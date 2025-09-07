México

“Bon Appétit, majestad” el K-Drama donde el sabor, el amor y la historia se unen a través de la cocina

Disfruta de uno de los proyectos audiovisuales coreanos que está llamando la atención en redes sociales por combinar la gastronomía con una narrativa de época

Por Miriam Estrella

Guardar
Crédito: Netflix

Resulta muy interesante encontrar contenido visual en donde apuesten por temas diferentes, que no temen elevar sus historias a nuevos planos, que exploren universos que permiten diversificar la amplia oferta disponible en las plataformas de streaming.

Este K-Drama presenta una visión natural sobre la comedia romántica llevándola a ser fresca y evitando caer en el habitual cliché de enamoramiento y relaciones de pareja. Combina elementos modernos bajo el tema central que es de época, mezclando el romance con uno de los conceptos más interesantes y llamativos de la actualidad: la gastronomía, esto permite ver a “Bon Appétit, majestad” como una opción atrapante y perfecta para maratonear los fines de semana.

Su contenido entretenido, creativo y emocionante ha logrado conquistar a la audiencia desde su estreno, reuniendo varios temas y conceptos que al fusionarse ofrecen una perspectiva clara de lo que podría llegar a considerarse como uno de los mejores K-Dramas de la actualidad.

Además es una manera distinta de entender la cocina, misma que es adaptada a un contexto histórico. En esta trama la comida juega un papel estelar pues es la clave que impulsa las acciones y las relaciones entre los personajes principales.

¿De qué trata Bon Appétit, majestad?

Bon Appétit, majestad la
Bon Appétit, majestad la serie coreana que esta destacando por su concepto de época, gastronómico e histórico. (Netflix)

La narrativa sigue a Yeon Ji-young, una chef que destaca a nivel internacional que participa en un concurso tipo MarterCherf en el que logra quedar en primer lugar. Al regresar a Corea su padre quien es historiador le pide que lleve con ella un libro antiguo.

Durante el vuelo está ocurriendo un eclipse, alguien de manera accidental le derrama a ella y al libro, mientras trata de limpiarlo Yeon Ji-young descubre que es un manuscrito de recetas antiguas. Al leer unas frases escritas y durante el eclipse, se abre un portal que la lleva 500 años al pasado.

La época en la que cae es la de la dinastía Joseon donde se encuentra gobernando el rey Lee Heon quien es muy temido por ser un tirano, tras varias situaciones y problemáticas que involucran al gobernante con la chef este la obliga a poner en práctica sus habilidades dentro de la cocina para sobrevivir.

Con los pocos capítulos que lleva ya es considerada una serie que ofrece mucho e incluso ya hay fans que la consideran una de sus favoritas.

El elenco está conformado por un reparto muy especial, encabezado por Lim Yoon-a una superestrella que ha destacado como cantante y por ser una de las actrices más reconocidas de los K-Dramas, Lee Chae-min y Kang Han-na, actores que han destacado en proyectos anteriores y que aquí logran brillar aún más.

¿Dónde ver el K-Drama desde México?

Bon Appétit, majestad un K-Drama
Bon Appétit, majestad un K-Drama con una historia diferente. -(Netflix)

Se trata de una historia que tiene pocos días de haberse estrenado y se encuentra todavía en emisión a través de tvN de Corea para la audiencia coreana y la plataforma Netflix para los usuarios internacionales.

La serie se estrenó el día 23 de agosto y constará de 12 capítulos de aproximadamente una hora y 20 minutos, y cada fin de semana saldrán dos episodios nuevos los días sábados y domingos, hasta concluir el domingo 28 de septiembre.

Así que no te pierdas la oportunidad de ver y seguir esta increíble trama que está arrasando en los foros de fans de K-Dramas y en redes sociales, donde se está posicionando como uno de los proyectos coreanos en tendencia.

Temas Relacionados

Bon AppétitLim Yoon-aK-dramasmexico-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Retrasos, cierres y afectaciones en

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

¿Información sobre tu viaje? Checa

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 7 de septiembre

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El puerto de Veracruz: la

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la CDMX y Edomex. Aquí el reporte de las 05:00

Cómo se encuentra la calidad

El mejor remedio casero para evitar que los trapos de cocina adquieran malos olores

La acumulación de microorganismos hace que estos utensilios adquieran un mal olor

El mejor remedio casero para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados atacan a militares

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

Aseguran más de 19 mil litros de huachicol que se encontraban en vehículos en Guanajuato: un hombre fue detenido

La vida de las hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel: de ser la clave para que no le dispararan en su captura hasta verlo enjuiciado

Vestidos para robar: dos hombres fueron detenidos al secuestrar a empresarios en Bosques de las Lomas, CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Así fue la intensa sexta semana tras la salida de Mariana Botas

Así se vivió el show de Residente desde el Zócalo de la CDMX: setlist, invitados y todos los discursos de René

Facundo se sincera con Mar Contreras y revela que tiene miedo de dejarle de gustar a su novia Delia: “Quiero gustarle”

Lilo & Stitch live action conquista a los usuarios de Disney+ México en su semana de estreno

Los podcast de terror se apoderan del ranking de Spotify México este fin de semana

DEPORTES

México y Japón no se

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB

Edgar Berlanga revela su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford: “Creo que puede lograrlo”

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”