Matt Groening reveló cuál es el personaje de Los Simpsons con quien se identifica: “Es más divertido ver a alguien caer de un precipicio que verlo triunfar sin obstáculos”

Matt Groening sorprende al confesar su identificación con Milhouse en vez de los personajes principales. Video: YouTube

Matt Groening, creador de “Los Simpsons“, dejó atónitos a los asistentes al confesar que el personaje con el que más se identifica. La revelación, realizada durante el Festival de Animación de Annecy, en Francia, rompió con décadas de especulación entre los fanáticos de la serie animada.

La confesión de Groening se produjo en un ambiente de homenaje y celebración. El creador fue reconocido por su trayectoria e impacto en la industria de la animación, rodeado de jóvenes animadores y colegas. En ese contexto, y tras recibir un premio honorífico, el dibujante confesó su personaje con la frase “Je suis Milhouse” (“Yo soy Milhouse”). Según informó SensaCine, la declaración generó sorpresa y simpatía entre los presentes, quienes esperaban una respuesta más predecible.

Matt Groening y el personaje con quien más se identifica

A lo largo de los más de 35 años que llevan Los Simpsons al aire, los fanáticos se preguntaron en más de una ocasión cuál de los personajes encarnaba mejor la personalidad de Groening. Algunos veían en Bart un reflejo de la juventud irreverente de Groening, mientras que otros pensaban que Homero representaba una versión humorística y exagerada de la figura paterna. Sin embargo, ninguno anticipó que Milhouse sería el elegido.

SensaCine detalló que la confesión del productor, y también creador de Futurama, aportó una perspectiva inédita sobre la serie y su proceso creativo. Lejos de buscar protagonismo o identificarse con los personajes centrales, optó por un personaje que, para muchos, simboliza vulnerabilidad, mezclada con torpeza y un toque de sensibilidad que en varias oportunidades lo vuelve tierno.

La elección de Milhouse por parte de Groening aporta una nueva perspectiva emocional a Los Simpsons (Composición fotográfica)

¿Por qué Milhouse y no Bart u Homero?

La explicación de Groening sobre su elección fue tan honesta como inesperada. “Je suis Milhouse”, afirmó el creador en Annecy, según recogió SensaCine. Para Groening, Milhouse representa la vulnerabilidad, una cualidad que considera esencial y profundamente humana. Mientras Bart encarna la rebeldía y la seguridad, y Homero la torpeza entrañable del adulto promedio, Milhouse es inseguro, torpe, hipersensible y, en ocasiones, ridículo. Sin embargo, nunca deja de ser leal a sus amigos.

Groening explicó que la honestidad emocional de Milhouse lo convierte en un personaje único dentro del universo de “Los Simpson”. El propio autor señaló que Milhouse representa al tipo de niño que a menudo se siente fuera de lugar, pero que intenta sobrevivir con humor y buena voluntad. Esta mezcla de debilidad y ternura, según Groening, es la más humana de todas.

La vulnerabilidad de Milhouse fue clave en la identificación de Matt Groening con el personaje (Captura de pantalla)

El origen de los nombres y la historia de “Los Simpsons”

En el mismo evento, Groening compartió detalles personales sobre la creación de “Los Simpsons” y el origen de los nombres de los personajes principales. Según relató, los nombres de Homero y Marge corresponden a sus padres, mientras que Lisa y Maggie son un homenaje para sus hermanas. El abuelo Abe, por su parte, es una referencia directa a su propio abuelo. Solo Bart se aparta de esta tradición familiar: su nombre es un anagrama de “brat”, que en inglés significa “mocoso”, una palabra que resume la actitud del personaje.

SensaCine recordó que Groening nunca imaginó el impacto que tendría su creación. En 1987, aceptó la propuesta de crear unos segmentos animados para The Tracey Ullman Show, convencido de que serían algo pasajero. En ese momento, su mayor éxito era la tira cómica underground “Life in Hell“, y él mismo admitía que no tenía experiencia en televisión.

Sin embargo, el personaje de Bart captó rápidamente la atención del público y el experimento evolucionó hasta convertirse en “Los Simpsons”, una serie que ya superó los 800 episodios, recibiendo decenas de premios y que, definitivamente, ha dejado una huella profunda en varias generaciones.

Groening confesó que varios de los integrantes de Los Simpsons llevan nombres de familiares y otros son simplemente un "juego de palabras" (Captura de pantalla)

La relación personal de Groening con sus personajes

La elección de Milhouse como alter ego revela la visión que Groening tiene sobre la naturaleza de los personajes de “Los Simpsons”. El creador considera que la serie funciona porque los personajes, a pesar de sus defectos y debilidades, resultan cercanos y humanos. “Nos divertimos atormentando a nuestros personajes… Es más divertido ver a alguien caer de un precipicio que verlo triunfar sin obstáculos”, reiteró Groening en Annecy.

Esta perspectiva explica por qué Milhouse, a pesar de ser un personaje secundario, ocupa un lugar central en la visión de Groening. La vulnerabilidad, la inseguridad y la ternura de Milhouse reflejan aspectos que el propio autor reconoce en sí mismo. Para él, la identificación con Milhouse no es solo una cuestión de simpatía, sino una declaración sobre la importancia de la honestidad emocional en la creación artística.

Para Groening, la esencia de la serie está en el sufrimiento y la humanidad de sus personajes (Captura de pantalla)

El presente y su motivación para seguir con “Los Simpsons”

A sus 71 años, Matt Groening ha retomado un papel activo en la producción de “Los Simpson”, después de haber delegado la serie durante un tiempo. De acuerdo con SensaCine, su motivación actual no proviene de la nostalgia ni de la obligación, sino del deseo de sorprenderse a sí mismo y, en consecuencia, sorprender al público. “Queremos sorprendernos a nosotros mismos. Si lo logramos, entonces también podremos sorprender al público”, sentenció Groening.