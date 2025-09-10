Justin Baldoni enfrenta acusaciones de abuso verbal previo a su juicio con Blake Lively

Una declaración jurada en poder de la justicia revela que Justin Baldoni fue acusado de abuso verbal por una persona anónima que podría testificar (AP)

Justin Baldoni, conocido por su trabajo como actor y cineasta , es objeto de nuevas acusaciones relacionadas con su comportamiento profesional.

Una persona anónima, cuya identidad permanece reservada, presentó una declaración jurada en la que expone que mantuvo “interacciones repetidas y negativas” con Baldoni y con personas asociadas a él, incluyendo episodios de abuso verbal.

De acuerdo con información obtenida por People, esta persona probablemente testificará en el juicio que enfrenta el director de Romper el círculo contra Blake Lively y otras figuras vinculadas a Wayfarer Studios.

La declaración anónima, divulgada por la revista, detalla que el denunciante solicitó que Justin Baldoni no participara en actividades de mercadotecnia ni de relaciones públicas de un proyecto cuyo nombre no se especifica en los documentos.

El denunciante anónimo afirmó solicitar que Baldoni no participara en promoción o relaciones públicas de un proyecto distinto a la película (REUTERS/Caitlin Ochs)

Asimismo, hace alusión a una reunión mantenida con Steve Sarowitz, cofundador y codirector ejecutivo de Wayfarer Studios, la productora de Baldoni.

De acuerdo con una fuente citada por People, el proyecto referido en esta declaración no corresponde a Romper el círculo (película también conocida en inglés como It Ends with Us).

El conflicto entre Baldoni y Lively se gestó durante la producción del film en 2024. Situaciones detrás de cámaras llevaron a que Lively, de 38 años, presentara en diciembre de ese año una denuncia por acoso sexual contra Baldoni, de 41 años.

La actriz señaló conductas inapropiadas en el set de rodaje, además de una supuesta campaña de desprestigio en su contra como represalia.

Blake Lively pidió que su co-estrella pague millones tras la desestimación de su demanda por difamación, amparándose en una nueva ley californiana (REUTERS/Jeenah Moon)

Baldoni negó todas las acusaciones y dichas tensiones derivaron en la apertura de un proceso judicial cuyo inicio está previsto para el 9 de marzo de 2026 en Nueva York.

En respuesta, Baldoni interpuso una contrademanda que incluía señalamientos de extorsión y difamación contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds.

Sin embargo, el juez Lewis Liman desestimó esas acusaciones en junio, determinando que los alegatos no procedían.

Los abogados de las partes han indicado que tanto Lively como Baldoni prevén declarar personalmente durante el juicio.

En febrero, Lively aseguró que dos de sus compañeras de reparto en It Ends with Us han accedido a testificar sobre sus propias experiencias acerca del comportamiento de Baldoni durante la producción.

El juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni contará con testigos que habrían presenciado episodios de acoso e irregularidades durante la filmación de "Romper el círculo" (Nicole Rivelli/Sony Pictures vía AP)

La denuncia enmendada de Blake Lively sostiene que ella, en mayo de 2023, cuando la película aún se encontraba en producción, comunicó a un ejecutivo de Sony sus inquietudes respecto a conductas “no deseadas e inapropiadas” de Justin Baldoni y de Jamey Heath, otro responsable de Wayfarer Studios.

El texto también menciona que otra actriz del elenco trasladó sus preocupaciones sobre el comportamiento de Baldoni al mismo ejecutivo de Sony y a otro productor.

En agosto, surgieron nuevas reclamaciones contra Baldoni. Isabela Ferrer, actriz de Romper el círculo, lo acusó de acoso e indicó que su equipo legal realizó “tácticas de mala fe”.

En ese sentido, afirmó en un escrito que ella había sido imposible de localizar y responder, lo que atribuyó a fines impropios y al propósito de hostigarla.

Ryan Reynoldses esposo y padre de los hijos de la actriz (AP Foto/Jon Super)

Blake Lively exige que Justin Baldoni pague millones

Blake Lively ha solicitado que Justin Baldoni asuma el pago de varios millones de dólares tras haber presentado una demanda de difamación que fue desechada por la justicia.

Según información de Variety, Lively sostiene que Baldoni debería cubrir los honorarios y costes legales derivados de su defensa, además de procurar daños punitivos y triplicar el resarcimiento por los daños económicos, emocionales y psicológicos causados.

La petición de la estrella de Gossip Girl se fundamenta en la ley californiana Protecting Survivors from Weaponized Defamation Lawsuits Act, firmada en 2023 por el gobernador Gavin Newsom.

Esta legislación otorga inmunidad frente a demandas de difamación a denunciantes de acoso sexual que presenten su queja en base a motivos razonables y sin actuar con malicia.

En la moción, Lively, a través de su defensa, subraya que su caso cumple con esos criterios.

A pesar de que el juez Liman desestimó la demanda de difamación interpuesta por el actor, aún no se ha pronunciado sobre la aplicabilidad de la mencionada ley californiana al caso en cuestión.

Un portavoz de Lively aseguró que los intentos legales de Justin Baldoni por perjudicarla terminarán por revertirse, mientras continúa la disputa judicial (Sony Pictures)

El equipo legal de Baldoni sostiene que la norma no es relevante para este proceso y argumenta que podría entorpecer el desarrollo del juicio al resolver cuestiones de hecho aún en disputa.

También han señalado que la ley podría “disuadir a los litigantes de presentar argumentos de buena fe” y, por ende, “atenta contra el ejercicio de los derechos garantizados por la Primera Enmienda”.

La defensa de Blake Lively pidió al tribunal que dicte orden de indemnización por daños y, de considerarlo necesario, que convoque a una audiencia para determinar el monto.

El portavoz de la actriz manifestó a Variety que los intentos de su co-estrella de perjudicarla legalmente se revertirán en su contra.

“El esfuerzo del equipo Baldoni de demandar a Ms. Lively hasta la ruina será contraproducente”, declaró. “Lamentablemente, Ms. Lively no es la única que enfrenta una demanda de difamación en represalia tras denunciar acoso en el trabajo”.