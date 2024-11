Todo lo que necesitas saber sobre el episodio 500 de “Dancing with the Stars”

El programa llegará a su emisión número 500 este martes. (Disney/Christopher Willard)

El próximo episodio 500 de “Dancing with the Stars” marca un hito en la historia de este popular programa de televisión, que ha cautivado a millones de espectadores desde su debut en 2005. El programa de competencia de baile, donde celebridades y bailarines profesionales colaboran para sorprender en la pista, ha trascendido generaciones y tendencias, acumulando una leal audiencia que sigue sus pasos, temporada tras temporada. En honor a este logro, el episodio especial promete ser un evento espectacular, lleno de momentos que homenajean los inicios del programa y celebran su evolución.

Este episodio abrirá con una coreografía al ritmo de “Crazy in Love” de Beyoncé con Jay-Z, tema que marcó el primer episodio en la historia de Dancing with the Stars. Los coreógrafos y bailarines profesionales Pasha Pashkov y Daniella Karagach están a cargo de esta actuación especial, que busca revivir la emoción del debut del programa. Además, el episodio contará con el regreso de personajes y bailarines que han dejado huella en la pista de baile, dándole al público la oportunidad de reencontrarse con figuras que definieron la trayectoria de la serie.

A lo largo de sus 33 temporadas, “Dancing with the Stars” ha sido galardonado y reconocido en múltiples ocasiones por su calidad y popularidad en el mundo del entretenimiento.

Premios y reconocimientos de “Dancing with the Stars”

Aquí se detallan algunos de los premios que la serie ha acumulado:

21 premios Emmy : estos galardones destacan la excelencia en televisión, y “Dancing with the Stars” ha ganado en categorías que celebran la dirección de arte, la coreografía y la producción técnica.

Premios People’s Choice : el programa ha recibido el reconocimiento del público estadounidense en varias categorías de los People’s Choice Awards, que premian a los favoritos de la audiencia en televisión.

Premios TCA (Television Critics Association): ha sido nominado en múltiples ocasiones por esta asociación que agrupa a críticos de televisión en los EE.UU.

Premios GLAAD : la serie ha sido reconocida por la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación (GLAAD, por sus siglas en inglés) por su inclusión y representación de la diversidad en la televisión.

Premios Kids’ Choice : ha recibido nominaciones y premios en esta ceremonia, siendo un programa favorito entre el público juvenil.

Premios ASCAP: el equipo de producción musical de la serie ha sido reconocido por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores por sus contribuciones en las bandas sonoras y temas musicales del programa.

El programa ha acumulado 21 premios Emmy por excelencia en dirección de arte, coreografía y producción técnica. (Disney/Christopher Willard)

Homenajes a coreografías icónicas de temporadas pasadas

En un tributo a la historia de “Dancing with the Stars”, el episodio 500 contará con interpretaciones de coreografías emblemáticas que han dejado una huella en el programa. Cada pareja de celebridades y bailarines profesionales recreará un número de baile famoso, aportando su propio estilo y renovando la emoción de aquellos momentos memorables. Este homenaje no solo revivirá el legado de las temporadas anteriores, sino que permitirá que los nuevos competidores se midan con algunos de los mejores momentos del pasado.

Algunas de las presentaciones incluirán estilos variados, desde el enérgico quickstep hasta el apasionado tango argentino y el elegante vals vienés. A continuación, un resumen de las coreografías y temas musicales que se interpretarán en honor a pasadas temporadas:

Danny Amendola (campeón del Super Bowl) y Witney Carson realizarán un quickstep inspirado en la actuación de Helio Castroneves y Julianne Hough en la temporada 5, con la canción “Hey Pachuco” de Royal Crown Revue.

Joey Graziadei (estrella de “The Bachelor”) y Jenna Johnson interpretarán una coreografía contemporánea, inspirada en el baile de Riker Lynch y Allison Holker de la temporada 20, al ritmo de “Work Song” de Hozier.

Dwight Howard (campeón de la NBA) y Daniella Karagach presentarán un tango argentino inspirado en la actuación de James Hinchcliffe y Sharna Burgess de la temporada 23, con la pieza “Santa Maria (Del Buen Ayre)” de Gotan Project.

Chandler Kinney (actriz de televisión) y Brandon Armstrong harán un tango argentino inspirado en la actuación de Kellie Pickler y Derek Hough en la temporada 16, al ritmo de “Para Te” de Appart.

Ilona Maher (jugadora olímpica de rugby) y Alan Bersten interpretarán un quickstep inspirado en la actuación de Jordan Fisher y Lindsay Arnold de la temporada 25, con la canción “Chuck Berry” de Pharrell Williams.

Stephen Nedoroscik (gimnasta olímpico) y Rylee Arnold harán un vals vienés inspirado en la actuación de Charli D’Amelio y Mark Ballas en la temporada 31, al ritmo de “Glimpse of Us” de Joji.

Esta diversidad de estilos y homenajes promete no solo emocionar a los espectadores, sino también desafiar a las parejas, quienes deberán captar la esencia de los bailes originales mientras muestran su propio toque único.

Durante el episodio 500, el Desafío de Baile Instantáneo pondrá a prueba la improvisación de los competidores. (Disney/Christopher Willard)

Desafío de baile instantáneo: un reto de improvisación extrema

Uno de los momentos más esperados del episodio 500 de “Dancing with the Stars” será el Instant Dance Challenge, una prueba de habilidades y nervios para los competidores. En este desafío, las parejas no sabrán el estilo de baile ni la canción hasta solo cinco minutos antes de su actuación en vivo. Este formato exige improvisación, concentración y una gran compenetración entre los bailarines, ya que no hay tiempo para ensayar una coreografía detallada.

La jueza Carrie Ann Inaba comentó sobre la dificultad de este reto, señalando que muy pocos bailarines se sentirían cómodos con tan poco tiempo para prepararse. Sin embargo, expresó que espera ver cómo cada pareja “aportará su toque especial” a esta exigente prueba. Este desafío destaca la habilidad y versatilidad de los participantes, quienes deben demostrar que pueden adaptarse a cualquier situación y dar una actuación memorable en el poco tiempo que tienen.

Votación en vivo: el público decide en tiempo real

Para este episodio especial, “Dancing with the Stars” permitirá que el público participe en los resultados a través de una votación en vivo que se abrirá durante la transmisión. Los fans en los Estados Unidos, sus territorios y Canadá podrán votar en línea y por mensaje de texto, combinando sus votos con las calificaciones de los jueces para determinar quiénes podrían estar en riesgo de eliminación.

En la región horaria ET/CT, los espectadores podrán votar en tiempo real durante la emisión en vivo en ABC y Disney+ el 12 de noviembre a las 8 p.m. ET (7 p.m. CT). Para aquellos que se encuentren en otras zonas horarias, la votación estará disponible en línea. Esta modalidad de participación permite a los seguidores de DWTS influir en el destino de sus parejas favoritas, haciendo que la competencia sea aún más interactiva y emocionante para el público.

El público podrá votar en tiempo real durante la transmisión en vivo del episodio 500 en ABC y Disney+. (Disney/Christopher Willard)

Regreso de figuras emblemáticas al salón de baile

Para celebrar este momento histórico, el episodio 500 de “Dancing with the Stars” contará con la presencia de personajes que han marcado la historia de la serie a lo largo de sus 33 temporadas. Desde jueces hasta bailarines y celebridades, el episodio especial reunirá a varios de los nombres que han ayudado a convertir a DWTS en un fenómeno televisivo.

Entre ellos, estarán los jueces originales Carrie Ann Inaba y Bruno Tonioli, quienes han evaluado con precisión y carisma cada una de las actuaciones desde el primer episodio. Los acompañará Derek Hough, excompetidor y uno de los profesionales más queridos de la serie, ahora en su rol de juez. Al frente de la conducción estarán Julianne Hough, también exbailarina del programa, y Alfonso Ribeiro, actor y personalidad televisiva, quienes actuarán como maestros de ceremonias, guiando al público a través de los homenajes y momentos destacados.

Parejas participantes y bailes del episodio 500

Para esta noche especial, las parejas restantes realizarán una serie de bailes inspirados en coreografías icónicas de temporadas pasadas. Aquí están los detalles de cada pareja y el estilo de baile que interpretarán en el episodio 500:

Danny Amendola (campeón del Super Bowl) y Witney Carson : Quickstep, inspirado en la actuación de Helio Castroneves y Julianne Hough en la temporada 5. Canción: “Hey Pachuco” de Royal Crown Revue.

Joey Graziadei (estrella de “The Bachelor”) y Jenna Johnson : Contemporáneo, inspirado en la actuación de Riker Lynch y Allison Holker en la temporada 20. Canción: “Work Song” de Hozier.

Dwight Howard (campeón de la NBA) y Daniella Karagach : Tango argentino, inspirado en la actuación de James Hinchcliffe y Sharna Burgess en la temporada 23. Canción: “Santa Maria (Del Buen Ayre)” de Gotan Project.

Chandler Kinney (actriz de televisión) y Brandon Armstrong : Tango argentino, inspirado en la actuación de Kellie Pickler y Derek Hough en la temporada 16. Canción: “Para Te” de Appart.

Ilona Maher (jugadora olímpica de rugby) y Alan Bersten : Quickstep, inspirado en la actuación de Jordan Fisher y Lindsay Arnold en la temporada 25. Canción: “Chuck Berry” de Pharrell Williams.

Stephen Nedoroscik (gimnasta olímpico) y Rylee Arnold: Vals vienés, inspirado en la actuación de Charli D’Amelio y Mark Ballas en la temporada 31. Canción: “Glimpse of Us” de Joji.

Cada uno de estos bailes representará un tributo a la historia de Dancing with the Stars, ofreciendo a los espectadores una noche llena de nostalgia y nuevas interpretaciones de las coreografías más recordadas.

El episodio 500 de “Dancing with the Stars” se transmitirá en vivo el 12 de noviembre de 2024 a las 8:00 p.m. ET. (Disney/Christopher Willard)

¿Quién fue eliminado en el último episodio de “Dancing with the Stars”?

En el episodio anterior de “Dancing with the Stars”, emitido el 29 de octubre, la concursante eliminada fue Jenn Tran, protagonista de la temporada 21 de “The Bachelorette”, junto a su pareja de baile Sasha Farber. La eliminación sorprendió a muchos, ya que la pareja obtuvo una buena puntuación de 28 en su rutina contemporánea y ganó su enfrentamiento en el “dance-off” de la noche de Halloween Nightmares.

¿Quiénes siguen en “Dancing with the Stars” 2024?

Luego del episodio “Halloween Nightmares” de “Dancing with the Stars” 2024, estas son las parejas que siguen en competencia, junto con los puntajes que obtuvieron en esa noche de Halloween:

Chandler Kinney (actriz de televisión) y Brandon Armstrong : 29 puntos en un vals vienés.

Joey Graziadei (protagonista de “The Bachelor” temporada 28) y Jenna Johnson : 29 puntos en un tango argentino.

Danny Amendola (campeón del Super Bowl) y Witney Carson : 28 puntos en un tango argentino.

Stephen Nedoroscik (gimnasta olímpico) y Rylee Arnold : 28 puntos en una coreografía contemporánea.

Dwight Howard (campeón de la NBA) y Daniella Karagach : 28 puntos en una coreografía contemporánea.

Ilona Maher (jugadora olímpica de rugby) y Alan Bersten: 24 puntos en un tango.

Estas parejas siguen avanzando hacia el episodio 500, donde enfrentarán nuevos desafíos y homenajes a bailes icónicos de temporadas anteriores.

Fans de Estados Unidos y Canadá podrán participar en la votación para influir en los resultados del episodio 500 de "Dancing with the Stars". (Disney/Christopher Willard)

¿Cuándo y a qué hora será el episodio 500 de “Dancing with the Stars”?

El episodio 500 de “Dancing with the Stars” se emitirá el martes, 12 de noviembre de 2024. La transmisión en vivo comenzará a las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT en ABC y Disney+. También estará disponible al día siguiente en Hulu para aquellos que prefieran verlo en diferido.

¿Dónde puedo ver el episodio 500 de “Dancing with the Stars”?

Podrás ver el episodio 500 de “Dancing with the Stars” en varias plataformas:

En vivo : El episodio será transmitido en ABC y Disney+ el martes, 12 de noviembre de 2024, a las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT.

Día siguiente: Para quienes prefieren verlo en diferido, estará disponible al día siguiente en Hulu.

Además, los suscriptores de Disney+ y Hulu en los Estados Unidos podrán acceder al episodio mediante sus planes de suscripción, ya sea el día de la transmisión o al siguiente.