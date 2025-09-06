Entretenimiento

Frankie Muniz habló de su regreso a ‘Malcolm in the Middle’ después de 19 años: “No iba a rechazar esta oportunidad”

El actor, convertido ahora en piloto de Nascar, se reencuentra con su personaje más querido en la nueva serie que produce Disney+

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Muniz describió como "surrreal" la
Muniz describió como "surrreal" la experiencia de reencontrarse con su personaje y sus coestrellas (FOX/Captura de video)

Casi dos décadas después de despedirse del icónico Malcolm, Frankie Muniz vuelve a meterse en la piel del personaje que lo convirtió en una estrella internacional. El actor, de 39 años, confesó que su regreso a Malcolm in the Middle ha sido una experiencia “surreal” y cargada de emociones encontradas.

En una entrevista exclusiva con Us Weekly, Muniz relató cómo vivió el rodaje del revival que se estrenará en 2026 a través de Disney+.

“Fue algo escrito como una película de dos horas. Es una sola historia, básicamente… Me pregunté durante tanto tiempo, ‘¿Qué fue de Malcolm? ¿Qué pasó con su familia?’ Creo que obtenemos muy buenas respuestas”, señaló.

El intérprete aseguró que volver a trabajar con sus compañeros originales fue como regresar en el tiempo. La química se mantuvo intacta a pesar de los años lejos del set.

Muniz afirmó que los fans
Muniz afirmó que los fans encontrarán respuestas a las preguntas que quedaron abiertas desde 2006 (Disney Plus)

“Mi infancia entera la pasé con esas personas. El momento en que vi a Jane [Kaczmarek], Justin [Berfield] y Chris [Masterson], fue como si hubiéramos terminado de grabar la semana pasada. Inmediatamente tuvimos esa conexión de nuevo”, expresó.

Aunque la idea de una continuación parecía improbable durante años, el deseo del público nunca desapareció.

El creador original, Linwood Boomer, no estaba convencido al inicio. Sin embargo, Bryan Cranston (el recordado Hal) tomó la iniciativa y logró que el proyecto avanzara tras casi diez años de conversaciones. El resultado es una miniserie de cuatro episodios titulada Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair.

“Bryan me escribió el mensaje [de texto] más increíble que he recibido, porque vio la última edición y hay algunas escenas emotivas, y me dijo: ‘[No] podría haber salido mejor. Estoy tan orgulloso de ti’”, recordó Muniz. “Estoy tan feliz con lo que filmamos y la actuación que di”.

Aunque hoy su prioridad está
Aunque hoy su prioridad está en las pistas de NASCAR, el actor no dudó en aceptar la propuesta de volver (Créditos: Instagram/Frankie Muniz)

El actor reveló que nunca dudó en regresar, a pesar de que actualmente su vida gira en torno al automovilismo profesional.

“El momento no era perfecto porque ahora soy piloto de NASCAR a tiempo completo, pero no iba a decir que no a esta oportunidad por eso”, enfatizó.

“La gente dice: ‘No quieres encasillarte en un personaje’. Pero yo digo: ‘Donde sea que vaya en el mundo, la gente conoce a Malcolm, y aman el show y a esa familia’”, explicó a la revista.

Para el actor, significa mucho que el público guarde recuerdos positivos de su trabajo y el de sus compañeros; incluso si ya han pasado varias décadas.

“Estuve en México hace dos meses y, literalmente, la gente lloraba frente a mí por cómo [la serie] cambió la dinámica de sus familias”, relató.

Frankie Muniz fue captado en
Frankie Muniz fue captado en México (Foto: Twitter)

De qué trata la nueva serie

Según adelantó Disney+, la trama se centra en Malcolm —ahora adulto y padre de familia—, quien regresa junto a su novia Tristan (interpretada por Kiana Madeira) y su hija Leah (Keeley Karsten) para celebrar el 40.º aniversario de bodas de Hal y Lois. Como era de esperarse, la reunión desencadena el caos característico de los Wilkerson.

El elenco original regresa en gran parte: Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese).

Sin embargo, habrá nuevas incorporaciones y cambios en el reparto: Caleb Ellsworth-Clark interpretará a Dewey en lugar de Erik Per Sullivan, mientras que Anthony Timpano será Jamie y Vaughan Murrae dará vida a Kelly, un nuevo hermano menor.

Frankie Muniz, Bryan Cranston y
Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, confirmaron el regreso de "Malcolm el de en medio" a través de un video (Créditos: Instagram/Disney+)

En el podcast Lightweights, Muniz advirtió que la historia sorprenderá a los fanáticos: “Es difícil meter 20 años de cosas en cuatro episodios de 30 minutos. Será bastante impactante, para ser honesto. Pero creo que la gente estará muy feliz con lo que lograron”.

"El conjuro" y los expedientes

"La novicia rebelde" cumple 60

La inesperada elección para Hannibal

La historia de la famosa

Cayó un prófugo buscado por

Paul Lecocq, un joven prodigio

La intensa y larga noche

