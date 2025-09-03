Entretenimiento

Cuándo se estrena ‘NCIS: Tony y Ziva’: tráilers, sinopsis y más sobre el esperado spin-off

Dos de los personajes más queridos de NCIS vuelven a la televisión en una serie que explora su relación y nuevas aventuras peligrosas

Cuando los fantasmas del pasado vuelven, ellos tendrán que confiar el uno en el otro más que nunca (Paramount Plus)

El universo de una exitosa franquicia policial vuelve a expandirse con el estreno de NCIS: Tony & Ziva, un nuevo spin-off centrado en una de las parejas más queridas de la saga: Anthony “Tony” DiNozzo y Ziva David.

El reencuentro de Michael Weatherly y Cote de Pablo marca más de una década desde su última aparición conjunta en pantalla. Ahora, serán protagonistas de una historia de acción, espionaje internacional, drama familiar y romance en medio de situaciones imposibles.

De qué tratará ‘NCIS: Tony &amp; Ziva’

La serie se ambienta en París, donde Tony y Ziva comparte la crianza de su hija de 12 años, Tali. Sin embargo, la aparente estabilidad de la familia se rompe cuando la empresa de seguridad de Tony es atacada, obligándolos a huir por toda Europa mientras intentan descubrir quién los persigue.

El viaje será también una prueba para su relación, un vínculo que conservaban con idas y venidas, por un pasado turbulento y heridas sin cerrar.

La serie mostrará el vínculo intermitente y apasionado entre los exagentes de NCIS (Paramount+)

De acuerdo con la sinopsis oficial, en esta travesía deberán “tratar de descubrir quién está detrás de ellos y quizá incluso aprender a confiar el uno en el otro de nuevo, para finalmente alcanzar su poco convencional final feliz”.

Según adelantó el showrunner John McNamara, la historia arrancará con los dos protagonistas separados; sin embargo, las circunstancias los forzarán a estar físicamente juntos, una dinámica inspirada en el cine clásico. “No inventé la rueda. Esto es The 39 Steps, esto es North by Northwest, esto es Three Days of the Condor“, dijo a TV Insider.

El reparto de la serie

Además de Weatherly y De Pablo como los protagonistas, el elenco incluye a Isla Gie como Tali, la hija de la pareja, y a Lara Rossi en el papel de Sophie, la niñera entrenada en SAS que ayuda a proteger a la niña.

La hija de la pareja, Tali, jugará un papel clave en la trama(Paramount+)

Amita Suman interpreta a Claudette, directora de tecnología de la empresa de Tony; Maximilian Osinski da vida a Boris, un hacker ruso; y James D’Arcy encarna a Henry, un alto oficial de Interpol

La producción también suma a Nassima Benchicou, Julian Ovenden y Terence Maynard en papeles aún bajo reserva. También se guarda en secreto la posibilidad de ver otros cameos de personajes de la serie original.

La historia de amor que nació en NCIS

El vínculo entre Tony y Ziva, apodados por los fans como “Tiva”, es uno de los más recordados de NCIS. Ambos iniciaron su romance en la temporada 10 de la serie original, aunque este amor se vio abruptamente interrumpido tras la supuesta muerte de Ziva en la temporada 11.

En la temporada 13, se reveló que ambos tenían una hija en común, lo que motivó a Tony a dejar NCIS para dedicarse a la paternidad.

Ziva reapareció años después, en la temporada 16, revelando que había fingido su muerte. Aun así, los personajes no volvieron a compartir pantalla hasta ahora.

El spin-off fue filmado en escenarios europeos, con París como punto de partida (Paramount+)

“Fue sorprendente cómo Cote y yo simplemente caímos en este nuevo lugar con nuestros personajes. Informados por el pasado, iluminados por el presente y tratando de ver un futuro juntos”, dijo Weatherly sobre el regreso.

“Estos personajes están en la aventura de sus vidas. Y, con suerte, también lo estará el espectador”.

“Creo que hay una vulnerabilidad en el personaje de Tony, bellamente interpretado por Michael, lo cual es muy interesante porque siempre hemos explorado la masculinidad de diferentes maneras. Y para mí, no hay nada más masculino, en cierto modo, que poder ver una vulnerabilidad real”, explicó Cote de Pablo sobre su compañero.

La actriz hizo énfasis en que los seeguidores de NCIS reconocerán al hombre coqueto, divertido y sexy de la serie original; pero la experiencia de su paternidad le dará características nuevas. “A los fans les encantará”, concluyó.

Divorciados, fugitivos y perseguidos por Interpol; Tony y Ziva regresan con todo (Paramount Plus)

Cuándo y dónde ver ‘NCIS: Tony &amp; Ziva’

La primera temporada de NCIS: Tony & Ziva contará con 10 episodios. El estreno mundial será el jueves 4 de septiembre de 2025 en Paramount+, con los tres primeros episodios disponibles desde ese día. Luego, cada semana se lanzará un nuevo capítulo hasta llegar al final de temporada el 23 de octubre de 2025.

Para América Latina, la serie también estará disponible en DGO para los clientes que tengan acceso a Paramount+.

