Filtraron la ubicación donde podría celebrarse la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Travis Kelce y Taylor Swift avanzan cada vez más en sus planes de boda. (AP/Julio Cortez)

La superestrella del pop Taylor Swift y el astro de la NFL Travis Kelce están listos para el matrimonio y según una fuente cercana a la pareja, ya tienen fecha y lugar para la esperada ceremonia.

“Se casan el próximo verano en Rhode Island. Ella tiene prisa por tener hijos”, confirmó un informante a Page Six.

La boda no solo está en marcha, sino que podría realizarse en un entorno muy especial para la cantante: su mansión en Watch Hill, Rhode Island, una propiedad valorada en 17.5 millones de dólares que Taylor Swift compró en 2013 y que ha sido escenario de sus legendarias fiestas del 4 de julio.

Según el Providence Journal, la residencia se encuentra actualmente en proceso de una renovación valorada en 1.7 millones de dólares. Las remodelaciones incluyen una nueva ala con una habitación de 16 por 24 pies, más baños, y una modernización completa de la cocina.

Taylor Swift podría casarse con Travis Kelce en su mansión de Rhode Island. (Backgrid/The Grosby Group)

La posibilidad de que Swift y Kelce se casen en Rhode Island ha causado revuelo en el estado, pero también entusiasmo.

El propio gobernador Dan McKee celebró la noticia públicamente, escribiendo en redes sociales: “Rhode Island tiene algunos de los mejores lugares de boda del mundo, solo digo”, en un repost del anuncio de compromiso.

Cabe destacar que la zona de Westerly, donde se encuentra la casa de la cantante, ha sido objeto de discusión reciente tras la implementación de la polémica “Taylor Swift Tax”, un impuesto estatal aprobado en junio que cobra 2.50 dólares por cada 500 dólares de valor de propiedades no primarias que superen el millón de dólares.

A pesar de esta medida, el estado parece más que dispuesto a recibir a la pareja con los brazos abiertos.

El vecindario en el que vive Taylor Swift supuestamente se encareció por su presencia. (REUTERS/Daniel Cole)

La noticia del compromiso, anunciada el pasado 26 de agosto a través de una serie de tiernas imágenes en redes sociales, capturó la atención de millones de fans en todo el mundo.

En la publicación, la pareja escribió con humor: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, haciendo alusión a sus respectivas profesiones si no fueran celebridades.

A pesar de la magnitud del evento y de la fama internacional de ambos, fuentes cercanas aseguran que la boda será mucho más sencilla de lo que se espera.

“Será más casual de lo que la gente piensa”, dijo un allegado. La pareja planea una ceremonia privada, rodeada solo de familiares y amigos cercanos.

Taylor Swift y Travis Kelce se casarán en una ceremonia íntima. (Instagram)

Este enfoque íntimo también fue reflejado por Travis Kelce en su podcast del 3 de septiembre, New Heights, junto a su hermano Jason Kelce.

Jason le comentó: “No puedo esperar para escuchar más sobre la planificación y todo lo que va a pasar”, a lo que Travis respondió con entusiasmo.

“Estoy emocionado, estoy como un niño. Iba a proponerle matrimonio en el agua, pero quise hacer algo más Taylor. Solo hay que conocer a tu pareja y hacerlo por las razones correctas. Todo lo demás será hermoso”, dijo.

Travis Kelce aseguró que planeó su propuesta de matrimonio para que fuera del total agrado de Taylor Swift. (Instagram)

Aunque ni Taylor Swift ni Travis Kelce han hablado públicamente sobre la posibilidad de formar una familia, la fuente consultada fue clara: “Taylor tiene prisa por tener hijos”.

Después de más de dos años de relación, parece que la artista y el deportista no solo han encontrado el amor, sino también una visión compartida del futuro.