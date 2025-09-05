Quién es Lee Chae-min, el actor de “Bon Appétit, majestad” que conquista corazones en Netflix

Crédito: Netflix

El nombre de Lee Chae-min ya no es desconocido para los amantes de los k-dramas. Con apenas 25 años, el actor se ha convertido en uno de los rostros más prometedores de la televisión coreana gracias a su protagónico en Bon Appétit, Your Majesty (Bon Appétit, majestad), la nueva serie histórica que llegó al público global a través de Netflix.

La trama mezcla fantasía, romance y comedia con un toque culinario.

La serie cuenta la historia de Yeon Ji-young (interpretada por Lim Yoon-a), una chef moderna que tras ganar un prestigioso concurso gastronómico encuentra un misterioso libro de recetas que la transporta al pasado, en plena era Joseon. Allí se cruza con el temido Rey Yi Heon (Lee Chae-min) un monarca de carácter fuerte pero con un paladar exquisito.

Las circunstancias la obligan a usar su talento en la cocina para sobrevivir, y así se convierte en la cocinera personal del cruel tirano.

La ficción inserta elementos culinarios en una trama de lucha de poderes. (Créditos: Netflix)

Entre intrigas palaciegas, tensiones políticas y un romance en ciernes, la serie explora la supervivencia de una mujer del presente en un mundo implacable del pasado.

El protagonista original era otro actor

El camino de Lee hacia este papel fue fortuito. Inicialmente, el rol del rey había sido asignado a Park Sung-hoon, quién se hizo famoso por encarnar a una jugadora transgénero en El juego del calamar.

Justo antes de iniciar el rodaje, el actor tuvo que dar un paso al costado por el estallido de una controversia por publicaciones en redes sociales.

Fue entonces que el personaje del rey llegó a manos de Lee Chae-min. Solo tenía unas semanas para prepararse antes de comenzar a grabar.

Su personaje, el rey Yi Heon, es un monarca severo con un paladar exquisito. (Netflix)

“Es cierto que tuve poco tiempo, así que la sensación de carga y responsabilidad era grande. Pero el director me invitó a menudo antes del rodaje, para que pudiera participar en las lecturas grupales y dar forma al tono del personaje”, dijo en la conferencia de prensa previa al estreno.

El apoyo de sus colegas también fue clave. Su coestrella Choi Gwi-hwa, que interpreta al príncipe Jesan, confesó sus dudas iniciales, pero luego quedó convencido.

“No había visto sus trabajos anteriores, así que estaba un poco inseguro al principio. Pero una vez que empezamos a filmar pensé: ‘No hay nadie mejor para este papel’”, explicó.

¿En qué k-dramas trabajó antes Lee Chae-min?

Aunque este drama marca un antes y un después en su carrera, Lee Chae-min ya había mostrado versatilidad en distintos géneros.

Lee Chae-min, en la serie "Alquimia de almas" (Netflix)

Debutó en 2021 con la serie High Class como un joven secretario, y un año después apareció en el romance deportivo Love All Play, donde interpretó a un jugador de bádminton.

También participó en el fenómeno de fantasía Alquimia de almas parte 2: Luz y sombra, con una breve aparición en su primer episodio, y se ganó el cariño del público juvenil en Curso intensivo de amor (2023), donde encarnó a un estudiante enamorado de su mejor amiga.

A esto se suma su rol en la película Everyday We Are, basada en un webtoon, y la propuesta juvenil de Netflix Jerarquía (2024), donde dio vida a un becado en un instituto de élite.

Su carrera no se limita a la actuación. Entre 2022 y 2024 fue presentador del programa musical Music Bank de KBS junto a Hong Eun-chae (LE SSERAFIM).

Su rol en el k-drama "Curso intensivo de amor" fue el de un estudiante enamorado (Netflix)

¿Lee Chae-min tiene novia en la vida real?

Más allá de la pantalla, Lee también ha dado que hablar por su vida personal.

En marzo de 2024, la actriz Ryu Da-in confirmó que ambos mantienen una relación desde que se conocieron en el set de Curso intensivo de amor. Ella encarnaba a a Jang Dang-ji, una de las mejores amigas de la estudiante protagonista.

Una vez culminado el rodaje, los dos actores trataron de llevar su romance con discreción. Sin embargo, transeuntes los descubrieron afectuosos y caminando en una cita por las calles de Seúl.

Los actores juveniles hicieron oficial su relación luego de que se viralizara imágenes de una de sus citas (Instagram)

“Me siento agradecida por el apoyo abrumador que hemos recibido por nuestra relación. Nos aseguraremos de que florezca hermosamente”, declaró luego Ryu Da-in en una entrevista a un medio local.