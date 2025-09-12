Entretenimiento

Cote de Pablo recordó su emotiva despedida de Michael Weatherly en ‘NCIS’: “Fue un día muy triste”

La actriz revivió el emotivo adiós que compartieron en su última escena juntos hace más de 10 años.

Virginia García

Por Virginia García

Cote de Pablo
Cote de Pablo recordó lo triste que fue despedirse de Michael Weatherly cuando dejó "NCIS". (Captura de video )

A poco más de una década desde su salida original de NCIS, Cote de Pablo abrió su corazón sobre uno de los momentos más emotivos de su paso por la serie: su despedida de Michael Weatherly.

Durante un evento especial de proyección en Nueva York, realizado el miércoles 3 de septiembre para presentar el nuevo spin-off NCIS: Tony & Ziva, la actriz de 45 años rememoró su último día de grabación junto al artista en 2013, año en que dejó la serie por primera vez.

“Fue un día realmente triste. Creo que Michael y yo nunca hemos hablado mucho sobre ese día. Fue realmente sentido, muy emocional”, confesó durante un panel moderado por Matt Mitovich de TVLine.

Cote de Pablo aseguró que
Cote de Pablo aseguró que se sintió muy triste cuando Michael Weatherly abandonó NCIS. (CAPTURA DE VIDEO)

Cote de Pablo interpretó a Ziva David desde la temporada 3 de NCIS, que se estrenó en 2005. Su personaje, una agente del Mossad israelí que más tarde se convierte en agente especial de NCIS, desarrolló una relación estrecha —cargada de química y tensión romántica— con Anthony “Tony” DiNozzo, interpretado por Michael Weatherly. La pareja rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público.

Durante el panel, de Pablo relató un momento particularmente íntimo: una fotografía tomada tras su última escena juntos en la temporada 11. En esa imagen, explicó: “Íbamos caminando de regreso al tráiler tomados de la mano, y mi cabeza estaba apoyada en su hombro”.

La escena final de esa temporada mostraba a Ziva diciéndole a Tony que era “muy amado”, en lo que sería una despedida temporal pero poderosa.

“Recuerdo haberle dicho cosas realmente hermosas: ‘Gracias por todo, fuiste un gran compañero, un gran amigo, y un gran maestro’. Lo que no sabía es que seguirías enseñándome”, contó.

Cote de Pablo declaró estar
Cote de Pablo declaró estar agradecida con Michael Weatherly por todo lo que le enseñó mientras trabajaron juntos. (Captura de video)

Weatherly dejó la serie en 2016, aunque regresó brevemente para una aparición especial en 2024, lo que encendió los rumores sobre un posible spin-off. Por su parte, Cote de Pablo volvió brevemente a NCIS en 2019 para cerrar la historia de Ziva, pero su regreso completo ha sido esperado por años.

En una sesión de preguntas y respuestas en 2016, la actriz explicó su decisión de abandonar la serie inicialmente.

“Amo a este personaje. Trabajé ocho años dándole forma y amándola. Cuando sentí que no estaban tratando al personaje con el respeto que merecía, ni todo el dinero del mundo pudo retenerme”, dijo.

Cote de Pablo reveló la
Cote de Pablo reveló la razón por la que se retiró de NCIS. (Captura de video)

Ahora, más de una década después, los fans están de fiesta con el regreso de esta icónica dupla en NCIS: Tony & Ziva, una nueva serie original de Paramount+ que marca el reencuentro de los personajes en una historia de acción y emoción que los lleva por toda Europa, mientras huyen de una amenaza que pone en peligro tanto sus vidas como la de su hija.

El spin-off, que se estrenó el 4 de septiembre con tres episodios, se transmitirá semanalmente cada jueves hasta su final de temporada el 23 de octubre.

La sinopsis oficial adelanta que Tony y Ziva “deberán aprender a confiar el uno en el otro nuevamente para finalmente alcanzar su poco convencional felices para siempre”.

El elenco de Tony & Ziva también incluye a Amita Suman, Maximilian Osinski, Lara Rossi, Isla Gie, Nassima Benchicou, Terence Maynard, Julian Ovenden y James D’Arcy. La serie está dirigida por John McNamara, quien se desempeña como showrunner y productor ejecutivo junto a los mismos de Pablo y Weatherly.

Cote de Pablo y Michael
Cote de Pablo y Michael Weatherly regresarán para un spin-off de NCIS. (Instagram/TVLine)

Además, la serie madre, NCIS, está a punto de estrenar su temporada número 23 este octubre, consolidando su legado como una de las franquicias más longevas y exitosas de la televisión.

El proyecto debutó en 2003 con un elenco encabezado por Mark Harmon, Sasha Alexander, Michael Weatherly, Pauley Perrette, Sean Murray y el fallecido David McCallum. De Pablo se incorporó al elenco principal tras la salida de Alexander.

