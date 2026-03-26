La emotiva sorpresa que BTS preparó para sus fanáticos en el show de Jimmy Fallon

Los siete integrantes Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jung Kook tendieron una trampa a sus fans durante una visita a Jimmy Fallon en Nueva York (The Tonight Show)

Fans de BTS que creían estar grabando un segmento rutinario para The Tonight Show Starring Jimmy Fallon se convirtieron en protagonistas de uno de los momentos más virales del regreso del grupo surcoreano.

Mientras los fanáticos cantaban dentro de una cabina de grabación, los siete integrantes de la banda transformaron el espacio a su alrededor para recibirlos al salir con una sorpresa en pleno set del programa.

En el video, una de las presentadoras explica la dinámica antes de que las fans entren.

“Lo que ellos no saben es que mientras están ahí adentro, vamos a transformar el espacio a su alrededor. Entonces cuando salgan, estarán entrando a una habitación completamente diferente”, se le escucha decir.

Las fans de BTS sorprendidas por los siete integrantes durante una grabación en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" protagonizan uno de los momentos virales del regreso del grupo (REUTERS/Captura de video)

Al abrir la puerta, se encontraron cara a cara con los idols surcoreanos, desatando gritos y risas inmediatas.

La situación derivó en una partida de Twister entre el grupo y los fans, con una secuencia de confusión y carcajadas mientras Jungkook y otro presentador repetían insistentemente la instrucción “mano derecha en verde” sin lograr coordinar el movimiento.

Sus seguidores también cantaron fragmentos de “Swim”, el primer sencillo del nuevo álbum del grupo, y uno de los integrantes entonó versos de otra canción del disco antes de que se abriera la puerta.

La aparición en The Tonight Show forma parte de la serie de actividades promocionales que BTS ha desplegado en Nueva York, ciudad a la que llegaron tras su multitudinario concierto de regreso en Seúl.

"Arirang" es el esperado álbum de regreso de BTS y marca la primera producción tras el servicio militar de todos los integrantes del grupo surcoreano (Netflix)

“Arirang” y todo sobre el regreso de BTS

El 20 de marzo, el grupo publicó Arirang, su primer álbum desde 2020, luego de que todos sus integrantes completaran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El disco contiene 14 canciones, entre ellas el sencillo “Swim”, y es su primera producción de larga duración desde Be, que encabezó el Billboard 200.

El nombre del álbum proviene de una antigua canción folclórica coreana. Según declaró el sello del grupo, el título fue elegido por su “fuerte resonancia con el momento actual” de la banda, al tratarse de una pieza asociada históricamente a emociones de conexión, distancia y reencuentro.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook grabaron el disco en Los Ángeles, donde compartieron una misma residencia durante dos meses, la primera vez que estaban todos juntos desde 2019.

El líder de la banda, RM, describió la rutina al magazine GQ como la de “empresarios”: seis días a la semana, entrenamiento físico por las mañanas y sesiones de estudio y grabación por las tardes.

El concierto gratuito de BTS en la Plaza Gwanghwamun de Seúl fue transmitido por Netflix a 190 países, alcanzando 18,4 millones de espectadores globales (Kim Min-Hee/Pool vía REUTERS)

El álbum contó con la participación de productores como Kevin Parker de Tame Impala, Flume, JPEGMAFIA, Mike WiLL Made-It y Ryan Tedder de OneRepublic, entre otros. Tedder escribió en X que trabajar con el grupo en cinco canciones fue “un viaje y mucha diversión”. Diplo, por su parte, declaró a TMZ que es “el álbum más loco de la historia”.

Un día después del lanzamiento del disco, BTS ofreció un concierto gratuito en la Plaza Gwanghwamun de Seúl, transmitido en vivo por Netflix a más de 190 países.

La plataforma informó que el evento atrajo 18,4 millones de espectadores globales y encabezó sus rankings en 24 países. Unas 104.000 personas asistieron presencialmente, según la empresa Hybe.

El 27 de marzo se estrena en Netflix el documental BTS: el regreso, que muestra el proceso de grabación del álbum y entrevistas individuales con cada integrante.

La gira mundial Arirang World Tour arranca el 9 de abril en el Estadio de Goyang, Corea del Sur, y se extenderá hasta marzo de 2027 con más de 82 fechas en 34 ciudades de 23 países.