistentes a extender compasión hacia quienes atraviesan momentos difíciles(Composición: Instagram/cuartoscuro.com)

“Hay muchos lugares que podrían necesitarlo hoy. Así que aquí va desde Londres. Pueden enviarlo a su hermano o su hermana. Pueden enviarlo a las familias de personas que han estado pasando por cosas terribles. Pueden enviarlo a la familia de Charlie Kirk. Pueden enviarlo a la familia de cualquiera. Pueden enviarlo a personas con las que no estén de acuerdo, pero les envían amor de todos modos”.

La referencia a Kirk, quien falleció dos días antes, generó reacciones encontradas en redes sociales. El activista era un personaje que generaba debate por su afiliación política y además había sido un crítico declarado de Coldplay.

“Preferiría que me atraparan muerto antes que estar en un concierto de Coldplay. Preferiría ir a un partido de la WNBA que a un concierto de Coldplay. No podría pensar en algo más aburrido, banal y una pérdida de tiempo”, había dicho en julio pasado, cuando la banda británica ocupó titulares por el “incidente de la kiss-cam”.

Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, murió el miércoles 11 de septiembre tras recibir un disparo durante un evento en la Utah Valley University, en Orem, Utah. El joven Tyler Robinson, de 22 años, fue detenido el viernes y acusado de asesinato con agravantes, disparo de arma de fuego con daño corporal grave y obstrucción de la justicia.

El activista Charlie Kirk fue asesinado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, el pasado miércoles (Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via REUTERS)

Kirk se había convertido en una de las voces más influyentes del conservadurismo en los campus universitarios de Estados Unidos, cercano al expresidente Donald Trump.

La gira récord de Coldplay

El concierto formó parte del cierre de un ciclo histórico en la carrera de Coldplay. Con diez presentaciones en Wembley en 2025 —más seis en 2022—, la banda se convirtió en el grupo con más shows en la historia del estadio londinense, superando a artistas como Taylor Swift y Oasis, según la BBC.

El Music of the Spheres Tour, iniciado en 2022, ha recorrido el mundo cuatro veces y se ha convertido en la gira con mayor asistencia de la historia, con más de 13 millones de boletos vendidos. Martin adelantó que el grupo retomará los escenarios “en algún lugar del sur de África en unos 18 meses”.

Los conciertos se han caracterizado por su despliegue visual: pulseras de luces LED, confeti, inflables gigantes, marionetas y una puesta en escena que busca integrar al público en un espectáculo colectivo.

Wembley fue testigo del cierre de un ciclo récord de la gira Music of the Spheres. (AP Foto/Rajanish Kakade, archivo)

Asimismo, el vocalista suele aprovechar su plataforma para compartir su visión sobre la paz mundial: promover el amor y la unidad como respuesta a la división social y política.

En declaraciones previas a Rolling Stone, el vocalista explicó: “Esa es realmente nuestra misión ahora mismo: tratamos conscientemente de enarbolar la bandera del amor como un enfoque para todas las cosas”.