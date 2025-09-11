Estados Unidos

Por qué la figura de Charlie Kirk resultó fundamental para el éxito electoral de Trump en 2024

El fundador de Turning Point USA articuló una red de activismo juvenil que amplió la influencia conservadora y sumó a miles de votantes en universidades y redes sociales

Por qué la figura de Charlie Kirk resultó fundamental para el éxito electoral de Trump en 2024 (REUTERS)

Charlie Kirk fue una de las figuras decisivas en la estrategia conservadora para captar el voto joven que impulsó a Donald Trump en la carrera presidencial de 2024. Como líder de Turning Point USA y creador de una red de activismo en universidades de todo el país, Kirk no solo se consolidó como referente de la nueva derecha estadounidense, sino que estructuró una maquinaria que transformó la participación política entre los estudiantes, dándole al líder republicano una ventaja clave entre los votantes más jóvenes.

Nacido en Illinois, Kirk fundó Turning Point USA en 2012, con apenas 18 años. Lo hizo tras el contacto inicial con Bill Montgomery, un militante del Tea Party que lo animó a llevar su mensaje a los campus universitarios después de que Kirk publicara una columna en Breitbart que llamó la atención de Fox News. A partir de allí, la organización creció de forma rápida, convirtiéndose en un foco de movilización y difusión de ideas conservadoras entre estudiantes de secundaria y universitarios.

En los últimos años, Kirk expandió su influencia con la creación de Turning Point Action, un organismo sin fines de lucro dedicado a respaldar candidatos conservadores.

Kirk supo aprovechar el escenario universitario estadounidense como plataforma para lo que él mismo llamaba “la reconstrucción de la cultura política entre los jóvenes”. Bajo su liderazgo, Turning Point USA generó eventos multitudinarios, comparables a mítines políticos y conciertos, en los que participaron miles de asistentes y oradores destacados bajo un formato de alto nivel. Canciones, luces y arengas se convirtieron en parte de la identidad del movimiento, cuya consigna era acercar la política conservadora a una nueva generación.

Como líder de Turning Point USA y creador de una red de activismo en universidades de todo el país, Kirk no solo se consolidó como referente de la nueva derecha estadounidense, sino que estructuró una maquinaria que transformó la participación política entre los estudiantes, dándole al líder republicano una ventaja clave entre los votantes más jóvenes (EP)

Sus números ilustran su alcance. Kirk acumulaba más de 5,3 millones de seguidores en su cuenta de X y mantenía una audiencia mensual de más de medio millón de oyentes en su programa “The Charlie Kirk Show”. Su presencia digital, unida a su actividad como conferenciante internacional —con eventos recientes en Tokio y Corea del Sur—, le dio visibilidad global y afianzó su posición como uno de los principales portavoces conservadores jóvenes. Además, escribió o contribuyó en varios libros, entre ellos “Time for a Turning Point” y “The College Scam”.

La importancia estratégica de Kirk se evidenció especialmente en la campaña presidencial de 2024. Turning Point USA y Turning Point Action lograron movilizar franjas decisivas del voto joven en estados clave, ampliando la base electoral republicana y consolidando el entorno favorable para el triunfo de Trump. El propio presidente reconoció públicamente el aporte de Kirk en su red Truth Social: “Nadie entendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos como Charlie”, escribió Trump al anunciar su muerte. “Fue amado y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros”. Tras el asesinato, Trump ordenó que las banderas ondearan a media asta en todo el país.

El activismo de Kirk estuvo marcado por la controversia. Sus intervenciones públicas incluyeron ataques frontales a figuras y temas vinculados al progresismo y la diversidad religiosa.

“El islam tiene valores de conquista. Buscan expandirse y Europa ya es un continente conquistado”, afirmó en abril pasado. Además, en sus podcasts y redes sociales, Kirk repitió teorías conspirativas sostenidas en círculos nacionalistas y dirigió acusaciones a legisladores demócratas, lo que incrementó la polarización política.

El activismo de Kirk estuvo marcado por la controversia. Sus intervenciones públicas incluyeron ataques frontales a figuras y temas vinculados al progresismo y la diversidad religiosa (REUTERS)

La trayectoria de Charlie Kirk, hijo de una consejera de salud mental y un arquitecto, se disparó cuando, en 2012, fue invitado a la televisión nacional y a foros de debate tras el éxito de su columna y el aval recibido por militantes del Tea Party. Desde entonces, su papel pasó a ser central en la articulación de estructuras conservadoras orientadas a la juventud.

Kirk fue asesinado el miércoles en Orem, Utah, durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. El gobernador de ese estado calificó el crimen como “asesinato político”. Kirk había regresado de una gira internacional antes del atentado y recientemente había encabezado actos en Tokio, organizados por el partido Sanseito. Le sobreviven su esposa Erika y sus dos hijos.

(Con información de Reuters)

