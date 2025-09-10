Robert Irwin, el hijo del “Cazador de cocodrilos”, habló sobre la fama y el legado de su padre

En exclusiva con la revista People, Irwin destacó la importancia de buscar el propósito personal y el acompañamiento de su entorno en cada reto afrontado (Portada de People)

Robert Irwin, hijo del recordado zoólogo Steve Irwin, inicia una nueva etapa en su vida al sumarse a la temporada 34 de Dancing with the Stars, que se estrena el 16 de septiembre en Los Ángeles. A los 21 años, el joven conservacionista y fotógrafo australiano, conocido por su labor en el Australia Zoo junto a su familia, asume el reto de la pista de baile como una oportunidad para explorar facetas inéditas de sí mismo, sin dejar de lado el legado que lo definió desde la infancia.

En una conversación exclusiva con la revista PEOPLE, reconoció que enfrentarse a la danza en televisión le resulta más intimidante que manipular cocodrilos, pero también lo motiva a salir de su zona de confort y a crecer personal y profesionalmente.

La participación de Irwin en el popular programa estadounidense marca un hito en su trayectoria, tanto por el desafío que representa como por la conexión familiar que implica. Su compañera de baile será Witney Carson y, aunque no tiene experiencia previa en danza, aseguró que la pasión y el esfuerzo serán sus principales aliados. “Quizá no tenga las habilidades, pero tengo la pasión”, afirmó, mostrando su entusiasmo por aprender y superarse en un entorno completamente nuevo.

obert Irwin ensaya junto a Witney Carson para su debut en la pista del programa "Dancing with the Stars" (Disney)

Apoyo incondicional de la familia Irwin

El apoyo de sus familiares fue fundamental en este proceso. Su madre, Terri Irwin, y su hermana, Bindi Irwin, lo acompañarán durante la competencia en Los Ángeles. La relación entre los Irwin se caracterizó por su cercanía y fortaleza, especialmente tras la trágica muerte de Steve Irwin en 2006.

Robert recuerda con admiración la victoria de Bindi en Dancing with the Stars hace una década, experiencia que lo inspiró a seguir sus pasos. Sobre esto, relató: “Recuerdo haber asistido a cada grabación en vivo para verla y pensar: ‘Algún día tengo que hacer esto’”.

La presencia de su madre y hermana en esta nueva aventura refuerza el lazo familiar y el espíritu de apoyo mutuo que los ha acompañado en los momentos más complejos.

La familia Irwin acompaña a Robert en Los Ángeles y respalda cada uno de sus desafíos profesionales (Instagram/@robertirwinphotography)

Más allá de la televisión, Robert Irwin ha experimentado recientemente el impacto de la fama en otros ámbitos. En abril, su campaña de modelaje para la marca Bonds se volvió viral, sorprendiendo al público con su imagen adulta y atlética.

El joven conservacionista tomó con humor la reacción generada por las fotografías y bromeó sobre la cantidad de abdominales que tuvo que hacer para prepararse. “No esperaba la reacción que tuvo”, comentó entre risas en PEOPLE, aunque reconoció que la experiencia le permitió abordar temas importantes y ampliar el alcance de su mensaje sobre la conservación.

Tras su éxito viral como modelo, Irwin enfoca su presencia pública en la promoción de la conservación ambiental (Instagram/@robertirwinphotography)

Legado de Steve Irwin y el compromiso con la conservación

El peso del legado familiar es una constante en la vida de Robert. La figura de Steve Irwin, fallecido cuando él tenía apenas dos años, sigue presente en cada decisión y proyecto. Con respecto a ello, expresó: “Mi padre ejemplificó lo que significa vivir de verdad”.

Aunque el tiempo compartido fue breve, el joven asegura que su padre continúa siendo una guía diaria y que cada historia o fotografía le permite reconstruir su imagen y sentirse más cerca de él. La pérdida temprana de Steve Irwin marcó profundamente a la familia, pero también reforzó la idea de que la vida es frágil y que es necesario aprovechar cada oportunidad con determinación y alegría.

La figura de Steve Irwin sigue siendo una inspiración en la vida y carrera de su hijo (Instagram/@robertirwinphotography)

El compromiso de Robert con la conservación de la fauna y el trabajo en el Australia Zoo, junto a su madre, hermana y cuñado Chandler Powell, sigue siendo el eje central de su vida. Tras su paso por Dancing with the Stars, planea regresar a Australia para continuar con la misión familiar.

“Siento que estoy en este planeta por una razón y me despierto cada día con la urgencia de aprovechar cada segundo”, compartió a PEOPLE, reflejando la pasión que lo impulsa tanto en la televisión como en la protección de la naturaleza.

Irwin se encarga de mantener el legado de Steve en el Australia Zoo y en la vinculación con personalidades destacadas. En la imagen, se lo ve acompañado por el príncipe William (REUTERS)

En sus reflexiones finales, Irwin subrayó la importancia de dedicarse a aquello que realmente se ama y reconoció el privilegio de haber encontrado su vocación desde muy joven. Para él, vivir con intensidad y propósito es la clave que lo acompaña en cada nuevo desafío y define su manera de entender la vida.