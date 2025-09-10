“Tú y todo lo demás”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Kim Go-eun

Son amigas desde la adolescencia, y su relación siempre tuvo altibajos, hasta que se distanciaron. Ahora, una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días...

El drama surcoreano Tú y todo lo demás llegará a Netflix en los próximos días. La producción con Kim Go-eun y Park Ji-hyun explora tres décadas de amistad entre dos mujeres cuyas vidas se entrelazan desde la adolescencia hasta la madurez.

La serie, dirigida por Song Hye Jin, se ha posicionado como una de las apuestas más relevantes de Netflix para la segunda mitad de 2025.

La serie narra la evolución de la relación entre Ryu Eun-jung y Cheon Sang-yeon, interpretadas por Go-eun y Ji-hyun respectivamente.

La trama sigue un relato bidireccional de admiración mutua, resentimiento acumulado y ocasionales búsquedas de perdón que se desarrollan a lo largo del tiempo.

El nuevo k-drama gira alrededor de encuentros y desencuentros marcados por el contraste de los orígenes de las protagonistas.

La historia narra la relación cambiante entre dos amigas desde la adolescencia hasta la adultez en el nuevo k-drama (Netflix)

Eun-jung procede de una familia de bajos recursos, criada solo por su madre, y carga con un sentimiento constante de amor, pero también de vergüenza silenciosa.

“Ella es honesta con sus emociones, pero lleva una vergüenza silenciosa sobre sus circunstancias”, explicó Kim Go-eun en una rueda de prensa recogida por Korea Herald.

Por otro lado, Sang-yeon crece en un entorno económicamente acomodado, aunque afectivamente distante.

Según Park Ji-hyun, su personaje “es una persona llena de heridas y dolor”, marcada por la sensación de que todo lo valioso se le escapa de las manos, especialmente frente a Eun-jung.

La historia de Tú y todo lo demás abarca desde la juventud de ambas hasta un reencuentro a los 42 años, momento en el que Sang-yeon enfrenta un diagnóstico de cáncer.

Kim Go-eun y Park Ji-hyun interpretan a protagonistas que exploran admiración, rencor y reconciliación a lo largo de tres décadas (Netflix)

La propuesta narrativa se centra en los recuerdos compartidos, las trayectorias por separado —una convertida en guionista, la otra en directora de cine— y el impacto persistente que mantienen la una sobre la otra.

Durante la presentación del proyecto en Seúl, Kim Go-eun sostuvo que el guion profundiza progresivamente el tono emocional de la serie.

“Lo que me cautivó no fue solo la magnitud de la historia, sino cómo se profundiza con cada episodio”, afirmó la también estrella de Goblin y El rey: Eterno monarca.

La intérprete confesó que “el quinto episodio seguía resonando” en su mente tras la primera lectura de los guiones iniciales.

La construcción de los personajes requirió una preparación física y emocional específica por parte de las protagonistas para representar las distintas etapas vitales.

"Tú y todo lo demás" explora cómo los orígenes y las circunstancias moldean la personalidad y los lazos afectivos de sus personajes (Netflix)

Kim Go-eun aumentó de peso para plasmar la suavidad de Eun-jung en sus veinte años, mientras que Park Ji-hyun redujo varios kilos y estudió la rigidez exterior de Sang-yeon.

“En sus 20 ella atraviesa muchas dificultades, y quería que eso se manifestara también físicamente”, explicó esta última.

La evolución del vínculo se reviste de matices más oscuros en la adultez. Ji-hyun describió que en esta etapa, su personaje “no es honesta y termina dañando a quienes la rodean”, destacando el reto interpretativo al buscar las justificaciones y motivaciones detrás de sus decisiones.

El clímax de la serie se sitúa en la década de los 40 años de las protagonistas, cuando Sang-yeon pide a Eun-jung que la acompañe en un proceso de muerte asistida.

Para abordar este tramo, Park Ji-hyun investigó a través de documentales y libros. “Para Sang-yeon, se trata de buscar perdón antes del final”, afirmó la actriz.

Por su parte, Kim Go-eun reconoció la dificultad emocional de interpretar el papel de alguien que acompaña a una amiga en el final de su vida.

La preparación física y el abordaje emocional diferencian a las actrices en las distintas etapas de sus personajes en la serie (Netflix)

“Pensé en cómo podría realmente dejarla ir y despedirla de la mejor manera posible”, expresó contenida por la emoción durante la entrevista.

El proyecto constituye la primera colaboración de Park Ji-hyun con Netflix, tras sus participaciones en Love All Play, Do You Like Brahms? y Dear My Room.

Kim Gun-woo, conocido por su trabajo en The Glory y Record of Youth, también integra el elenco en el rol de Kim Sang Hak.

La expectativa en torno al k-drama se centra en el retrato de la amistad como eje universal. Park Ji-hyun definió la serie como “una historia de amistad con la que cualquiera puede identificarse en silencio”.

Para Kim Go-eun, la experiencia de la serie equivale a “finalizar un libro hermoso, con una huella profunda y persistente”.

El contraste social y emocional entre las familias de Eun-jung y Sang-yeon marca el desarrollo central de la serie dramática (Netflix)

Tú y todo lo demás tiene previsto su estreno el 12 de septiembre de 2025 a través de Netflix.