Channing Tatum y una confesión inesperada sobre Kirsten Dunst: “Tenía miedo de trabajar con ella, solo quería caerle bien”

El actor destacó la profesionalidad y el enfoque de Dunst durante el rodaje de la película

Channing Tatum reveló que enfrentó una intensa mezcla de admiración y nerviosismo al compartir escena con Kirsten Dunst en “Roofman”, la nueva película dirigida por Derek Cianfrance, que tuvo su estreno mundial el sábado 6 de septiembre de 2025 en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

El actor, conocido por su trayectoria versátil, describió abiertamente lo desafiante que resultó para él actuar junto a Dunst, una intérprete a la que siempre consideró referente por su desempeño en películas como “Entrevista con el vampiro”.

La experiencia de Tatum en “Roofman”

En declaraciones publicadas por People, Tatum relató que trabajar con Dunst fue una experiencia inusual y desafiante, marcada por su admiración. El actor confesó: “Estoy obsesionado con todo lo que ha hecho”, revelando el respeto que siente por la actriz y cómo esto condicionó su propio desempeño frente a la cámara.

'Roofman', dirigida por Derek Cianfrance, narra la doble vida del ladrón Jeffrey Manchester (REUTERS/Mark Blinch)

“Me intimidaba muchísimo trabajar con ella, y cuando digo intimidado, tenía miedo. Solo quería caerle bien”, expresó Tatum, quien además compartió que esa presión lo motivó a superarse en cada toma.

El vínculo en el set fue más allá del simple compañerismo: Tatum valoró la profesionalidad y el enfoque de Dunst durante toda la filmación. Aunque la relación entre ambos actores estuvo marcada por el respeto mutuo, el actor admitió que la presencia de la actriz hizo que el rodaje tuviera un clima especial, en el que la exigencia se transformó en un motor creativo.

La trama de una doble vida

El guion de “Roofman”, basado en hechos reales, retrata la peculiar historia de Jeffrey Manchester, interpretado por Tatum.

Manchester, un exmilitar apodado “Roofman”, ganó notoriedad al convertirse en un ladrón que ingresaba a restaurantes McDonald’s a través de los techos, desarrollando complejos planes para evadir la justicia. La película muestra cómo, tras escapar de prisión, el protagonista se esconde durante seis meses en una tienda Toys ‘R’ Us, sobreviviendo de forma clandestina mientras elabora su próximo golpe.

En medio de esta vida oculta, surge el encuentro con Leigh, el personaje de Dunst, una madre divorciada que representa un giro inesperado para Manchester. La relación entre ambos dinamiza la historia, volviendo inseguro el equilibrio del protagonista, cuya doble vida se ve sometida a prueba.

Una persecución cargada de tensión

La relación entre los personajes de Tatum y Dunst aporta tensión y dinamismo a la trama (REUTERS/Mark Blinch)

El relato da espacio para el desarrollo emocional de los personajes secundarios, quienes cumplen roles fundamentales para incrementar la intriga y las sorpresas dentro de la trama, consolidando una atmósfera donde ningún desenlace resulta previsible.

Un elenco de alto calibre y estreno internacional

El largometraje cuenta con un elenco estelar, conformado por Ben Mendelsohn, LaKeith Stanfield, Juno Temple, Melonie Diaz, Uzo Aduba, Lily Collias, Jimmy O. Yang y Peter Dinklage.

Cada actor aporta matices propios que enriquecen la narración y potencian las escenas de mayor intensidad. La producción se convierte así en una propuesta de alto nivel que fusiona crimen, drama y romance en una sola pieza cinematográfica.

El elenco de 'Roofman' incluye a Ben Mendelsohn, Juno Temple y Peter Dinklage, entre otros (REUTERS/Mark Blinch)

El debut de “Roofman” en el Festival Internacional de Cine de Toronto fue el puntapié inicial para su circulación global. La película llegará a las salas de cine el 10 de octubre de 2025, generando expectativas entre los seguidores del género y los fanáticos del trabajo de Cianfrance.

El desafío de los papeles biográficos

En entrevistas concedidas a diferentes medios, Tatum subrayó la complejidad que implica encarnar a una persona real. Al respecto, explicó a People que adoptar la vida y los matices de alguien que realmente existió demanda un compromiso especial y una responsabilidad diferente a la de la ficción pura.

“Asumir ese tipo de roles impone una presión adicional, porque resulta complicado resumir la experiencia vital de una persona en el tiempo limitado que ofrece una película”, expresó.

Tatum resaltó el desafío de interpretar a una persona real y la presión que esto implica (REUTERS/Mark Blinch)

Esta interpretación le permitió a Tatum explorar emociones genuinas y desarrollar un enfoque más riguroso sobre el proceso actoral. La suma de estos factores convirtió a “Roofman” en una experiencia única tanto para los protagonistas como para quienes participaron del proceso creativo.

El filme promete combinar tensión emocional, una trama basada en hechos reales y la química entre dos protagonistas de gran nivel.

Con la expectativa en aumento por su inminente estreno, la historia de Jeffrey Manchester encuentra en la gran pantalla un nuevo espacio para cautivar a la audiencia.