Así es el nuevo k-drama de Kim Go-eun que llega a Netflix con la historia de una desgarradora amistad

Son amigas desde la adolescencia, y su relación siempre tuvo altibajos, hasta que se distanciaron. Ahora, una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días...(Créditos: Netflix)

Netflix presentó el primer adelanto oficial de Tú y todo lo demás (You and Everything Else), su nuevo k-drama original que apunta a emocionar al público con una historia íntima y conmovedora sobre una amistad marcada por el cariño, la admiración y las heridas que deja el tiempo.

La serie, protagonizada por Kim Go-eun y Park Ji-hyun, se estrenará el 12 de septiembre de 2025 en todo el mundo.

La trama sigue a Ryu Eun-jung (Kim Go-eun) y Cheon Sang-yeon (Park Ji-hyun), dos mujeres que se conocen desde la infancia y cuya relación está atravesada por emociones contradictorias: amor, apoyo, celos y, en ocasiones, odio.

A lo largo de los años, sus vidas han permanecido profundamente entrelazadas, inundadas de altibajos emocionales y reencuentros inevitables.

Netflix describe la historia como “una amistad que es tan cálida como dolorosa”, en la que se verá a las protagonistas “pasar por cada capítulo, como compartir en la escuela, animarse mutuamente, crecer en silencio con celos, hasta decirse cosas que ya no pueden borrar”.

La serie sigue a dos amigas cuyas vidas han estado entrelazadas desde la infancia hasta la madurez (Netflix)

El director Jo Young-min, conocido por dramas como Do You Like Brahms? y The Interest of Love, señaló que el tema central de este relato es precisamente la compañía del otro.

En la vida, las rupturas en amistades también son frecuentes, por ello espera que, al seguir las vivencias de Eun-jung y Sang-yeon, los espectadores puedan “recordar a un viejo amigo, conectar con sus propias experiencias o incluso descubrir algo sobre sí mismos”.

Una desgarradora reconciliación

El adelanto abre con un intercambio de duras palabras: “Odio que estés bien. Quiero verte arruinada como yo”, le espeta Sang-yeon a Eun-jung. La respuesta llega con tono resentido: “Ojalá pudieras entender, aunque sea un poco…”.

Las imágenes revelan que las protagonistas han atravesado dos grandes rupturas a lo largo de su vida, separaciones que terminaron por distanciarlas durante años.

El drama retrata emociones universales como la envidia, la admiración y la incomprensión entre amigas (Netflix)

“Estar cerca de Sang-yeon hace que todo sobre mí se sienta tan ordinario, incluso insignificante”, dice la voz en off de Eun-jung. Por su parte, Sang-yeon confiesa: “Fue entonces cuando supe que nunca podría ganarle”. Estas frases reflejan el complejo vaivén entre admiración e inferioridad que marca su relación

Sin embargo, el destino vuelve a unirlas a los 42 años, cuando Eun-jung, ahora guionista, se reencuentra con Sang-yeon, una cineasta exitosa que enfrenta un cáncer terminal y que decide planificar su muerte con dignidad.

Un reparto de lujo

La producción cuenta con dos reconocidas actrices en el panorama coreano.

Kim Go-eun debutó en cine con A Muse (2012), actuación que le valió múltiples premios a Mejor Nueva Actriz. Se hizo popular en televisión gracias a Cheese in the Trap y al éxito mundial Guardian: The Lonely and Great God (más conocido en Latinoamérica como Goblin), y ha protagonizado dramas como Yumi’s Cells y Las hermanas.

En cine, brilló en Exhuma (2024), por la que recibió importantes galardones como los Baeksang Arts Awards y los Blue Dragon Film Awards. También formó parte de la adaptación cinematográfica de la novela Love in the Big City.

Tú y todo lo demás explora cómo la admiración y el resentimiento pueden convivir en una relación cercana. (Netflix)

Park Ji-hyun, por su parte, ha destacado en títulos como Rookie Historian Goo Hae-ryung, Do You Like Brahms? y Reborn Rich, donde interpretó a Mo Hyun-min, papel que se convirtió en un punto de inflexión en su carrera.

El elenco se completa con Kim Gun-woo (The Glory), quien interpreta a Kim Sang-hak, un carismático fotógrafo universitario que se convierte en una figura clave en la vida de ambas protagonistas.

Tú y todo lo demás está escrita por Song Hye-jin, guionista de The Smile Has Left Your Eyes. La propuesta es un retrato honesto y desgarrador de una amistad que, pese a los resentimientos, nunca se rompe del todo.

La serie llegará a Netflix el 12 de septiembre de 2025, con un estreno simultáneo para todos los países en los que la plataforma está disponible.