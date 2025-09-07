“Bon Appétit, majestad” el K-Drama donde el sabor, el amor y la historia se unen a través de la cocina

Crédito: Netflix

Resulta muy interesante encontrar contenido visual en donde apuesten por temas diferentes, que no temen elevar sus historias a nuevos planos, que exploren universos que permiten diversificar la amplia oferta disponible en las plataformas de streaming.

Este K-Drama presenta una visión natural sobre la comedia romántica llevándola a ser fresca y evitando caer en el habitual cliché de enamoramiento y relaciones de pareja. Combina elementos modernos bajo el tema central que es de época, mezclando el romance con uno de los conceptos más interesantes y llamativos de la actualidad: la gastronomía, esto permite ver a “Bon Appétit, majestad” como una opción atrapante y perfecta para maratonear los fines de semana.

Su contenido entretenido, creativo y emocionante ha logrado conquistar a la audiencia desde su estreno, reuniendo varios temas y conceptos que al fusionarse ofrecen una perspectiva clara de lo que podría llegar a considerarse como uno de los mejores K-Dramas de la actualidad.

Además es una manera distinta de entender la cocina, misma que es adaptada a un contexto histórico. En esta trama la comida juega un papel estelar pues es la clave que impulsa las acciones y las relaciones entre los personajes principales.

¿De qué trata Bon Appétit, majestad?

Bon Appétit, majestad la serie coreana que esta destacando por su concepto de época, gastronómico e histórico. (Netflix)

La narrativa sigue a Yeon Ji-young, una chef que destaca a nivel internacional que participa en un concurso tipo MarterCherf en el que logra quedar en primer lugar. Al regresar a Corea su padre quien es historiador le pide que lleve con ella un libro antiguo.

Durante el vuelo está ocurriendo un eclipse, alguien de manera accidental le derrama a ella y al libro, mientras trata de limpiarlo Yeon Ji-young descubre que es un manuscrito de recetas antiguas. Al leer unas frases escritas y durante el eclipse, se abre un portal que la lleva 500 años al pasado.

La época en la que cae es la de la dinastía Joseon donde se encuentra gobernando el rey Lee Heon quien es muy temido por ser un tirano, tras varias situaciones y problemáticas que involucran al gobernante con la chef este la obliga a poner en práctica sus habilidades dentro de la cocina para sobrevivir.

Con los pocos capítulos que lleva ya es considerada una serie que ofrece mucho e incluso ya hay fans que la consideran una de sus favoritas.

El elenco está conformado por un reparto muy especial, encabezado por Lim Yoon-a una superestrella que ha destacado como cantante y por ser una de las actrices más reconocidas de los K-Dramas, Lee Chae-min y Kang Han-na, actores que han destacado en proyectos anteriores y que aquí logran brillar aún más.

¿Dónde ver el K-Drama desde México?

Bon Appétit, majestad un K-Drama con una historia diferente. -(Netflix)

Se trata de una historia que tiene pocos días de haberse estrenado y se encuentra todavía en emisión a través de tvN de Corea para la audiencia coreana y la plataforma Netflix para los usuarios internacionales.

La serie se estrenó el día 23 de agosto y constará de 12 capítulos de aproximadamente una hora y 20 minutos, y cada fin de semana saldrán dos episodios nuevos los días sábados y domingos, hasta concluir el domingo 28 de septiembre.

Así que no te pierdas la oportunidad de ver y seguir esta increíble trama que está arrasando en los foros de fans de K-Dramas y en redes sociales, donde se está posicionando como uno de los proyectos coreanos en tendencia.