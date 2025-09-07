La inesperada muerte de Steve Irwin, el cazador de cocodrilos que marcó una época

Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, marcó una época en la conservación animal (Australia Zoo)

El apodo de Cazador de Cocodrilos acompañó a Steve Irwin durante toda su vida, reflejando tanto su audacia como su carisma frente a las cámaras y en la naturaleza. Su capacidad para acercarse a animales salvajes, incluso a los más peligrosos, lo convirtió en una figura emblemática de la conservación animal y en un referente global para millones de espectadores. Gracias a su valentía, entusiasmo y dedicación para conservar la fauna, se ganó la admiración del público.

Nacido un 22 de febrero de 1962 en Upper Fern Tree Gully, Australia, creció en un entorno donde la vida silvestre era parte del día a día. Sus padres, apasionados por los animales, fundaron el Parque de Reptiles y Fauna Beerwah en Queensland, que con el tiempo se transformó en el actual Zoológico de Australia.

Desde muy pequeño, Irwin mostró una afinidad poco común con los animales: a los seis años capturó su primera serpiente venenosa y, bajo la supervisión de su padre, enfrentó a su primer cocodrilo a los nueve. Esta educación forjó en él un carácter temerario y un profundo conocimiento de la fauna, sentando las bases de su futura carrera.

Steve y Terri Irwin formaron una familia en torno a la vida salvaje (Australia Zoo)

Steve Irwin y una vida rodeada de animales salvajes

Su popularidad alcanzó su punto máximo en la década de los 90, cuando se convirtió en el rostro de “El Cazador de Cocodrilos”, un programa televisivo que lo mostraba interactuando de cerca de cocodrilos, pitones y lagartos gigantes. Su estilo entusiasta y su disposición a asumir riesgos extremos frente a las cámaras cautivaron tanto al público australiano como al estadounidense.

En 1991, conoció a Terri Irwin, con quien se casó nueve meses después y tuvo dos hijos, Bindi y Robert. Su exesposa lo describió como una mezcla de Tarzán e Indiana Jones, destacando su personalidad única. Desde el primer encuentro, la pareja compartió una vida dedicada a la conservación y colaboró en la producción de documentales y proyectos educativos que ampliaron el alcance de su mensaje.

A lo largo de su trayectoria, Irwin impulsó planes de conservación y educación ambiental. Bajo su liderazgo, el Zoológico de Australia se expandió y se consolidó como un centro de referencia en la protección de especies amenazadas. Las iniciativas de investigación animal y los programas educativos que promovió permitieron salvar a miles de ejemplares y sensibilizar a nuevas generaciones sobre la importancia del respeto a la naturaleza.

Su vida se vio marcada por la conservación animal y su talento para lidiar con especies salvajes (Australia Zoo)

La trágica muerte de Steve Irwin

El 4 de septiembre de 2006, la vida de Steve Irwin terminó de manera trágica durante la filmación de un segmento para el programa de su hija. El equipo planeaba grabar el documental submarino Ocean’s Deadliest, pero el mal tiempo obligó a modificar los planes. Bajo ese contexto, el protagonista buceó en aguas poco profundas junto a una raya de gran tamaño, un animal que suele mostrar un comportamiento tranquilo.

El camarógrafo Justin Lyons, testigo del incidente, relató que la raya se apoyó sobre la frente de Irwin y lo atacó varias veces con la cola en cuestión de segundos. “Probablemente, pensó que la sombra de Steve era un tiburón tigre, que se alimenta de ellas con mucha frecuencia”, destacó el hombre que presenció la tragedia.

No obstante, confesó que en el momento no se percató del incidente: “Hice un barrido con la cámara mientras la raya se alejaba nadando, sin siquiera darme cuenta de que había causado algún daño. No fue hasta que volví a hacer el barrido, cuando Steve estaba de pie en un enorme charco de sangre, que me di cuenta de que algo había salido mal”.

En la década de los 90, Steve Irwin se ganó el apodo de "El cazador de cocodrilos" (Australia Zoo)

La púa afilada y dentada de la raya provocó una herida de cinco centímetros de ancho en su pecho, perforando su corazón y sus pulmones. El equipo lo sacó del agua y lo trasladó a su bote inflable, donde intentaron reanimarlo por más de una hora, hasta llegar a Low Isles, la masa de tierra más cercana. Allí, el personal médico solo pudo confirmar su fallecimiento.

Philippe Cousteau Jr., copresentador del documental, señaló: “Trabajamos duro durante varias horas para intentar reanimarlo, pero la herida en el corazón causada por la púa de raya era demasiado grave. Steve era un gran tipo y murió haciendo lo que amaba”.

Irwin tenía 44 años al momento de su muerte, pero su legado continúa vigente a través de la labor de su familia y de las iniciativas de conservación que impulsó. Como expresó su hijo Robert, más allá de la figura de Steve Irwin, lo que permanece es el mensaje de respeto y protección hacia la naturaleza que él representó.