Quién es Yoona, la estrella k-pop que protagoniza la serie coreana ‘Bon Appétit, majestad’

Su trayectoria la ha llevado de los escenarios del K-pop a la cima de la industria audiovisual coreana (Composición tvN/SM Entertainment)

Lim Yoon-a, más conocida en el mundo artístico como Yoona, vuelve a ser uno de los rostros más distintivos del Hallyu gracias a su rol en Bon Appetit, majestad, el k-drama que se ha posicionado entre lo más visto de Netflix en todo el mundo. La actriz y cantante de 35 años encabeza esta serie construida con romance, fantasía histórica y el vibrante universo de la gastronomía.

De ídolo juvenil a actriz consolidada

Yoona nació el 30 de mayo de 1990 en Seúl. Tras cinco años de entrenamiento en canto, baile y actuación, debutó en 2007 como parte del grupo femenino Girls’ Generation (SNSD), que se convertiría en uno de los nombres más influyentes del K-pop. En ese entonces, tenía 17 años.

Su rol como “centro” de la agrupación la proyectó rápidamente a la fama, y le abrió las puertas para incursionar en la actuación.

En 2008 alcanzó su primer gran éxito en televisión con You Are My Destiny, telenovela que registró más del 40% de audiencia y le valió dos premios como Mejor Nueva Actriz, incluido el prestigioso Baeksang Arts Awards.

YoonA debutó como centro y visual de la agrupación femenina 'Girls' Generation (SNSD) (Captura de video)

Desde entonces, Yoona ha sumado varios proyectos exitosos en la pantalla chica como The K2 (2016), Big Mouth (2022) y King the Land (2023), esta última un éxito global que lideró durante varias semanas el Top 10 de Netflix.

En el cine también resalta su participación en Confidential Assignment (2017), Exit (2019) y Confidential Assignment 2: International (2022), una de las sagas más taquilleras de Corea del Sur.

Paralelamente, en 2019 lanzó su primer miniálbum en solitario, A Walk to Remember, que debutó en el tercer lugar de la Gaon Chart.

Antes de Bon Appétit, Majestad, la química de Yoona y Lee Jun-ho en King The Land causó furor entre los fans (Netflix)

La preparación para ‘Bon Appetit, Majestad’

Con Bon Appetit, majestad, Yoona asume un desafío distinto. La serie, dirigida por Jang Tae-yoo (My Love from the Star), adapta la novela web Yeonsankunui Chefro Salanamki y combina géneros con una premisa singular: una chef contemporánea es transportada accidentalmente al periodo Joseon (1392-1910).

Se trata de Yeon Ji-young, quien tras ganar una competencia culinaria y ser nombrada jefa en un restaurante Michelin, encuentra un misterioso recetario que la lleva al pasado. Tras ser descubierta por el el temperamental rey Yi Heon (interpretado por Lee Chae-min), no le queda otra opción que convertirse en su cocinera personal bajo una amenaza constante: “si alguna vez repite un plato o cocina algo que no le guste, la sentencia será la muerte”.

En una entrevista reciente con You Quiz on the Block, Yoona reveló cómo llegó a Bon Appetit, majestad.

La actriz afirma que ha mejorado notablemente en la cocina gracias a su preparación para el drama. (Créditos: Netflix)

“Cuando me ofrecieron el papel, lo que más me emocionaba era poder trabajar con el director Jang Tae-yoo. A comienzos del año pasado me envió la versión literaria, la leí y pensé que sería muy divertido. Siento que lo construimos paso a paso desde el inicio, por eso tengo un afecto especial por este proyecto. Está en un nivel distinto”, señaló.

Para preparar este rol, Yoona no se limitó a estudiar el guion. Había otras habilidades que pulir para que su interpretación fuese creíble.

A lo largo de la trama, su personaje introduce la fusión entre técnicas francesas modernas y la tradición de la cocina real coreana, un recurso narrativo que refuerza el choque cultural y temporal.

Por ello, la actriz se inscribió durante tres meses en una academia de cocina, donde aprendió técnicas de cuchillo, manejo de ingredientes y lenguaje gastronómico.

“A veces visitaba al asesor culinario del set para aprender a preparar los platos que aparecen en el drama. Aunque todavía me resulta complicado, definitivamente he mejorado en comparación a cuando empecé”, explicó en la conferencia de prensa por el lanzamiento de la serie.

Yoona cree que mientras entregue buenas interpretaciones, el público sabrá reconocerlo (SM Entertainment)

Si bien hoy Yoona es reconocida como una de las actrices más exitosas del panorama coreano (con papeles de acción, comedia y romance), su camino no estuvo libre de críticas.

Como muchos ídolos pop que dan el salto a la actuación, enfrentó prejuicios por su origen musical. ¿Cómo lidió con esa atmósfera tensa?

“Siempre pensé que mientras yo hiciera bien mi trabajo, eso sería suficiente. Si no lograba demostrarlo, no habría una próxima oportunidad. Pero si logro mostrar algo que lleve al público a asentir con aprobación, aunque no quieran, terminarán reconociéndolo”, explicó esta semana en Yoo Quiz On The Block.