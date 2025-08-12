Entretenimiento

Así es el nuevo k-drama de Kim Go-eun que llega a Netflix con la historia de una desgarradora amistad

La serie coreana “Tú y todo lo demás” presenta a dos mejores amigas distanciadas que vuelven a reunirse en trágicas circunstancias

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Guardar
Son amigas desde la adolescencia, y su relación siempre tuvo altibajos, hasta que se distanciaron. Ahora, una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días...(Créditos: Netflix)

Netflix presentó el primer adelanto oficial de Tú y todo lo demás (You and Everything Else), su nuevo k-drama original que apunta a emocionar al público con una historia íntima y conmovedora sobre una amistad marcada por el cariño, la admiración y las heridas que deja el tiempo.

La serie, protagonizada por Kim Go-eun y Park Ji-hyun, se estrenará el 12 de septiembre de 2025 en todo el mundo.

La trama sigue a Ryu Eun-jung (Kim Go-eun) y Cheon Sang-yeon (Park Ji-hyun), dos mujeres que se conocen desde la infancia y cuya relación está atravesada por emociones contradictorias: amor, apoyo, celos y, en ocasiones, odio.

A lo largo de los años, sus vidas han permanecido profundamente entrelazadas, inundadas de altibajos emocionales y reencuentros inevitables.

Netflix describe la historia como “una amistad que es tan cálida como dolorosa”, en la que se verá a las protagonistas “pasar por cada capítulo, como compartir en la escuela, animarse mutuamente, crecer en silencio con celos, hasta decirse cosas que ya no pueden borrar”.

La serie sigue a dos
La serie sigue a dos amigas cuyas vidas han estado entrelazadas desde la infancia hasta la madurez (Netflix)

El director Jo Young-min, conocido por dramas como Do You Like Brahms? y The Interest of Love, señaló que el tema central de este relato es precisamente la compañía del otro.

En la vida, las rupturas en amistades también son frecuentes, por ello espera que, al seguir las vivencias de Eun-jung y Sang-yeon, los espectadores puedan “recordar a un viejo amigo, conectar con sus propias experiencias o incluso descubrir algo sobre sí mismos”.

Una desgarradora reconciliación

El adelanto abre con un intercambio de duras palabras: “Odio que estés bien. Quiero verte arruinada como yo”, le espeta Sang-yeon a Eun-jung. La respuesta llega con tono resentido: “Ojalá pudieras entender, aunque sea un poco…”.

Las imágenes revelan que las protagonistas han atravesado dos grandes rupturas a lo largo de su vida, separaciones que terminaron por distanciarlas durante años.

El drama retrata emociones universales
El drama retrata emociones universales como la envidia, la admiración y la incomprensión entre amigas (Netflix)

“Estar cerca de Sang-yeon hace que todo sobre mí se sienta tan ordinario, incluso insignificante”, dice la voz en off de Eun-jung. Por su parte, Sang-yeon confiesa: “Fue entonces cuando supe que nunca podría ganarle”. Estas frases reflejan el complejo vaivén entre admiración e inferioridad que marca su relación

Sin embargo, el destino vuelve a unirlas a los 42 años, cuando Eun-jung, ahora guionista, se reencuentra con Sang-yeon, una cineasta exitosa que enfrenta un cáncer terminal y que decide planificar su muerte con dignidad.

Un reparto de lujo

La producción cuenta con dos reconocidas actrices en el panorama coreano.

Kim Go-eun debutó en cine con A Muse (2012), actuación que le valió múltiples premios a Mejor Nueva Actriz. Se hizo popular en televisión gracias a Cheese in the Trap y al éxito mundial Guardian: The Lonely and Great God (más conocido en Latinoamérica como Goblin), y ha protagonizado dramas como Yumi’s Cells y Las hermanas.

En cine, brilló en Exhuma (2024), por la que recibió importantes galardones como los Baeksang Arts Awards y los Blue Dragon Film Awards. También formó parte de la adaptación cinematográfica de la novela Love in the Big City.

Tú y todo lo demás
Tú y todo lo demás explora cómo la admiración y el resentimiento pueden convivir en una relación cercana. (Netflix)

Park Ji-hyun, por su parte, ha destacado en títulos como Rookie Historian Goo Hae-ryung, Do You Like Brahms? y Reborn Rich, donde interpretó a Mo Hyun-min, papel que se convirtió en un punto de inflexión en su carrera.

El elenco se completa con Kim Gun-woo (The Glory), quien interpreta a Kim Sang-hak, un carismático fotógrafo universitario que se convierte en una figura clave en la vida de ambas protagonistas.

Tú y todo lo demás está escrita por Song Hye-jin, guionista de The Smile Has Left Your Eyes. La propuesta es un retrato honesto y desgarrador de una amistad que, pese a los resentimientos, nunca se rompe del todo.

La serie llegará a Netflix el 12 de septiembre de 2025, con un estreno simultáneo para todos los países en los que la plataforma está disponible.

Temas Relacionados

Kim Go-eunPark Ji-hyunKdramasK-dramasseries coreanasNetflix

Últimas Noticias

El trato de Netflix con el príncipe Harry y Meghan Markle fue descrito como un “costoso fracaso”

La empresa de streaming habría recortado el alcance de su acuerdo por decepciones en los resultados previos

El trato de Netflix con

La mujer con la que Hulk Hogan protagonizó un video sexual reaparece en público

Heather Clem fue vista el lunes en Tampa, Florida, vistiendo un top deportivo y pantalones de yoga

La mujer con la que

¿Leonardo DiCaprio busca revivir a un héroe ecológico? Cómo sería el remake de Capitán Planeta

El actor y productor estaría vinculado a la adaptación de la recordada serie animada de los años 90. Qué se sabe y cuál es la plataforma que estaría detrás de este proyecto

¿Leonardo DiCaprio busca revivir a

Sandra Bullock reveló la verdad de su supuesta rivalidad con Jennifer Aniston

Las actrices recordaron cómo se conocieron en una boda hace más de 15 años

Sandra Bullock reveló la verdad

Sharon Stone reflexiona sobre el abuso sexual que vivió por parte de su abuelo y el deterioro mental de su madre en sus últimos meses de vida

La actriz de ‘Bajos instintos’ contó que algunos parientes se enojaron con ella por denunciar la pedofilia de su abuelo en su libro de memorias, además de recordar las incómodas últimas palabras de su madre antes de morir

Sharon Stone reflexiona sobre el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo detectar los síntomas silenciosos

Cómo detectar los síntomas silenciosos de deshidratación y prevenir riesgos para la salud

Crimen de Coghlan, en vivo: el fiscal pidió indagar por encubrimiento a Cristian Graf

Receta de galletas de maicena y leche condensada, rápida y fácil

El caso Diego Fernández Lima: el fiscal pidió indagar por encubrimiento a Cristian Graf, ex compañero del chico hallado enterrado en Coghlan y principal sospechoso

Cómo un diagnóstico temprano y preciso puede mejorar el abordaje de las enfermedades respiratorias

INFOBAE AMÉRICA
Jhon Durán marcó y se

Jhon Durán marcó y se lesionó con el Fenerbahçe en el duelo por la fase previa de la Champions League frente al Feyenoord

La inflación de Brasil se mantuvo por debajo de las previsiones pero las tasas siguen altas

Netanyahu anunció que autorizará a los palestinos salir de Gaza

Condenaron a seis ex funcionarios por la muerte de 41 niñas en un incendio en un hogar estatal de Guatemala

Estados Unidos, Venezuela y el dilema de Port Royal

TELESHOW
Sofía Martínez llamó a Diego

Sofía Martínez llamó a Diego Leuco y le hizo una fuerte confesión al aire: “Es la persona de la que más fuerte me enamoré”

El saludo de Daniel Osvaldo por el cumpleaños de su nueva novia: “Siempre así”

Susana Roccasalvo mostró la primera imagen de su nieto, Simón: “¡Acá estoy!”

La escapada romántica de Luciano Castro y Griselda Siciliani: vistas privilegiadas y gastronomía

María Becerra y otro récord histórico: agotó un River en solo tres horas