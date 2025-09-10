La tradición que los Red Hot Chili Peppers comenzaron con su cameo en Los Simpsons: “Nos sentimos muy honrados”

Red Hot Chili Peppers en Los Simpsons

Los Simpsons no solo se han consolidado como un ícono de la televisión mundial, sino también como un escenario privilegiado para las más grandes estrellas de la música. Entre las personalidades que dejaron su huella en la historia de Springfield, se encuentran los Red Hot Chili Peppers, quienes sorprendieron a fans y televidentes con su participación en uno de los episodios más recordados.

En “Krusty Gets Kancelled”, el último capítulo de la cuarta temporada, formaron parte de una serie de cameos famosos que incluyeron a Luke Perry, Elizabeth Taylor, Hugh Heffner, Bette Midler y Johnny Carson. Sin embargo, la aparición de la icónica banda se llevó todos los reflectores y es, hasta el día de hoy, que sus integrantes se sienten privilegiados de haber sido parte del multiverso amarillo.

La aparición de Red Hot Chili Peppers en Los Simpson marcó un antes y después en la banda (foto: Wikipedia)

Un capítulo clave para la historia de los cameos musicales

Emitido como el episodio número veintidós de la cuarta temporada, “Krusty Gets Kancelled” fue pionero en lo que se refiere a la incorporación masiva de celebridades en Los Simpsons. En esta oportunidad, Bart y Lisa invitaron a los integrantes de Red Hot Chili Peppers, banda liderada por Anthony Kiedis, al especial de regreso del querido e irreverente payaso Krusty. La decisión de integrar a la banda californiana respondió al carácter innovador que el equipo creativo buscó tras el éxito de “Homer at the Bat”, episodio que reunió a leyendas del béisbol de las Grandes Ligas estadounidenses.

Este capítulo no solo marcó un antes y después en la serie respecto al desfile de famosos invitados, sino que inició una tradición que se mantiene vigente luego de más de tres décadas al aire, transformando cada cameo en un esperado acontecimiento para los seguidores de la familia amarilla.

Los Red Hot Chili Peppers junto al payaso Krusty durante su show de regreso (foto: Captura de pantalla/20th Century FOX)

El backstage del cameo: una experiencia inolvidable

En una entrevista reciente con SiriusXM, el baterista Chad Smith compartió su entusiasmo y gratitud por formar parte del universo animado de Los Simpsons. Según expresó, el grupo era consciente del valor de aquella aparición: “Sabíamos que era un gran hito cuando aparecimos como estrellas invitadas en Los Simpson, ahora considerado uno de los mejores dibujos animados de todos los tiempos. Es un verdadero honor.”

Para los músicos, aparecer en la serie fue un orgullo y una posibilidad única. Smith recordó además el contexto en el que se produjo la colaboración: “Recuerdo que acabábamos de salir de la gira de Lollapalooza... y estar en eso fue genial. Fue muy divertido y, nuevamente, nos sentimos muy honrados de ser incluidos en ese show”, señaló.

Chad Smith destacó el honor y la diversión que significó para la banda participar en el universo de Springfield (foto: Wikipedia)

El ingenio de Los Simpsons y el legado musical

Más allá del humor y las situaciones surrealistas que caracterizan a la serie, Smith destacó la inteligencia y relevancia que Los Simpsons han logrado mantener a lo largo del tiempo: “Son tan elocuentes, prolíficos e interesantes en su visión de todo lo moderno. Es un programa animado y crees que es para niños, pero es muy inteligente”, afirmó el baterista durante la charla con SiriusXM.

El episodio “Krusty Gets Kancelled” se convirtió en un referente tanto para los fans de RHCP como para los seguidores de la serie. La participación de los músicos trascendió el mero cameo y consolidó la tendencia de los shows animados en sumar figuras reales, estableciendo un puente entre música y televisión que sería replicado en entregas posteriores de Los Simpson y en otras producciones.

La escena de la banda entrando en ropa interior a la taberna de Moe se convirtió en una de las más recordadas del episodio (foto: Captura de pantalla/20th Century FOX)

Entre la reverencia y el humor: polémicas y leyendas

Si bien la relación entre Los Simpsons y los músicos invitados suele estar rodeada de anécdotas y homenajes, también ha dado lugar a controversias. Chad Smith hizo referencia a la polémica entre la serie y Morrissey, después de que el cantante británico criticó fuertemente a los guionistas por una sátira que lo tenía como protagonista en un episodio reciente. Smith, riendo, opinó: “¡Fue increíble! Fue tan divertido y luego se enojó tanto por eso. No pudo soportar una broma”.

Durante su aparición, la banda hizo también un cameo de la canción 'Give it away' (foto: Captura de pantalla/20th Century FOX)

El paso de los Red Hot Chili Peppers por la ciudad de Springfield quedó grabado como uno de los grandes momentos de la cultura pop, mostrando que la conjunción de humor, música y animación puede generar instantes memorables y atravesar generaciones.