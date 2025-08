Blake Lively busca sancionar al abogado de Justin Baldoni antes de su próximo juicio

Blake Lively está en busca de sancionar al abogado de Justin Baldoni. (AP)

El conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, sigue escalando, ahora con un nuevo frente: la presunta estrategia mediática del abogado Bryan Freedman, defensor del protagonista y productor de la cinta It Ends With Us.

El equipo legal de la actriz presentó una moción este lunes 4 de agosto solicitando sanciones contra Freedman por lo que describen como una “gira de prensa previa al juicio” orientada a desprestigiar a la actriz y manipular a la futura audiencia del jurado.

Lively demandó a Baldoni, a su firma Wayfarer Studios y a sus publicistas en 2024, alegando que fue acosada sexualmente durante el rodaje de la película y que, tras expresar su incomodidad, fue víctima de una campaña encubierta de difamación en línea por parte del equipo del actor y productor.

Asimismo, solicitaron que se le imponga una reprimenda pública y el pago de los honorarios legales que este comportamiento les ha ocasionado.

Blake Lively busca sancionar al abogado de Justin Baldoni por difamarla. (REUTERS/Jeenah Moon)

En su nueva moción, los abogados de Blake Lively acusan a Bryan Freedman de haber violado repetidamente una orden judicial que exige a ambas partes respetar las normas de conducta profesional del estado de Nueva York, las cuales prohíben expresamente ataques personales hacia la contraparte.

La orden fue emitida por el juez federal Lewis Liman en febrero de este año, en respuesta a preocupaciones previas del equipo de la actriz.

Según la documentación judicial, Freedman habría desobedecido dicha orden “casi de inmediato”, haciendo declaraciones públicas “tendenciosas e incendiarias” contra la integridad y credibilidad de Blake.

Bryan Freedman supuestamente violó la orden de un juez de no hacer declaraciones públicas sobre Blake Lively. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Entre las intervenciones citadas están entrevistas con medios como TMZ, People, y apariciones en programas de Billy Bush y Megyn Kelly. En una de ellas, Freedman insinuó que la actriz tenía “miedo a la verdad” y sugirió que podría no asistir a su propia declaración ante los abogados.

No obstante, Blake Lively fue finalmente declarada bajo juramento el pasado jueves, y un día después los abogados de Justin Baldoni presentaron una moción por una disputa en el proceso de descubrimiento legal, incluyendo como anexo una copia sellada de la transcripción completa de 292 páginas de la declaración de la actriz.

El equipo de la estrella de Gossip Girl respondió de inmediato, pidiendo al tribunal que elimine esa transcripción del expediente judicial, argumentando que su inclusión tiene fines más mediáticos que legales.

Blake Lively solicitó que se eliminé una de sus declaraciones. (REUTERS/Jeenah Moon)

“Los demandados y sus abogados están intentando forzar la publicación de este material confidencial o provocar que tengamos que pedir formalmente que permanezca sellado, lo que alimentaría la narrativa falsa de que nuestra clienta teme que se conozca su testimonio”, escribieron los representantes legales de la actriz.

En su moción, los abogados también acusan a Bryan Freedman de orquestar una “maniobra de relaciones públicas” y advierten que sus acciones podrían influir de forma indebida en la opinión pública y, por ende, en un jurado imparcial.

El abogado de Baldoni no ha respondido oficialmente a la moción, pero previamente ha defendido su actuación en entrevistas públicas. Mientras tanto, la batalla legal continúa.

Sin embargo, en enero de este 2025 Bryan Freedman, hizo declaraciones a TMZ asegurando que la actriz tendría que “proporcionar evidencia” de sus alegaciones.

Bryan Freedman sentenció que Blake Lively tiene que mostrar pruebas contundentes de sus declaraciones contra Justin Baldoni. (REUTERS)

Además, calificó las acciones de la famosa como un intento de manipular el proceso y aseveró que se vale de su figura como estrella de Hollywood para obtener ventaja legal.

“Que Lively dé golpes sobre la mesa y use su estatus de celebridad puede haberle permitido controlar la producción de la película —que es el centro de esta disputa—, pero las rabietas de sus abogados no tienen lugar en esta Corte”, expresó.