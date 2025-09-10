Entretenimiento

Robert Irwin, el hijo del “Cazador de cocodrilos”, habló sobre la fama y el legado de su padre

El joven conservacionista australiano sorprendió al sumarse a la temporada 34 del famoso show de baile “Dancing with the Stars”, enfrentando un reto completamente distinto y mostrando su lado más divertido. En exclusiva con la revista PEOPLE, habló de la importancia de la unidad familiar en sus decisiones

Por Osvaldo Ortiz

Guardar
En exclusiva con la revista
En exclusiva con la revista People, Irwin destacó la importancia de buscar el propósito personal y el acompañamiento de su entorno en cada reto afrontado (Portada de People)

Robert Irwin, hijo del recordado zoólogo Steve Irwin, inicia una nueva etapa en su vida al sumarse a la temporada 34 de Dancing with the Stars, que se estrena el 16 de septiembre en Los Ángeles. A los 21 años, el joven conservacionista y fotógrafo australiano, conocido por su labor en el Australia Zoo junto a su familia, asume el reto de la pista de baile como una oportunidad para explorar facetas inéditas de sí mismo, sin dejar de lado el legado que lo definió desde la infancia.

En una conversación exclusiva con la revista PEOPLE, reconoció que enfrentarse a la danza en televisión le resulta más intimidante que manipular cocodrilos, pero también lo motiva a salir de su zona de confort y a crecer personal y profesionalmente.

La participación de Irwin en el popular programa estadounidense marca un hito en su trayectoria, tanto por el desafío que representa como por la conexión familiar que implica. Su compañera de baile será Witney Carson y, aunque no tiene experiencia previa en danza, aseguró que la pasión y el esfuerzo serán sus principales aliados. “Quizá no tenga las habilidades, pero tengo la pasión”, afirmó, mostrando su entusiasmo por aprender y superarse en un entorno completamente nuevo.

obert Irwin ensaya junto a
obert Irwin ensaya junto a Witney Carson para su debut en la pista del programa "Dancing with the Stars" (Disney)

Apoyo incondicional de la familia Irwin

El apoyo de sus familiares fue fundamental en este proceso. Su madre, Terri Irwin, y su hermana, Bindi Irwin, lo acompañarán durante la competencia en Los Ángeles. La relación entre los Irwin se caracterizó por su cercanía y fortaleza, especialmente tras la trágica muerte de Steve Irwin en 2006.

Robert recuerda con admiración la victoria de Bindi en Dancing with the Stars hace una década, experiencia que lo inspiró a seguir sus pasos. Sobre esto, relató: “Recuerdo haber asistido a cada grabación en vivo para verla y pensar: ‘Algún día tengo que hacer esto’”.

La presencia de su madre y hermana en esta nueva aventura refuerza el lazo familiar y el espíritu de apoyo mutuo que los ha acompañado en los momentos más complejos.

La familia Irwin acompaña a
La familia Irwin acompaña a Robert en Los Ángeles y respalda cada uno de sus desafíos profesionales (Instagram/@robertirwinphotography)

Más allá de la televisión, Robert Irwin ha experimentado recientemente el impacto de la fama en otros ámbitos. En abril, su campaña de modelaje para la marca Bonds se volvió viral, sorprendiendo al público con su imagen adulta y atlética.

El joven conservacionista tomó con humor la reacción generada por las fotografías y bromeó sobre la cantidad de abdominales que tuvo que hacer para prepararse. “No esperaba la reacción que tuvo”, comentó entre risas en PEOPLE, aunque reconoció que la experiencia le permitió abordar temas importantes y ampliar el alcance de su mensaje sobre la conservación.

Tras su éxito viral como
Tras su éxito viral como modelo, Irwin enfoca su presencia pública en la promoción de la conservación ambiental (Instagram/@robertirwinphotography)

Legado de Steve Irwin y el compromiso con la conservación

El peso del legado familiar es una constante en la vida de Robert. La figura de Steve Irwin, fallecido cuando él tenía apenas dos años, sigue presente en cada decisión y proyecto. Con respecto a ello, expresó: “Mi padre ejemplificó lo que significa vivir de verdad”.

Aunque el tiempo compartido fue breve, el joven asegura que su padre continúa siendo una guía diaria y que cada historia o fotografía le permite reconstruir su imagen y sentirse más cerca de él. La pérdida temprana de Steve Irwin marcó profundamente a la familia, pero también reforzó la idea de que la vida es frágil y que es necesario aprovechar cada oportunidad con determinación y alegría.

La figura de Steve Irwin
La figura de Steve Irwin sigue siendo una inspiración en la vida y carrera de su hijo (Instagram/@robertirwinphotography)

El compromiso de Robert con la conservación de la fauna y el trabajo en el Australia Zoo, junto a su madre, hermana y cuñado Chandler Powell, sigue siendo el eje central de su vida. Tras su paso por Dancing with the Stars, planea regresar a Australia para continuar con la misión familiar.

“Siento que estoy en este planeta por una razón y me despierto cada día con la urgencia de aprovechar cada segundo”, compartió a PEOPLE, reflejando la pasión que lo impulsa tanto en la televisión como en la protección de la naturaleza.

Irwin se encarga de mantener
Irwin se encarga de mantener el legado de Steve en el Australia Zoo y en la vinculación con personalidades destacadas. En la imagen, se lo ve acompañado por el príncipe William (REUTERS)

En sus reflexiones finales, Irwin subrayó la importancia de dedicarse a aquello que realmente se ama y reconoció el privilegio de haber encontrado su vocación desde muy joven. Para él, vivir con intensidad y propósito es la clave que lo acompaña en cada nuevo desafío y define su manera de entender la vida.

Temas Relacionados

Robert IrwinSteve IrwinDancing with the StarsAustralia ZooConservación de la faunaBindi IrwinAustraliaEl cazador de cocodrilosNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

“Tú y todo lo demás”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Kim Go-eun

La serie surcoreana apuesta por una mirada profunda sobre la amistad, explorando contrastes sociales y desafíos personales a lo largo de tres décadas

“Tú y todo lo demás”:

Quién es Yoona, la estrella k-pop que protagoniza la serie coreana ‘Bon Appétit, majestad’

La integrante de Girls’ Generation se convirtió en una ‘chef en apuros’ para el k-drama que es tendencia en Netflix

Quién es Yoona, la estrella

Channing Tatum lamentó haber rechazado esta película de Guillermo del Toro: “El mayor error de mi carrera”

El actor reconoció el arrepentimiento por negarse a participar en un proyecto que finalmente no vio la luz

Channing Tatum lamentó haber rechazado

Esto dijo Britney Spears en su apoyo a Justin Bieber: “Vergüenza para quienes juzgaron”

La artista respaldó a Bieber ante comentarios negativos por sus fotos familiares

Esto dijo Britney Spears en

Sam Holland y el desafío de construir una carrera culinaria mientras la fama de Tom transforma la dinámica familiar y profesional

Historias poco conocidas sobre la convivencia entre hermanos, la influencia de la popularidad y el papel de la cocina en la vida cotidiana de los Holland

Sam Holland y el desafío
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos detectaron cuáles son los

Científicos detectaron cuáles son los factores vocales que hacen brillar a un cantante de ópera

El 43% de las industrias tuvo caída de ventas en julio y cada vez hay más despidos: qué revela la nueva encuesta de la UIA

Minería: el Gobierno desmintió la fractura de un dique con residuos de uranio en Córdoba

La inflación de agosto fue de 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

Un joven perdió el control de su caballo, se cayó y quedó internado por un fuerte golpe en la cabeza: el animal murió

INFOBAE AMÉRICA
El líder de la ONU

El líder de la ONU advirtió sobre el “riesgo real” de una expansión de la guerra de Ucrania tras la incursión de drones rusos en Polonia

La Corte Suprema de Chile expulsó a la jueza Verónica Sabaj por sus vínculos con un caso de corrupción

El miedo y la desesperación dominan la vida en los últimos refugios de Ucrania en Donetsk

El primer ministro francés Sébastien Lecornu proyectó cambios “de fondo” para encarar la crisis francesa

TRAPPIST-1 e, el exoplaneta con indicios de atmósfera que podría convertirse en una “segunda Tierra”

TELESHOW
La noche romántica de Nicole

La noche romántica de Nicole Neumann y Manu Urcera: salida a solas sin Cruz

De Calu Rivero a Penélope Cruz: la lista de famosos que saludaron a Úrsula Corberó y Chino Darín por su embarazo

Gimena Accardi apostó por un rotundo cambio de look tras su separación de Nico Vázquez: “Iniciada la temporada”

Moorea, la hija de Floppy Tesouro, celebró 9 años: fiesta con amigas famosas y ambientación de Emilia Mernes

Qué dijo Pedro Rosemblat después de la rotunda negativa de Lali Espósito a un posible casamiento