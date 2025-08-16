¿Fin de una amistad?: aseguran que Taylor Swift y Blake Lively “ya no se hablan”

Taylor Swift tenía una amistad de 10 años con Blake Lively (Creditos: Jay Biggerstaff-Imagn Images. Scott A Garfitt/Invision/AP)

La amistad entre Taylor Swift y Blake Lively, que durante una década fue considerada una de las más sólidas de Hollywood, atraviesa su peor momento.

Según una fuente consultada por la revista PEOPLE, ambas estrellas “ya no se hablan”, después de que el nombre de la cantante se viera involucrado en la batalla legal que mantiene la actriz con Justin Baldoni, su coprotagonista y director en la película Romper el círculo.

La relación entre Swift y Lively se remonta a 2014, cuando comenzaron a compartir círculos sociales en Nueva York. Con el paso de los años, su amistad quedó registrada públicamente en múltiples ocasiones.

En 2017, cuando Taylor lanzó su álbum Reputation, los fanáticos descubrieron que la voz que aparece al inicio de la canción Gorgeous pertenece a James, la hija mayor de Lively y Ryan Reynolds.

Swift es madrina de las hijas que Lively comparte con Ryan Reynolds, un lazo familiar que reforzó su unión (AFP PHOTO/Mark RALSTON/Cassidy Araiza/The New York Times)

Meses después, en un concierto de la gira Reputation, la pareja fue vista en el público grabando con entusiasmo la presentación de su amiga. “Lo que ves en ese clip es la versión real y sin filtros de nuestro terrible orgullo como padres”, reconoció Lively en Good Morning America.

Tres años más tarde, Swift volvió a honrar a los hijos de la pareja al incluir los nombres de James, Inez y Betty en la canción Betty, del disco Folklore. Incluso, cuando ganó el Grammy a Álbum del Año en 2021, agradeció públicamente a Lively y Reynolds durante su discurso.

La colaboración entre ambas también se trasladó detrás de cámaras. En noviembre de 2021, Lively debutó como directora al encargarse del videoclip de I Bet You Think About Me, incluido en Red (Taylor’s Version). Swift celebró la ocasión compartiendo un TikTok del rodaje para mostrar su apoyo.

En junio de 2022, la actriz asistió junto a su esposo al estreno de All Too Well: The Short Film, dirigido por la cantante, en el Festival de Tribeca. Y en noviembre de ese mismo año, Reynolds declaró que su familia estaba “obsesionada” con Midnights. “¿Estás bromeando? Haría cualquier cosa por esa mujer. Es una genia”, afirmó el actor a Entertainment Tonight.

Lively debutó como directora gracias a Swift, al filmar el videoclip de I Bet You Think About Me en 2021 (USA TODAY Sports)

La complicidad era tal que en noviembre de 2024, Reynolds confirmó a Deadline que Swift es la madrina de sus hijas.

El quiebre en 2025

La relación empezó a resquebrajarse a finales de 2024, cuando Baldoni presentó una queja legal en la que alegaba su coestrella, Blake Lively, había usado el nombre de Swift para presionarlo a aceptar cambios en el guion de It Ends With Us.

Aunque el reclamo fue desestimado, en enero de 2025 los abogados del director incluyeron a la cantante en la disputa judicial.

En mayo de ese año, la defensa de Baldoni desistió de la citación judicial que había emitido contra Swift. Sin embargo, el hecho terminó por afectar el vínculo de la actriz y la compositora.

La cantante se sintió “realmente herida” al ser mencionada en la batalla judicial de su amiga, reveló una fuente cercana (REUTERS/REUTERS/AP)

Un portavoz de Lively declaró entonces a PEOPLE que la citación había sido “diseñada para usar el nombre de Taylor Swift y atraer la atención pública con titulares sensacionalistas, en lugar de centrarse en los hechos del caso”.

Fuentes cercanas confirmaron que Swift se sintió profundamente dolida por la situación.

En abril, un informante aseguró a PEOPLE que la cantante “estaba realmente herida” al ser vinculada con la batalla legal de su amiga. Un mes después, otro allegado señaló que la amistad “se había detenido”, y que Swift “no quería ser parte de este drama”.

Aunque durante el verano de 2025 hubo intentos por recomponer la relación, ambas mantienen su relación distante en agosto.

En su próximo álbum, The Life of a Showgirl, Taylor incluirá la canción Ruin the Friendship, que los fans relacionan con Blake (Instagram/Taylor Swift)

Este mes, Swift anunció que su próximo álbum, The Life of a Showgirl, saldrá a la venta el 3 de octubre.

Uno de los temas incluidos lleva por título Ruin the Friendship, lo que ha encendido las especulaciones entre sus seguidores acerca de que podría estar inspirado en su relación con Lively.

La cantante explicó que grabó el disco durante la etapa europea de su gira Eras Tour, antes de que estallara el conflicto legal que afectó su amistad. Sin embargo, la coincidencia del título con la situación ha generado intensos debates en redes sociales.